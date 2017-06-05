Крымские татары выбирают жизнь

Сразу после сообщения о взрывах в ставропольском райцентре Новоселицкое на Керченской переправе объявлен особый режим безопасности. Тщательно проверяют машины и личные вещи пассажиров, следующих с материка. Спецслужбы досматривают каждый паром.

Кубань и Ставропольский край — ближайшие соседи крымчан. За два последних года Керченский пролив стал их торной дорогой. 11 апреля сама Керчь празднует День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городе-герое масса памятных мероприятий, приехало много гостей. Значит, нужна особая бдительность, чтобы дикие мрази не испортили праздник.

По всему полуострову усиленные патрули силовиков взяли под контроль больницы, школы, детсады. Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак отметил, что система безопасности в «Артеке» очень надежная — охрану внешнего периметра лагеря обеспечивает вневедомственная охраны. Однако уже в ближайшее время здесь появится новое периметральное ограждение, контрольно-пропускные пункты и ситуационный центр. «Нужно помнить, что здесь дети, и даже полицейские в „Артеке“ должны уметь улыбаться. Но это режимный объект, требования к безопасности достаточно жесткие», — добавил Каспржак.

В понедельник полиция Ялты оцепила центральный автовокзал. На нижней платформе был обнаружен непонятный предмет — большой бесхозный пакет зеленого цвета. Директор автовокзала Олег Лехманик говорит, что не знает, учения это или действительная опасность. Крым сразу связал акцию «смертников» Ставрополья с последним скандалом вокруг Мустафы Джемилева. Это его «аскеры» терроризируют юг Херсонщины. Как известно, Джемилев заявил, что на границе с Крымом формирует «отряды смертников», которые «спасут» соотечественников и единоверцев в случае этнических чисток в Крыму.

«Да они там состарятся и умрут в ожидании подвига! — ответил старому провокатору вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. — На этнические чистки и другие зверства способна лишь преступная группировка меджлис.

Похоже, заявление о херсонских смертниках должна была шокировать крымско-татарскую общину. Сбить волну возмущения людей, узнавших о диких доходах лидера меджлиса и его ближайших соратников. Почтенные татарские дедушки просят внуков открыть интернет и показать отчет главы МИД Турции Мевлюта Чавушголу на апрельском заседании правительства.

Грешно считать чужие деньги, но г-н Чавушголу рассказал интересное. Например, турецкое обеспечение самого Мустафы предлагается сохранить на прежнем уровне — $ 2,68 миллиона. Из этих средств увеличат его личную зарплату — с 40 тысяч до 50 тысяч долларов в месяц. Кроме того, Джемилеву поручено продолжить «повышение эффективности работы СМИ». В минувшем году на подобные цели ушло 800 000 долларов. Еще 300 тысяч отмерено на продолжение блокады Крыма…

Любопытная подробность — уже за нынешний год главари меджлиса получили 5 млн у.е. «на обеспечение киевским жильем». Причем три миллиона — только на покупку шикарной столичной квартиры для советника председателя меджлиса Ильми Умерова, бывшего главы администрации Бахчисарайского района.

Бахчисарайцы помнят, как председатель райадминстрации Ильми Умеров отказывался праздновать День Победы. А старики не забыли, как родственник украинского чиновника вел по Старому городу на расстрел колонны советских военнопленных…

Теперь он в Киеве, вместе с другими такими же сытыми «борцами против российской оккупации». Пока простым татарам предлагают стать смертниками, беглые вожди превратили собственную жизнь в райский сад. Во всяком случае, ни в чем себе не отказывают. «Тогда почему мы должны умирать? — резонно спрашивают крымские мусульмане. — Получается, нам смерть, а Джемилеву — 50 000 в месяц?»

На самом деле, рассказы меджлисовских пропагандистов о «притеснениях коренного народа в оккупированном Крыму» — злая, абсолютная, ничем не нормируемая ложь. Татарские общины перестали смотреть украинские сайты из-за этого патологического бреда. Иначе жить невозможно, от брызжущей ненависти голова болит.

Люди видят, что российские власти Симферополя наконец-то начали возводить Соборную мечеть. Люди много работают и гуляют веселые свадьбы, строят свои дома и очень неплохо торгуют. А главное, через две недели у татар, как и у всего Крыма, начинается курортный сезон! Уникальный сезон, первый без Турции и Египта.

На полуострове ожидают больше шести миллионов туристов. Татарский бизнес рассчитывает на отличные доходы. Причем везде, от шикарных прибрежных отелей до стоянок такси и последней чебуречной.

Какая при таком раскладе война? Какие, к шайтану, батальоны?..

Объяснение дают одно. Мустафа-ага окончательно продался врагам Крыма. Тысячи крымчан постят снимки засекреченных документов СБУ. Оказывается, сами сотрудники украинских спецслужб наблюдали за деятельностью меджлиса. В результате еще несколько лет назад пришли к выводу, что Джемилев работает на турецкую разведку и представляет угрозу национальной безопасности.

После Майдана Джемилев стал советником Петра Порошенко. Штатный агент спецслужб Турции, он же уполномоченный при президенте Украины по вопросам крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады от «Блока Порошенко». Последнее месяцы с подачи своего истинного хозяина Реджепа Тайипа Эрдогана активно пробивает идею крымско-татарской автономии на территории Херсонщины. То есть, османы открыто претендуют на южные рубежи самостийной державы. Украинская контрразведка вынуждена констатировать, что зря тратила годы на защиту национальной безопасности и выявление турецкого резидента. Нынешней весной в Симферополе продолжаются заседания Верховного суда Крыма по иску о запрете деятельности меджлиса. Прокуратура полуострова представила документальные доказательства экстремистских призывов его нынешнего председателя Рефата Чубарова. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов о предоставлении времени на изучение новых материалов. Следующее заседание назначено на 15 апреля. Тем временем, видные функционеры, оставшиеся на полуострове, спешат откреститься от «беглых» Джемилева, Чубарова и главного куратора блокады Крыма, видного меджлисовца Ленура Ислямова. «Позиция Чубарова — это не позиция всей организации», — заявили ответчики на суде. Первый зампред меджлиса Нариман Джелял вообще утверждает, что Джемилев и Ислямов «не имеют отношения к меджлису».

— Ленур Ислямов не является членом меджлиса… Мустафа Джемилев, которого также причисляют к организации энергоблокады полуострова, не является членом меджлиса, — цитируют информагентства шокирующие слова Джеляла.

— Мы готовы сотрудничать с органами власти Крыма, — убеждал Нариман Джелял во время последней встречи с Сергеем Аксеновым. — Приветствуем позитивную работу власти, направленную на решение проблем нашего народа.

Редакция Newsinfo