Россия готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО

Выступая на совещании по ОПК, президент России прокомментировал развертывание ПРО США в Румынии и Польше. Он сообщил, что "система ПРО - это не оборонительная система, а часть ядерного потенциала США, вынесенная на периферию, в Восточную Европу".

Естественно, Россия не будет безучастно смотреть, как США и НАТО ограничивают возможности ее стратегических ядерных сил.

"Теперь после размещения этих элементов ПРО мы вынуждены будем подумать о том, чтобы купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации. Мы предлагали сотрудничество, совместную работу с американскими партнерами, все это было, по сути, отвергнуто",- рассказал Владимир Путин. "Нам предлагается не работа, а просто разговор на заданную тему. Ничего конкретного, все делается в одностороннем порядке, без учета наших озабоченностей",- поделился он.

Напомним, что в Румынии на базе Девеселу уже развернут американский противоракетный комплекс Aegis Ashore. Также в польском поселке Редзиково началось строительство базы ПРО. Кроме того, у водных границ России (например, в Черном море) постоянно находятся эсминцы флота США с системой Aegis, а самолеты-разведчики настырно "патрулируют" у самых границ России - шпионя за российскими силами ПВО, РВСН и ВКС.

В ситуации неограниченного развития противоракетной обороны, обладающей способностью перехвата российских межконтинентальных баллистических ракет, потребуется, как мы неоднократно подчеркивали, принятие ответных мер",- ранее сообщал замминистра обороны Анатолий Антонов.

Что же, руководство НАТО уже не раз официально заявило, что не видит возможности мирной работы с Россией. Да и в Пентагоне открыто признавали, что Россия теперь "умный и современный, но враг" - и дело доходит аж до обучения пилотов ЕС ядерным бомбардировкам "некоей большой страны".

Чем же Россия может ответить на появление элементов ПРО США у своих границ?

Во-первых, Россия возвращается к производству боевых железнодорожных ракетных комплексов - до 2020 года будут созданы первые БЖРК "Баргузин", которые будут нести до трех, а то и шести ядерных ракет с разделяющимися боеголовками. По данным военных и мнению иностранных экспертов, замаскированные под обычные поезда, БЖРК будут "неуловимыми" для спутников НАТО и могут внезапно поразить цели на территории любого государства.

"Межконтинентальные ракеты "Булава-30", оснащенные разделяющимися боеголовками и способные поразить цели на территории Америки, заступят на боевое дежурство не позднее следующего года - это будет ответом на размещение в Румынии ПРО НАТО",- уже сообщило CNN.

Также Запад возволнован планами России принять на вооружение ракету "Сармат", которая "за секунды может уничтожить целую страну". Об этом пишет The Mirror, добавляя - текущие противоракетные технологии "абсолютно не в состоянии его остановить".

Еще случилось то, что так боялись европейские страны НАТО - Россия официально заявила, что разместит "Искандеры" в самом сердце Европы, в Калининградской области. Они, по данным военных экспертов, вполне могут нести ядерные боезаряды - но даже в неядерном варианте "Искандеры" могут стать смертельной угрозой как для элементов ЕвроПРО, так и для штабов и военных баз.

Не стоит забывать, что экс-глава РВСН Виктор Есин рассекретил первоочередные цели российских ядерных и ударных средств в случае атаки США на Россию. Так, например, первым делом Россия сотрет в пресловутый ядерный пепел базу ПРО США на побережье Румынии и в Польше.

Одним словом, из-за действий США европейцам придется прочувствовать на себе, как живется в странах, на которые нацелены российские ядерные ракеты "Ярс", "Тополь-М", "Булава", тактическое ядерное оружие и крылатые ракеты стратегических бомбардировщиков.

Редакция Newsinfo