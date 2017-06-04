Новая гонка вооружений. Не повторять ошибок прошлого

Приближение НАТО к границам РФ, создание средств «быстрого глобального удара», размещение системы ПРО наземного и морского базирования в Европе и акватории Мирового океана не оставляют сомнений: Североатлантический военный блок стремится обеспечить себе стратегическое преимущество перед Россией.

Всё это наводит на воспоминания о том периоде холодной войны, когда у СССР в середине 70-х годов появились ракеты средней и малой дальности (РСМД).

После того как спутниковая группировка РУМО США зафиксировала в 1974 г. первый пуск неизвестной ракеты на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), в Пентагоне было созвано срочное совещание. Полученные данные указывали на то, что русские создали новое ракетное оружие средней дальности, значительно превосходящее по своим параметрам западные аналоги. В ту пору существовал лишь договор ОСВ-1, ограничивающий количество пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках. Договор не ограничивал ядерное оружие на самолетах, и это делало положение США более выгодным, поскольку Н.Хрущев радикально сократил стратегическую авиацию как бесперспективную, в результате чего стратегические ВВС НАТО стали превосходить ВВС ОВД в несколько раз.

Советские РСМД это положение в корне меняли. Вскоре информация о новой ракете появилась в открытых изданиях. Речь шла о ракете средней дальности «Пионер», получившей в НАТО обозначение SS-20 SABER.

Эта ракета концентрировала в себе новейшие достижения советской науки и техники. Она приводилась в пусковое положение в течение 30 секунд и безошибочно достигала цели на расстоянии до 5500 км. Точность попадания была по тем временам фантастической – 98%. Поговаривали, что разработчик системы наведения академик Н.Пилюгин требовал от подчиненных, чтобы боеголовка попадала в бетонный столб, и, по слухам, они вплотную подошли к выполнению этой задачи.

За четыре последующих года советский ВПК создал более 500 ракет «Пионер», и большинство из них были размещены на западных границах СССР. В эпоху взаимного устрашения, когда подлетное время ракеты решало судьбу государства, появление такого оружия превращалось в пистолет, приставленный к виску европейских членов НАТО. «Пионер», запущенный из Гомельской области, достигал американскую базу в Рамштайне (ФРГ) менее чем за полчаса.

Впервые за всю историю холодной войны Советский Союз вырвался вперед на важнейшем участке навязанной ему гонки вооружений. Новое положение сделало НАТО уязвимым. Адекватного средства устрашения у американцев не было. Разработанный в США аналог «Пионера» ракета «Першинг» по ряду характеристик уступала советскому прототипу. К тому же планы размещения «Першингов» в Европе вызвали там бурные протесты. Все это послужило для американцев холодным душем. В Вашингтоне появилось понимание того, что дальше будет только хуже: русские вышли на тот уровень, когда за ними будет очень трудно угнаться.

Вскоре, однако, в политическом театре сменились маски, и американцы начали успешные для себя переговоры с М.Горбачевым. 8 декабря 1987 г. Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о сокращении РСМД, согласно которому ракеты РСД-10 «Пионер» были ликвидированы методом пуска из позиционных районов Дровяная и Канск и подорваны без извлечения из контейнеров.

К 1991 году все «Пионеры» были уничтожены. По итогам акции американцы протащили награждение М.Горбачева Нобелевской премией мира и тут же начали операцию против Ирака «Буря в пустыне». После этого возникшее у них ощущение развязанных рук неоднократно приводило к другим международным авантюрам, на которые они шли без оглядки на Москву.

Сегодня былые страхи Вашингтона основательно подзабыты, и США вернулись к политике завоевания военного преимущества над Россией, обозначенной в доктринальных документах блока НАТО как стратегический противник.

О новом этапе гонки вооружений уже сказано немало. Понятно, что российский ВПК в состоянии найти адекватный ответ на новые вызовы. Это видно из операции ВКС в Сирии, из доступных сведений о российских военно-космических и других разработках. Однако опыт показывает, что достижение военно-стратегического паритета с Соединёнными Штатами лишь прибавляет им желания вырваться вперед. Гонка вооружений развивается по спирали.

Нет ли смысла добиться такого преимущества над Соединёнными Штатами, хотя бы в порядке асимметричного ответа, чтобы раз и навсегда показать им бесперспективность стремления стать хозяином положения?

Редакция Newsinfo