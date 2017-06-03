«Черный эскадрон» США точит томагавки на Крым

«Черный эскадрон» США точит томагавки на Крым «Морские котики» на пляжах Болгарии учатся штурмовать российский полуостров

Стремление Вашингтона превратить Черное море в «атлантическое озеро» давно не откровение. Боевые корабли НАТО, прежде всего американские, в последние годы практически не покидают этих вод, сменяя один другого. Но вот недавно посол США в Болгарии Эрик Рубин сообщил, что в стратегическом планировании Пентагона, в непосредственной близости от российского Крыма, вот-вот появится новый важнейший элемент — постоянная база основного диверсионно-разведывательного подразделения Сил специальных операций (ССО) ВМС США, во всем мире известного как United States Navy SEAL. Или «морские котики».

Территорию для новой базы предоставят бывшие наши «братушки», недавно примкнувшие к НАТО. Об этом, как о деле вполне решенном, заявил на днях посол Соединенных Штатов в Софии Эрик Рубин. По его словам, к 2017 году существенно увеличится численность «воинских подразделений (армии США — „СП“), расквартированных в Болгарии, включая военнослужащих тактического подразделения „морских котиков“ в регионе Черного моря».

Из слов посла следует, что заокеанское «тактическое подразделение» морских диверсантов в «регионе Черного моря» уже сформировано и вовсю обустраивается. Более того. С 13 по 30 апреля нынешнего года в районе Бургаса и Варны прошли весьма любопытные совместные болгаро-американские учения, о которых сообщила пресс-служба ВМС Болгарии. Судя по всему, главную скрипку в маневрах как раз «морские котики» и сыграли.

Из распространенного Софией пресс-релиза следует, что местные военные на маневрах играли вспомогательную роль: создавали тактическую обстановку, обеспечивали учебно-вспомогательным судном «Димитър Добрев», танкером «Акин», моторными катерами и двумя вертолетами. А основные учебно-боевые задачи решали 70 военнослужащих Сил специальных операций ВМС США. То есть, те самые «морские котики».

Судя по тому, что с американской стороны в учениях был задействован еще и военно-транспортный самолет С-130 «Геркулес», отрабатывалось скрытное десантирование группы морских диверсантов на воду. О прочих подробностях тактического фона апрельских болгаро-американских учений остается лишь догадываться. Однако не думаю, что ошибусь, если предположу, что на самом деле на столах руководителей этих игрищ рядом с картами прибрежных вод Болгарии лежали карты побережья Крыма. Потому что в этих краях другого противника, кроме российского Черноморского флота, у американских спецназовцев нет и на сегодня просто быть не может. Остальное побережье занято верными союзниками по Североатлантическому альянсу или теми, кто мечтает в него поскорее вступить (Абхазию в расчет принимать не будем).

Уместно вспомнить, что боевые катера ССО ВМС США не так давно уже побывали в Севастополе. Причем, абсолютно внезапно для командования Черноморским флотом. Случилось это 29 сентября 2000 года, когда два американских катера типа Mk V, каждый из которых способен принять на борт группу из 16 подводных диверсантов, без предупреждения российских моряков вошли в Южную бухту главной базы ЧФ и пришвартовались к причалу морского вокзала.

Как выяснилось, нас-то гости города-героя не предупреждали, а с Киевом все обговорили заранее. Катера ССО встретил катер U-583 «Шулявка» ВМС Украины, квартировавший тогда в Севастополе. О характере загадочного визита ничего не сообщалось. Только территория морвокзала была полностью закрыта для горожан.

И еще любопытен путь, которым американцы в тот раз пробрались в Севастополь. Их Mk V по железной дороге из Средиземного моря были специально переправлены в румынский порт Констанца. И уже оттуда своим ходом потопали к крымским берегам. Не с экскурсионными, безусловно, целями.

И еще. SEAL создано для тайных операций на театрах военных действий по всему миру. В этом отношении весьма показателен послужной список самой засекреченной части американских «морских котиков» — так называемой 6-й группы SEAL. В целях маскировки ее официальное название в документах выглядит безобидно — «Группа разработки военно-морских специальных вооружений». А что на самом деле?

Летом минувшего года газета The New York Times писала: «Более 10 лет боевых действий превратили это подразделение, наиболее известное по ликвидации Усамы бен Ладена, в глобальную машину для охоты за людьми… Эта роль „морских котиков“ отражает новый американский способ ведения войны: вооруженный конфликт отмечен не победами и поражениями на поле брани, а непреклонным уничтожением предполагаемых боевиков».

Созданная после памятных террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 6-я группа SEAL была немедленно отправлена в Афганистан на охоту за главарями «Аль-Каиды» *. Она относительно немногочисленна — всего 300 бойцов и 1500 человек вспомогательного персонала. Основу спецподразделения составляет группа снайперов, которая называется «Черный эскадрон». За плечами личного состава группы Афганистан, Сомали, Йемен, Сирия и Ирак.

Любопытная деталь: тем, кто отслужил в «Черном эскадроне» хотя бы год, торжественно вручают томагавки, которые в штате Северная Каролина изготавливает известный мастер Дэниэль Уинклер. Некоторые спецназовцы наградные томагавки берут в бой. На удачу.

Для достижения своих целей «морские котики» часто используют суда, замаскированные под коммерческие. Но способны высаживаться на берег противника и со сверхмалых подводных лодок Mark 8 Mod 1 SDV, со скоростных катеров «Пегас», «Циклон» и SOC-R. Десантирование с воздуха производится с вертолетов «Си-Хок» и военно-транспортных самолетов.

Командование ССО США утверждает, как пишет The New York Times, что после 11 сентября 2001 года эти силы «участвовали в десятках тысяч миссий и операций на множестве „географических театров“ и последовательно оставались верны высочайшим критериям, которые предъявляются к Вооруженным силам США».

Заметим от себя: относительно «десятков тысяч миссий и операций» за полтора десятилетия — как-то, мягко говоря, сомнительно. Потому что означало бы, что свои «подвиги» американские «морские котики» по всему миру совершают ежедневно. А вот что бесспорно — боевой путь 6-й группы SEAL во многих странах отмечен реками крови и горами трупов. В том числе и невинных жертв. Причем, это не кремлевская пропаганда.

Редакция Newsinfo