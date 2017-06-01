В 1967 году в штаб-квартире ЦРУ начался переполох

В 1967 году в штаб-квартире ЦРУ начался переполох – спутник-шпион, пролетая над СССР, отснял серию сенсационных фотографий. На них американские военные увидели необычный летательный аппарат, который, по расчетам специалистов, летел над поверхностью Каспия со скоростью… 500 км в час! Огромную машину, чем-то похожую на самолет, специалисты ЦРУ и Пентагона тут же окрестили «Каспийским монстром». Как выяснилось позже, в объектив спутника-шпиона попал экраноплан – сверхсекретная разработка советских специалистов, созданная конструктором Ростиславом Алексеевым, ученым, сумевшим совершить настоящую революцию в мировом судо- и авиастроении. Эксперты Пентагона подключили к исследованиям специалистов НАСА. Те, изучив спутниковые снимки, заявили, что это все это блеф русских. Ничего подобного с уровнем современных технологий создать нельзя. И лишь только три инженера НАСА открыто заявили о том, что в России разработан уникальный вид вооружений.

Американцы почувствовали реальную угрозу. Пентагон зашевелился, и не зря. Советский ученый-инженер Алексеев создал экраноплан, имевший уникальные возможности для решения задач обороны страны. Хотя это была далеко не единственная его разработка. Алексеев впервые в мире создал скоростные пассажирские суда на подводных крыльях. Заслуги Алексеева перед страной ставят его в один ряд с Туполевым и Королевым. Его знаменитая «Ракета» когда-то поразила своей скоростью самого Хрущева. Но этого Алексееву было мало. Он решил дать кораблям скорость самолета и дал! Создав удивительный корабль-самолет – экраноплан.

Было два самолета . Первый был Орленок он был создан как транспортник, а вот второй самолет, герой моей повести Лунь был посерьезнее ибо эта машина несла на себе три спаренные пусковые установки не менее уникальных противокорабельных ракет «Москит» ( не кисло да ? ) Тактико-технические характеристики ракетоплана «Лунь» просто потрясают. Длина «Луня» –74 м, высота – 19,2 м. При полной заправке экраноплан мог преодолеть расстояние в 2000 км. При размахе крыла в 44 м экраноплан может перемещаться над поверхностью на высоте 1-5 м со скоростью до500 км/ч. Так, расстояние от Севастополя до Стамбула экраноплан «Лунь» способен преодолеть за час. При этом боевому экраноплану не страшны даже сильные волнения.

Его мореходность оценивается в 5-6 баллов. Движение обеспечивают 8 турбореактивных двигателей. Их вполне достаточно, чтобы обеспечить боевому экраноплану весом в 30,5 т отрыв от поверхности воды и полет над ней. В НАТО боевой экраноплан «Лунь» тут же получил прозвище «Истребитель авианосцев». И не зря. Экраноплан нес на своем горбу 6 управляемых ракет «Москит» и без особого труда мог потопить огромный авианосец. При этом обнаружить «Лунь» с помощью существовавших на ТОТ момент радиолокационных средств было невозможно. Машина двигалась с огромной скоростью буквально над поверхностью воды. Так что не только радары начинали "дымиться" и "пригорать", против боевых экранопланов были бессильны и торпеды и минные поля. Экраноплан – гениальная по своей сути техническая разработка, нечто среднее между самолетом и катером. До сих пор идут споры о том, чего в них больше: авиационного или судового?

Взлетают и садятся они на воду, как летающие лодки. Но летят очень низко, в считанных метрах над водой. Однако экранопланы все же нельзя считать самолетами. Несмотря на наличие признаков, свойственных летательным аппаратам, экраноплан все же относится к морским судам. В основе принципа движения этого сверхскоростного надводного корабля лежит «экранный эффект»: в процессе разгона между крыльями «Луня» и поверхностью-экраном создается давление, превышающее по величине давление над крыльями, с помощью которого он и приподнимается. При этом экраном может стать любая ровная поверхность, а не только вода. «Экранный эффект» поддерживает летательный аппарат над ровной поверхностью без особых усилий, и при необходимости он без проблем «перепрыгивает» мелкие препятствия типа попавшихся по дороге островков.

Но распад СССР не пощадил и этот замечательный проект, из-за отсутствия финансирования «Проект 903» был свернут и разработки в области боевых экранопланов были закрыты окончательно. Из запланированных 120 «Орлят» изготовили только пять, и производство было прекращено. Однако в 2007 году Министерство обороны вновь обратило взор на экранопланы. После детального изучения проект был признан перспективным. В настоящее время КБ им. Алексеева, расположенное в Нижнем Новгороде, возобновило работы над совершенствованием конструкции. так что будем надеяться что в скором времени сей проект вновь увидит свет.

Редакция Newsinfo