Курьезы и интересные факты Второй Мировой войны

Война - это всегда страшно. Но и на войне всегда было место смеху, остротам и курьезам. Может и из-за этого мы с таким удовольствием слушаем сказы наших седых стариков и старушек, но таких мужественных героев.

Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой секретности строили макет аэродрома. Самолеты, ангары, автомобили, средства противовоздушной обороны, - все делалось из дерева. Но в один из дней прилетел бомбардировщик и сбросил на псевдо-аэродром одну бомбу, после чего строительство аэродрома прекратилось. Бомба была... деревянная.

Интересно, что история с аэродромом имела продолжение. После того, как сбросили деревянную бомбу, немцы решили расположить на этом игрушечном аэродроме настоящие самолеты, ведь, зная об имитации аэродрома, их будут считать их макетами. Через два дня после перебазирования немецких самолетов аэродром опять был разбомблен, но уже настоящими бомбами. В конце бомбардировки был сброшен вымпел со словами: "А вот это уже другое дело!".

Изучая статистические данные времен второй мировой войны, американские военные историки обнаружили очень интересный факт: при внезапном столкновении с силами японцев, американцы, обычно намного быстрее принимали решение, в результате чего побеждали большие силы противника. Ученые пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5,2 символы тогда как у японцев 10,8 следовательно, на отдачу приказов идет на 56% менее времени, что в бое играет важную роль.

Проанализировав русский язык, историки выяснили, что длина слова в русском языке составляет в среднем 7,2 символы, однако в критических ситуациях командный состав переходит на ненормативную лексику и средняя длина слова сокращается до 3,2 символы (это связано с тем, что некоторые словосочетания и фразы заменяются Одним словом).

Вспоминают еще один случай. 1941-й год. Наш танк КВ-1 остановился через неурядицы в двигателе на нейтральной полосе. Немцы долго стучали по броне, предлагали экипажу показаться, но те отказались. Тогда немцы зацепили КВ двумя своими легкими танками, чтобы оттянуть танк в свое расположение, и там без препятствий открыть. Расчет не сработал - когда они начали буксировку, наш танк завелся с "талкоча", и потянул немецкие танки в наше расположение. Немецкие танкисты вынуждены были оставить свои танки, и КВ притянул их к нашим позициям.

Житель севера Германии, верующий иудей, прослужил войну капитаном вермахта, тайно придерживаясь еврейских обрядов в полевых условиях. Долгое время нацистская пресса печатала на своих обложках фотографию голубоглазого блондина в каске. Под снимком значилось: "Идеальный немецкий солдат". Этим арийским идеалом и был вышеупомянутый боец вермахта Вернер Гольдберг.

В Великую Отечественную Войну на Крестовском острове в Ленинграде работала советская радиостанция. Она вещала на Финляндию на чистом финском языке, на одной частоте с официальным финским радио.Советский диктор встревал в передачи, блистал остроумием (как только финский диктор говорил фразу "прослушайте пожалуйста новости", советский тут же добавлял: "Ну, то есть, не новости, а свежее геббельсовское вранье"), рассказывал свежие анекдоты про Гитлера, добавлял к выпускам новостей точку зрения советской стороны и т.п. Выпуски новостей с советскими комментариями были популярны, как фильмы в переводе Гоблина. Немецкое командование и руководство Финляндии эта ситуация бесила. Всю войну немцы прилежно лупили артиллерией по лесному массиву на острове, где, как они полагали, находилась передающая антенна. Догадаться, что антенной является трос одного из 15 аэростатов заграждения над островом, они так и не смогли. А может догадались, но так и не смогли надежно ее уничтожить.

Еще история. Дерзкий командир танка, по-видимому, под хмельком, решил повоевать самостоятельно. Он ворвался на своем танке в Калинин (в настоящий момент Тверь) и, продвигаясь на танке по улицам, стал обстреливать из пушки и пулемета дома, где располагались немцы. У противника поднялась тревога. Решили, что советские войска ворвались в город. Паника была такая большая, что командующий немецкими войсками спешно вылетел на самолете из города. После этого рейда танку повезло без повреждений вернуться назад. Генерал Конев (тогда еще не маршал) вызывал к себе этого танкиста, выругал его, а затем снял из себя орден Красной Звезды и приколол его на грудь танкиста.

Редакция Newsinfo