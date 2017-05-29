Так в чем он, этот русский путь?

Вот далеко не полный список преступлений, совершенных русскими против всего мира:

- В 1802 и 1918 гг. русские вероломно наградили суверенитетом Финляндию;

- В 1918 г. коварно подарили, впервые в истории, латышам и эстонцам их собственную государственность;

- Польша восстанавливала с помощью России свою государственность дважды: в 1918 и в 1944 гг.;

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.;

- Болгария как государство родилась в результате победы русских в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., в которой русские защитили братьев-болгар. В виде благодарности Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас она – член НАТО, на ее территории размещены базы США;

- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате той войны;

- Азербайджан как государство оформился впервые в составе СССР;

- Армения, Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан сохранилась только в составе СССР;

- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР;

- Белоруссия и Украина впервые обрели государственность вследствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году получили от него же полную независимость;

- Независимость Швейцарии отвоевал у Франции Суворов 217 лет назад. И Швейцария с тех пор ни разу не воевала;

- Россия освободила Австрию и Чехословакии от Третьего рейха в 1945 г.;

- Поддержка Екатерины Второй в 1780-83 гг. Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США;

- Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, громя армии Наполеона и Гитлера;

- Позиция Сталина на переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945 г.;

- Позиция Горбачева позволила в 1990 г. объединиться Германии;

- Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 гг. В 1967-м вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасло арабов от полного разгрома;

- Ангола завоевала свою независимость в 1975 г. только благодаря СССР;

- Большинство колоний Западной Европы получило свою независимость благодаря движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором сыграл СССР…

А еще можно вспомнить роль России-СССР в становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита Россией у турков в 1821 году), Алжир, Куба, Израиль (создан по инициативе Сталина), Мозамбик и т.д.

Такая вот преступная и агрессивная Россия – на взгляд ее нынешних противников. И если оглянуться на все выше названное – становится понятно, почему.

В славной истории западных стран – колонизация, истребление индейцев и индийцев, захват чернокожих рабов и продажа их в «демократические» США. В истории России – все наоборот. На всех присоединенных и опекавшихся ей территориях шел бурный национальный, культурный и промышленный рост.

Взять ту же Монголию. Если бы Россия (в лице СССР) шла путем США, могла бы просто запахать под целину это беспомощное национальное образование. Но за счет советских специалистов и безвозвратных средств монгольским кочевникам был построен многоэтажный город Улан-Батор, мы им подарили медицину, образование, промышленность и т.д. Конечно, все это имело политические цели, но наш способ их достижения и западный были кардинально разными.

Россия имперская и советская включала в свою орбиту иные племена и страны путем их подъема, а Запад – путем их унижения и геноцида (американские индейцы, негры Африки, индийцы). Да, такова была царская и советская догма – «белый царь» дарует, а не отнимает! Но мы ей честно следовали. А западная догма была прямо обратной – почему сегодня Запад и объявляет всю российскую историю преступной. И с его точки зрения это абсолютно верно: ведь Россия всегда преступала западный закон о подавлении и истреблении слабейших.

Редакция Newsinfo