Почему убили президента Кеннеди?

Как ни странно, Федеральная резервная система США (или Центральный банк США) – это частная организация, акционерное общество, созданное 12 крупными частными банками США. В ведении ФРС находится эмиссия американского доллара. Т.е., американские деньги печатают частные лица.

Однако, такая странность была не всегда, и чтобы заполучить печатный станок, банкиры трудились столетиями. Еще в XVIII веке у крупных банкиров появилась идея о том, как бы прибрать к рукам государственный денежный станок. Основатель международной династии банкиров и предпринимателей Майер Амшель Ротшильд (1742 – 1812) говорил: «Дайте мне возможность контролировать выпуск денег в стране, и мне плевать, кто пишет ее законы».

Сначала идея приватизации денежного станка казалась эфемерной, но постепенно приобретала реальные очертания. Банкиры прекрасно разобрались в алчной сущности человечества (по себе знали), поэтому понимали, что за деньги можно купить всё, а то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, в том числе приобрести печатный станок (или заполучить Центральный банк, что одно и то же). Неподкупных же, которые мешаются на пути, можно устранять за небольшую плату.

В 1910 году состоялось секретное совещание крупных финансовых воротил во владении Дж.П. Моргана на острове Джекил у побережья Джорджии. Участники встречи искали пути решения своей главной проблемы – как учредить собственный Центробанк. В итоге они пришли к выводу, что в прошлом им не везло из-за открытости, поэтому теперь ключ к успеху – скрытность. Сила тайного заговора в том, что многим кажется, что его нет. А на нет и суда нет – можно безнаказанно проворачивать крупные махинации.

Банкиры решили заполучить собственный Центральный банк посредством своего человека в правительстве и правильно выбранного времени. Таким человеком стал Вудро Вильсон, который изъявил готовность подписать документ о создании Федерального резерва в обмен на финансовую поддержку своей президентской кампании. 23 декабря 1913 года, когда большинство конгрессменов отдыхали на рождественских каникулах, акт о Центробанке был протиснут через Конгресс и подписан Президентом Вильсоном. А чтобы не афишировать, что банк частный, и чтобы люди думали, что он принадлежит государству, его назвали Федеральным – Федеральный резерв. Позже Вильсон сожалел о случившемся: «Я случайно разрушил мою страну».

Учреждение Федерального резерва США – самая дерзкая афера в истории человечества, ибо небольшая группа банкиров приобрела страшную силу – право печатать американские деньги. Они стали ссуживать эти деньги банкам и правительству под проценты, печатая всё больше и больше долларов и делая их всё менее и менее ценными. Из-за того, что правительство обязано выплачивать долг Федеральному резерву, налоги не достаются правительству, их присваивает Федеральный резерв. Таким образом, банкиры запустили руку в карман каждого американского налогоплательщика. Служба внутренних сборов (налогов) и Федеральный резерв работают вместе. Они облагают налогами не прибыль, а свою инфляцию. И чем большую инфляцию они создают, тем больше обирают население.

Федеральный резерв объединяет всё больше и больше банков, печатает всё больше и больше денег, не обеспеченных ничем, обирая народ во благо нескольких богатейших семей, которые всё теснее и теснее переплетаются родственными связями и брачными узами.

В 1944 году банкиры замахнулись на мировое господство: они протолкнули Бреттон-Вудское соглашение (валютно-финансовая конференция ООН), в результате чего доллар США приобрел статус мировых денег, наряду с золотом. В итоге доллоризация экономик ряда стран привела к выходу денежной массы из-под национального контроля и перехода ее под контроль ФРС. Таким образом, банкиры распростерли свою власть над всем миром.

Кто владеет деньгами, тот заказыват музыку. Поэтому в результате махинации с учреждением Федерального резерва, США из государства превратились в частную корпорацию, в которой Президент и правительство не самостоятельны, а являются наемными менеджерами.

Редакция Newsinfo