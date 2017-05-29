К чему привёл полусухой закон 1985 -1989 годов.

1. Преступность сократилась на 70%.

2. Освободившиеся в психиатрических больницах койки были переданы для больных другими заболеваниями.

4. Увеличилось потребление молока населением.

5. Улучшилось благосостояние народа. Укрепились семейные устои.

6. Производительность труда в 1986-1987 годах повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей.

7. Количество прогулов снизилось, в промышленности на 36%, в строительстве на 34% (одна минута прогула в масштабе, страны обходилась в 4 миллиона рублей).

8. Возросли сбережения. В сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше.

9. В бюджет за 1985-1990 годы денежных средств от реализации алкоголя поступило меньше на 39 миллиардов рублей. Но если учесть, что каждый рубль, полученный за алкоголь, несет 4-5 рублей убытка, сохранено было в стране не менее 150 миллиардов рублей.

10.Повысились нравственность и гигиена.

11. Уменьшилось число травм и катастроф, убытки от которых снизились на 250 миллионов рублей.

12. Почти исчезла гибель людей от острых отравлений алкоголем. (Если бы не закоренелые алкоголики, которые пили всё, то острых отравлений от алкоголя не было бы совсем)

13. Значительно снизилась общая смертность. Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%, а смертность мужчин этого же возраста на 37%.

14. Выросла средняя продолжительность жизни, особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году до 65 лет в 1986 году. Снизилась детская смертность.

15. Вместо прежнего унылого мрака в рабочих семьях появились: достаток, спокойствие и счастье.

16. Трудовые сбережения шли на обустройство квартир.

Покупки стали более целесообразными.

17. Ежегодно продавалось продуктов питания вместо наркотических ядов на 45 миллиардов рублей больше, чем до 1985 года.

18. Безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 50% больше.

19. Резко уменьшилось число пожаров.

20. Женщины почувствовав уверенность в завтрашнем дне, начали рожать. В России в 1987 году количество родившихся детей было самым больших за последние 25 лет.

В 1985-1987 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 1984 году. В США, к примеру, такого снижения добились не за год, а за семь лет.

Редакция Newsinfo