Дмитрий Нагиев о том, каких женщин жалко

Женщин жалко.

Постоянно жалуются, что мужиков вокруг нет.

Женщин не жалко, ибо воспитывают своих сыновей, как девочек. Сюсюкают с ними до самой школы, впадают в истерику от любого падения и синяка или (боже упаси, Кирюшенька немедленно слезь!!!) попытку забраться на шведскую стенку выше третьей ступеньки, надевают на них штанишки-шортики до пяти лет и кормят с ложечки.

Результат закономерен: капризные полу-мальчики с продавленной грудью в кедиках и с дерматиновой сумкой адидас через плечо, мечтающие лишь о том, чтобы их «предки» накопили денег на покупку военкома.

Что входит в понятие «мужчина»?

Вполне себе домостроевское понятие. Мужчина должен быть сильным. А что это значит?

Уметь принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения.

Вопрос родителям — учится ли ваш сын самостоятельно принимать решения и отвечать за них?

Принимать решение и нести ответственность — две стороны одной медали. Свобода с одной стороны. Ограничение свободы с другой.

Пример: мужчина принимает решения, но несет за них ответственность его женщина. Это не мужчина, а маменькин сынок. Мужчинка.

Мужчина не принимает решения, но несет за них ответственность. Это не мужчина. А подкаблучник. Мужичок.

Далее: свобода начинается с самоограничения.

Есть такая восточная поговорка «Первыми пьют воду верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у них терпения нет. Последними пьют женщины».

В адекватной (не мусульманской) схеме воспитания правила должны быть другие: «Лучшее — маме. Потому что она девочка. Затем коту — потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы мужчины».

Четвёртое.

В каком возрасте младенец становится мужчиной?

С момента осознания себя как личности. Психологи знают этот возраст. Три года!

Да, мамочки. С трёх лет ваш сын либо мужик, либо у него начинаются гендерные искривления. И чем дольше вы с ним общаетесь как не с мужчиной, тем глубже будет загоняться его мужское начало. А любые подавленные, а не правильно развитые мужские инстинкты потом проявятся уже в извращённой форме: агрессия, извращения, ненависть или полное неуважение к женскому полу и т.д.

Именно с возраста трёх лет необходимо постоянно внушать сыну — «Ты — мужчина!». И именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову «Должен!».

Увы, но это факт — многие ваши «хочу и не волнует!» или «я так сказала, поэтому ты должен» приводят к развитию социопатической личности. Оглянитесь вокруг и вы увидите массу мужчинок, не способных заставить себя на какое-то действие.

Мужчина должен:

Уметь терпеть.

Уметь преодолеть себя.

Уметь ошибаться.

Уметь быть нежным.

Уметь быть грубым.

Уметь быть разным.

Уметь отвечать за свои слова.

Мужчина должен уметь БЫТЬ.

С трёх лет относиться к пацану надо как к мужчине. Когда он упал и орет у вас на руках (или не упал, а просто истерит из-за желания получить новую игрушку) — необходимо разговаривать с ним — «Ты у нас мужчина? Чего тогда орешь?» Вам понятно, что в этот момент вы не ему установку даете, а себе? Что в дальнейшем, вы к нему будете относится как равному и взрослому?

Да. К ребенку надо относится как к взрослому. Это не значит, что с ним не надо играть, не прощать его ошибки, не нежить его, не улыбаться ему.

Шестое. Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. Знаете, почему мужчины похожи на детей? Потому как мужчины тоже раздвигают границы этого мира. Мужчина должен быть беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина — сила сохраняющая, если что.

Нельзя наказывать пацана за ошибки. Их нужно исправлять.

Ему. Самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью.

— Твоя комната — это твоя комната. Ты там хозяин — сам у себя прибираешься, сам у себя наводишь бардак.

— Мама — это же девочка. Чем больше мы ей помогаем — тем больше она довольна и тем меньше рычит\ворчит.

— Накосячил — отвечай.

— Ты все можешь сам.

— Ты, в первую очередь, защитник семьи.

— И не забывай. Мы — вместе.

— Есть проблема? Значит есть и ее решение.

Заведите кошака.

Кот — вообще лучшее средство для развития у пацана кинестетики.

А кинестетика — основа сексуальности. Фраза «тренируется на кошках» как никогда актуальна именно в этом случае. Глажка\утюжка котов способствует развитию способностей глажке\утюжке женщин в будущем.

— Можно я на велосипеде покатаюсь?

— Ты мужчина — ты и решай.

— Я — мальчик…

— Тогда — нельзя! Мужчинам можно, а мальчикам нельзя.

Обиженное сопение. Через пять минут:

— Я пойду на велосипеде покатаюсь!

— Понял. Иди.

— А поможете велосипед вынести?

— Да легко. Поможешь нести?

— Ага!

— Вперед!

Или, например:

— Сын, завтра мы идем сначала в кино, потом в тир стрелять. Ты с нами?

— В какое кино?

— Для взрослых. «Брестская крепость» называется.

— А можно сначала пострелять, а потом вы идете в кино, а я домой? (типа на компе посидеть дома поиграть)

— Нет. Сначала в кино. Потом стрелять. Я так решил. Потому что я — главный.

Ушел думать. Вернулся.

— Я согласен.

Выращивайте из своих сыновей настоящих мужиков, дамы!

Непонятных барби-боев и так уже с перебором навыращивали ваши предшественницы.

Редакция Newsinfo