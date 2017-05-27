Как Киев распродает арсеналы ВСУ

Британское информационное агентство Рейтер опубликовало материалы расследования незаконного оборота оружия на Украине. Разумеется, репортер первым делом устремил взор на территорию ДНР, чтобы показать миру язвы «сепаратизма», «руки Москвы», «криминального характера администрации непризнанной республики».

Однако материала удалось собрать совсем немного. Припомнилось, как полтора года назад в России при попытке продать три автомата, 1258 патронов и 20 гранат был арестован донецкий ополченец. Впоследствии он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Сюда репортер Рейтер присовокупил довольно туманное высказывание одного из ополченцев, назвавшегося Игорем: «Само собой, оружие пошло по рукам, да и сейчас расходится. В основном „тянут“ автоматы Калашникова».

Будучи добросовестным журналистом, репортер заглянул и к западу от «зоны АТО». То есть — на территорию прочей Украины. И выяснил, что после того, как противоборствующие стороны договорились в феврале 2015 года о прекращении огня, оружие из «зоны АТО» начало растекаться по всей Украине. Чему способствовала слабая дисциплина в украинской армии, а также полная бесконтрольность «нерегулярных военизированных отрядов», которые во всем цивилизованном мире называются «парамилитарис» или «эскадронами смерти». Дело доходило до разграбления военных складов оружия.

Вот горькая исповедь начальника полиции Славянска, подконтрольного Киеву, Сергея Алёшина: «В основном, люди забирают оружие домой по причине „а почему бы и нет?“ Некоторые говорят, что забыли, другие — что оружие необходимо им для рыбалки или на подарок для друга. А затем мы слышим обо всех этих вещах: взрывах в квартирах, во дворах и на улице. Это — угроза национальной безопасности».

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Количество стволов, которые свободно гуляют по «самостийной» республике, определить невозможно. Но их «работа» учету поддается, хоть для недопущения «общественной нервозности» власти склонны преуменьшать масштабы оружейной эпидемии. За семь месяцев этого года на Украине преступлений с применением огнестрельного оружия совершено вдвое больше, чем за весь 2015 год.

В результате в стране сформировался «черный» оружейный рынок, который взяли под контроль криминальные структуры. Причем, территории «ридной Украйны» этому рынку уже явно недостаточно. И оружие с него начало расползаться по миру.

Существуют европейские «поставки». Так, например, в мае этого года на границе с Польшей был задержан выезжавший с Украины 25-летний француз, связанный с ультраправыми группировками. В его автомобиле обнаружили переносные зенитно-ракетные комплексы и автоматы Калашникова.

Однако наибольший спрос на оружие в «горячих точках», к каковым относятся Сирия, Ирак, Ливия. Туда с Украины потоком идут автоматы, пулеметы, переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы. Иногда поставляется и более тяжелое вооружение. Рейтер приводит высказывание эксперта по постсоветской оргпреступности Марка Галеотти, старшего научного сотрудника Пражского института международных отношений. Он утверждает, что большая часть преступного оружейного трафика берет свое начало в одесском порту.

Глубже Рейтер не копает, ограничившись и без того прекрасно известным выводом, что на всякой войне греют руки криминальные структуры. А между тем, было бы интересно узнать, что именно и кому именно продают украинские «оружейные барона»? Да и кто они такие, насколько удалены или же приближены к новой украинской власти?

Главный и, пожалуй, единственный принцип, которым руководствуются киевские оружейные контрабандисты, — лишь бы платили валютой. Кому оружие попадет в руки — для них не имеет ни малейшего значения.

Так, осенью 2015 года спецслужбы Кувейта пресекли деятельность местной преступной группировки, снабжавшей оружием ИГИЛ *. Эти кувейтские посредники по отлаженному каналу закупали оружие на Украине и переправляли его в Сирию через территорию Турции.

А в феврале того же года группа хакеров «Киберберкута» выложила в сеть документы, в которых приведена схема нелегальных поставок оружия в Сирию. Но уже противоположной по отношению к ИГИЛ стороне — правительству Башара Асада. В этих документах засветились замминистра обороны Украины Петр Мехед и глава Харьковской областной администрации Игорь Балута.

Снабжение оружием и игиловцев, и правительственных сирийских войск, по мнению Вашингтона, дело крайне вредное для сценария решения сирийского конфликта, разработанного в Белом доме. Однако до поры заокеанские покровители «самостийности» будут это терпеть, поскольку оружейная контрабанда — неотъемлемая часть нынешней украинской государственности. И у нее давние и прочные корни.

На Украине почти с самого начала ее самостоятельного существования с большой выгодой распродавали вооружение. Правда, выгода была не для государства, а, скажем, для узкого круга лиц, имеющих доступ к этому вооружению и пользующихся покровительством верховной власти. То есть, по сути, разворовывали. И каждая новая власть заявляла о непримиримой борьбе с этим явлением. Но продолжала делать то же самое.

Нынешний режим все свои неудачи на военном поприще пытается свалить на Виктора Януковича, что вполне понятно. В конце мая на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны было в очередной раз доказано, что причина неудачных действий армии кроется в преступной деятельности прежнего президента. И были приведены взбудоражившие общественность данные.

По ним новая украинская статистика такова. За четыре года правления Януковича за рубеж было будто бы продано 477 танков, 330 БТР и БМП, 94 самолета, 145 вертолетов, 6000 ракетных и артиллерийских установок, 740 000 единиц стрелкового оружия. Ложь абсолютно геббельсовская. Виктор Федорович, может быть, распродал бы еще больше, чем ему инкриминируют, если бы к тому времени осталось что распродавать.

Наиболее близкая к истине цифра — количество танков. Все же остальное депутатами Рады высосано из пальца. Реальные цифры иные. В них не учтены ракетные комплексы противовоздушной обороны и стрелковое оружие.

При Кучме продано за границу: танков — 542, БТР и БМП — 456, самолетов — 81, вертолетов — 148, ракетных и артиллерийских установок — 257.

При Ющенко: танков — 293, БТР и БМП — 368, самолетов — 215, вертолетов — 34, ракетных и артиллерийских установок — 669.

При Януковиче: танков — 430, БТР и БМП — 79, самолетов — 29, вертолетов — 17, ракетных и артиллерийских установок — 175.

«Дедушка» Кучма мало интересует комитет по национальной безопасности и обороне. К нему особых претензий нет. Что когда-то было — быльем поросло. Главный же, по мнению Рады, разрушитель украинской армии и главный расхититель средств, вырученных от продаж вооружений — Янукович.

Правда, на том майском заседании комитета вспоминали и Ющенко. Хоть цифр и не приводили, но сказали, что он тоже изрядно сократил запасы вооружений сухопутных войск, авиации и Военно-морских сил Украины. Однако логика у членов комитета столь искривленная, что деяния Ющенко преподносятся как абсолютно правомерные. Потому что, дескать, он добивался приема Украины в НАТО. И, следовательно, страна при нем находилась под защитой альянса. Так что распродавать можно было все подряд, что Виктор Андреевич и делал.

А вот Янукович армию, оказывается, разрушал, поскольку делал то же самое, что и предшественник, хоть и в более скромных масштабах. Но при этом имел наглость отвернуться от НАТО.

Однако на самом деле в Киеве коррупционная распродажа продолжилась и после переворота 2014 года. И старт новой фазы был совершенно феноменальным. В марте того года на электронном аукционе eBay украинской стороной был выставлен на продажу стратегический ракетоносец Ту-95МС. При ресурсе в 5000 часов он налетал всего лишь 454 часа. Стартовая цена лота составила 3 млн. долларов.

Разумеется, сейчас развернуться, как в прежние времена, непросто. Во-первых, для распродажи мало чего осталось. Во-вторых, в условиях военной истерии не так-то и просто продолжать разворовывать армию. Однако для гибких умов в Киеве ничего невозможного нет.

Сейчас на Украине появилась интересная тенденция — закупать технику военного назначения за рубежом и тут же продавать ее. Разумеется, при этом госбюджету наносится еще больший ущерб. За примерами далеко ходить не надо. В апреле 2015 года на сайте vt-group.com были выставлены на продажу 20 броневиков Saxon. Каждый из них был прежде приобретен Киевом у Великобритании за 50 тыс. фунтов.

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Но продолжают работать и старые схемы. Центру анализа стратегий и технологий удалось получить некоторые данные от Государственной службы экспортного контроля Украины. Так вот, за непродолжительный период Украина продала 11 танков Т-72М1 Нигерии, 4 танка Т-72 — Эфиопии, а также 5 новейших танков БМ «Оплот» — Таиланду. В Южный Судан экспортировали 5 ударных вертолетов советского производства Ми-24 В. В Нигерию 12 гаубиц Д-30, в Таиланд — 20 бронетранспортеров БТР-3.

Есть и какие-то совершенно фантастические поставки, смысл которых даже малоопытному жулику понять невозможно. В США отправлено 10 тысяч винтовок и карабинов, 3 неких пусковых устройства, 226 ракет и 8 противотанковых установок.

Но все это лишь видимая макушка айсберга. На глубине наверняка вершатся более серьезные дела. Но о них не знает даже Рейтер. Хотя, видимо, догадывается.

Редакция Newsinfo