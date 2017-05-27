WADA на крючке. Россия готовит удар по системе западного спорта

Комиссия WADA, которая занимается расследованием раздутого Западом допингового скандала против России, не нашла доказательств вмешательства государства в деятельность Всероссийской Федерации Лёгкой Атлетики.

Иными словами WADA и западные СМИ нагло лгали с самого начала скандала. Все эти россказни о подмене баночек с мочой агентами ФСБ, о личном контроле Путина за государственной допинговой программой оказались банальной брехнёй.

В этом нет ничего удивительного, Европа, а потом и США выдумывают русофобские басни о России на протяжении более чем 4 столетий, однако, в этот были пройдены все разумные пределы ненависти.

Во-первых, пострадали российские атлеты, которые никогда не употребляли допинг, ведь именно из-за якобы государственных допинговых махинаций была отстранена российская сборная по лёгкой атлетике в полном составе.

Во-вторых, западные выдумки были использованы для нанесения репутационного ущерба России и её государственным институтам с целью разбалансировать внутреннее положение в стране.

Лучшим ответом России на акт западной агрессии будет судебный процесс в отношении всех сопричастных к скандалу, в том числе международных организаций и их «информаторов», с максимальной оглаской в СМИ.

Все организаторы «допингового скандала» и его информационной составляющей должны принести официальные извинения и возместить ущерб пострадавшим.

Извинения и штрафы – самые страшные наказания для западных бюрократов. Конечно, виновники будут всячески пытаться избежать справедливого наказания, однако, сам факт публичного судебного процесса будет работать против них.

Трудно оправдаться, сохранив репутацию, когда самым наглым образом нарушена презумпция невиновности, а из-за произвола пострадало несколько десятков, если не сотен человек.

Суд над чиновниками из WADA поставит перед мировым сообществом вопрос о необходимости переформатирования самого культа профессионального спорта.

WADA, между тем, делает вид, что не понимает в какую лужу село. Вместо реакции на свой фатальный промах агентство предпочло покопаться в истории российского спорта.

Речь идёт об Олимпиаде в Сочи. WADA хочет украсть медали у российских спортсменов, якобы употреблявших допинг на сочинской олимпиаде. Список «грязных» спортсменов сейчас готовится к опубликованию.

То есть WADA интересно то, что уже якобы произошло в России, вместо того, чтобы посмотреть, что реально происходит в США в настоящий момент.

Для примера 80% своих проб американцы пропускают мимо автоматизированной системы по распознанию допинга ADAMS, которая обязательна к применению в России.

Так и получается, что до соревнований допускают напичканных допингом американских спортсменов. Более того для них расчищают путь дисквалифицируя конкурентов, используя пресловутый допинговый рычаг.

Что ж, надо признать битву за Олимпиаду в Рио Запад выиграл. Нынешняя Олимпиада пройдёт под знаком американского псевдозолотого блеска. Однако, добившись пьедестала в 2016 году, американцы рискуют остаться без него в будущем.

У России сейчас открылась прекрасная возможность выиграть войну за мировой спорт. Грамотно поданные иски в международные суды со стороны России могут навсегда изменить систему двойных стандартов в мировом спорте.

Редакция Newsinfo