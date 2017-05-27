Новосибирск сделал бомбу нового поколения

Генеральный директор концерна Техмаш Сергей Русаков сообщил, что Военно-космические силы России в ближайшее время получат авиабомбы нового поколения, оборудованные неконтактными взрывателями. Это будет более совершенное оружие, чем широко известные бомбы ФАБ и КАБ, обладающее большим поражающим потенциалом. Новые бомбы будут взрываться на определенном расстоянии от земли, которое можно программировать в зависимости от боевой обстановки и поставленных целей.

Недавно завершились испытания нового взрывателя. Сейчас происходит подготовка его серийного производства.

В пресс-службе Техмаша пояснили отличие новых бомб от традиционных — с контактными взрывателями, срабатывающими при столкновении с землей. При взрыве обычной бомбы большая часть энергии взрыва расходуется на образование воронки и разрушение грунта, что снижает радиус поражения противника и дает меньшую эффективность применения боезаряда.

Взрыватель был разработан новосибирским НИИ электронных приборов (НИИЭП), входящим в состав Техмаша. Институт обладает не только научно-техническим потенциалом, но и имеет собственное достаточно мощное производство. Поэтому взрыватели серийно будут выпускаться именно в НИИЭП.

При этом и гендиректор Техмаша, и пресс-служба хранят молчание о том, каков принцип действия нового взрыватели. И насколько он нов в мировой практике.

При поиске ответа на вопрос о принципе действия на ум сразу же приходят испытания ядерных бомб в воздушной среде. Система подрыва там использовалась предельно простая и абсолютно надежная. Бомба оснащалась датчиком атмосферного давления, проградуированном в метрах высоты. И при достижении бомбой заданной высоты происходил подрыв.

Однако точность такого метода для фугасных и осколочных бомб неприемлемая. Поскольку атмосферное давление в зоне бомбометания может существенно отличаться от давления на авиабазе. Для эффективной отработки обычной бомбы она должна сработать на высоте порядка 5−20 метров в зависимости от ее мощности и прочих факторов. При этом ошибка не должна превышать одного метра.

Существует другой метод. И он уже давно используется в отечественных бомбах. Например, в бомбе ОФАБ-250ШЛ (осколочно-фугасная авиабомба, штурмовая, надповерхностного взрыва, масса 250 кг). Предназначена для сбрасывания с небольших высот. Оборудована парашютом. В полете на тросе длиной 5 метров опускается так называемый лидер. При соприкосновении лидера с землей происходит подрыв бомбы.

Метод довольно ненадежный. И лидер не всегда срабатывает, и трос может потоком ветра сдувать вбок. Если же сбрасывать бомбу без парашюта, то лидер будет выписывать непредсказуемые траектории. А если увеличить длину троса, что необходимо для бомб большей мощности, то даже теоретически лидер не сработает в нужный момент.

Можно в качестве датчика высоты использовать радиолокатор. Но это будет слишком дорогое удовольствие. К тому же не дающее стопроцентной гарантии правильного срабатывания взрывателя. Дело в том, что активная радиолокация объекта позволит неприятелю обнаружить бомбу, и средства радиоэлектронного противодействия могут ее нейтрализовать.

Остается лазер. Именно этими делами и занимается НИИЭП. Причем еще с середины 60-х годов. Скорее всего, действие представляемого Техмашем нового взрывателя основывается именно на этом принципе. Достаточно взглянуть на перечень из семисот изобретений, зарегистрированных предприятием. Большинство из них посвящено именно этой тематике. Правда, сама тематика НИИЭП несколько шире — она называется ближней локацией. При этом в качестве локационных систем используются не только лазерные, но и электромагнитные системы. Также институт производит бортовые вычислительные устройства военного назначения.

Неконтактный лазерный взрыватель действует по тому же самому принципу, что и лазерный дальномер, использующийся в различных системах управления вооружением — воздушных, сухопутных морских. Лазер в импульсном режиме посылает сигналы, которые, отразившись от цели, возвращаются на фотоприемник со скоростью света. Арифметика тут простая. Отклик цели, расположенной на расстоянии в 10 метров — 67 наносекунд, на расстоянии в 1 метр — 6,7 нс. Для современной электроники измерение таких интервалов времени не является сложной задачей.

О том, что взрыватель лазерного типа свидетельствует и то, что, по признанию Сергея Русакова, основной проблемой для разработчиков была борьба с перегревом устройства. А избыточная температура — это одна из главных проблем фотоприемников. Собственно, это и проблема свободно падающих бомб, которые сбрасывают при сверхзвуковом полете. При скорости бомбардировщика порядка 2 М обшивка самолета может разогреваться почти до 300 градусов. Но бомбы в свободном полете получают еще большую термическую нагрузку. При такой тактике бомбометания используются специальные бомбы с индексом «Т» — термостойкие.

Конструкторам НИИЭП пришлось очень долго колдовать над специальным теплозащитным колпаком из термоизоляционного композиционного материала. Именно этим объясняется то обстоятельство, что уже давно известный принцип действия неконтактного взрывателя так долго не использовался при производстве авиационных бомб.

Вторая по сложности задача, которую решали новосибирские конструкторы, — достижение повышенной помехоустойчивости изделия в условиях мощного радиоэлектронного противодействия противника.

НИИЭП давно работает в области создания лазерных систем военного применения. Причем постоянно совершенствует их, используя как свои оригинальные инженерные решения, так и новые технологические подходы. Последний прорыв на этом направлении был сделан в 2013 году, когда институт разработал и успешно испытал новый лазерный неконтактный взрыватель для ракет и снарядов. Разработка защищена патентом. Новый взрыватель обладает повышенной устойчивостью к противодействию противника и позволяет увеличить эффективность применения боеприпасов, им оснащенных.

Институт внедрил свои взрыватели в целый ряд изделий. Одно из первых применений относится к тактической ракете «Точка», принятой на вооружение в 1975 году. Одна из модификаций боевой части ракеты — осколочно-фугасная 9Н123Ф — подрывается на высоте 20 метров над землей. При таком подрыве 14,5 тыс. осколков накрывают площадь, равную 2−3 гектарам.

По такому же принципу работают и все реактивные системы залпового огня, накрывающие громадные площади. НИИЭП участвовал в разработке ракет для «Града», «Смерча», «Торнадо». Не столь широкое распространение получили лазерные дистанционные взрыватели для зенитных ракет и ракет «воздух-воздух», которыми вооружены истребители. Здесь наиболее популярен индукционный принцип срабатывания взрывателя: подрыв происходит, когда БЧ «обнаруживает поблизости» большую массу металлического летательного аппарата. Правда, при обстреле миниатюрных беспилотников этот метод не эффективен.

Все это разнообразие неконтактных взрывателей используется и в боеприпасах других стран. Что же касается неконтактного взрывателя для авиабомб, то он устанавливается на американских корректируемых авиабомбах GBU-39/40. Взрыватель имеет три режима, один из которых выбирается пилотом бомбардировщика: контактный, контактный с замедлением и воздушный подрыв. Воздушный, то есть неконтактный, подрыв осуществляется за счет применения радиолокационного метода.

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И в заключение об одном американском проекте, который отличается большой оригинальностью конструкторского мышления. Правда, эта оригинальность осталась нереализованной — проект заморожен на неопределенное время. В 1990 году в США начали разрабатывать стрелковый комплекс пехотинца Objective Individual Combat Weapon (OICW). Он включает в себя автоматическую винтовку и гранатомет калибра 25-мм. Граната, выпущенная из OICW, должна взрываться на заданном от стрелка расстоянии. То есть, например, влетев в замкнутое помещение через окно, она взрывается в центре помещения, равномерно распределяя осколки по всему объему.

Это достигается следующим образом. При помощи лазерного дальномера измеряется расстояние до точки подрыва. Эти данные вводятся в баллистический вычислитель. Вычислитель программирует гранату на нужную дальность. Расстояние, которое пролетает граната, определяется за счет подсчета количества сделанных ею оборотов.

Проект был остановлен в связи с тем, что комплекс получился слишком дорогим (10 тыс. долларов) и тяжелым (более 8 килограммов).

Редакция Newsinfo