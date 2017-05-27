Зачем России военная авиабаза в Иране

Наша страна получила еще один заграничный аэродром для ударов по террористам. На этот раз - в иранском Хамадане. Зачем нам второе «плечо подскока» на Ближнем Востоке и что оно даст, ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

1. Зачем России Хамадан?

- Здесь несколько причин. Это значительно усиливает мощь группировки Воздушно-космических сил России на Ближнем Востоке и позволяет еще интенсивней и эффективней (с двух направлений) бомбить террористов в Сирии. Судите сами: бомбовая нагрузка Су-24 (которые базируются в сирийском Хмеймиме) - около 7 тонн. А дальнего бомбардировщика Ту-22М3 (именно они квартируют в иранском Хамадане) - в 3 раза больше! Если раньше наши «дальники», взлетавшие из российского Моздока, долетали до районов бомбежек в Сирии за 4 часа, то сейчас из Хамадана до Алеппо или Пальмиры они добираются за час-два.

И еще факт. Чтобы поразить цель в районе Пальмиры, взлетевшему из Моздока бомбардировщику надо преодолеть около 2150 километров. При вылете с авиабазы Хамадан расстояние до Пальмиры составляет менее 1000 километров.

Сейчас наши «тушки» имеют возможность по 2, а то и по 3 раза в день вылетать на бомбардировку (в боеприпасах и горючке недостатка нет).

Тут есть и еще одна выгода - меньше будет расход топлива. Экономия тут тоже далко не последний фактор.

2. А нельзя было обойтись Хмеймимом?

- Авиабаза Хмеймим в Сирии, где расположена группировка ВКС, не может принимать наши дальние бомбардировщики Ту-22М3 из-за короткой взлетно-посадочной полосы.

3. Каковы первые результаты нашей боевой работы с новой авиабазы?

- Российские военные во вторник уже провели первый боевой вылет с иранской базы. Главными целями удара стали позиции "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в РФ). Ту-22М3 и фронтовые бомардировщики Су-34 успешно поразили 5 крупных складов боевиков вблизи Алеппо, Дейр-эз-Зор и других городов Сирии. Уничтожены и 3 пункта управления террористов.

А прикрытие бомбардировщиков с воздуха осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35, которые вылетели с аэродрома Хмеймим в Сирии (командование ВКС сделало выводы из горьких уроков).

4. Сколько бомбардировщиков будет у нас в Иране?

- Командование ВКС пока не разглащает число бомбардировщиков, которые будут размещены на иранской авиабазе.

5. О чем говорит решение Тегерана дать нам свою авиабазу?

- О том, что Иран показываетс себя, как реальный союзник России в борьбе с терроризмом.

Редакция Newsinfo