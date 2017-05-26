Покемоны, Ростех и отсталость России

Интернет, соцсети и СМИ накрыла настоящая покемономания. Это нормально. Мода приходит и уходит, а людям свойственно периодически погружаться в пучину коллективного безумия. Лично меня ловцы покемонов, которых я встречаю в Москве, не раздражают ни капли. Но меня дико раздражают те, кто используют покемонов для того, чтобы вновь заявить о технологическом отсталости России и о том, что мы обречены быть технологической страной третьего мира. Гордо тыкая пальчиком в график роста рыночной капитализации компании Нинтендо, которая владеет брендом Покемон, эти техно-кликуши пытаются нам доказать, что будущее за технологиями разведения виртуальных монстров, а не за столь любимыми нами нефтью, газом, ядерной энергетикой и оружием. Утверждая, что скоро месторождения покемонов будут приносить больше прибыли, чем месторождения нефти, нам говорят, что будущее наступило без нас, а мы безнадежно опоздали на этот праздник жизни. А так ли это?

С разницей в несколько дней ко мне в руки попали два интересных документа - отчёт японской компании Нинтендо и годовой отчет флагмана российского хайтека - компании Ростех. Прочитав оба, могу вас заверить, что слухи о нашем безнадёжном технологическом отставании очень преувеличены, как и слухи о сверхприбыльности месторождений покемонов. Отчёт Нинтендо объяснил мне, почему наши СМИ вдруг перестали радовать нас сюжетами об очередном рекорде капитализации компании, владеющей покемонами. Честные японцы признали, что запуск Pokemon Go ни сейчас, ни в будущем не повлияет на прибыль Нинтендо. После этой новости акции компании сразу же обвалились на 18% и продолжают падать, находясь сейчас ниже уровня октября прошлого года. Мираж сверхприбылей от покемонов просуществовал аж пару недель, после чего пузырь лопнул. Не знаю, как вам, а мне инвестиция в линию сборки автомата Калашникова кажется более надежным долгосрочным проектом.

Кстати, о технологии, дополненной реальности, на которой и строится покемономания. Отчёт Ростеха использует эту технологию, правда, не для того, чтобы показывать подросткам виртуальных монстров, а для того, чтобы инвесторы могли увидеть на своем смартфоне трехмерные модели реально существующих изделий корпорации. Перелистывая отчёт, я ясно увидел, что в России есть технологии будущего, и мир ещё будет говорить о достижениях наших конструкторов, инженеров и промышленных дизайнеров.

Из того же отчета Ростеха следует, что все попытки затормозить технологическое развитие нашей страны и задушить российский хайтек с помощью санкций провалились с треском. Российский хайтек в лице корпорации Ростех не только продолжает жить, но за 2015 нарастил выручку на 18%, а прибыль на 92%.

Ценность самого бренда "Ростех" тоже растёт, и он уже входит в топ-15 брендов российских компаний наряду с Роснефтью и Ростелекомом, и, как правильно заметил директор по коммуникациям Ростеха Василий Бровко, "высокая стоимость бренда... свидетельствует о том, что инвестиции в бренд уже окупились".

Мы не привыкли воспринимать российский хайтек серьёзно за пределами оборонной сферы, а зря. Очень много модных направлений и продуктов присутствуют в портфеле российской государственной корпорации. Хотите умный медицинский браслет, который следит за вашим здоровьем, замеряет давление, пульс, температуру и может сам вызвать врача? Не надо делать заказ в США. У Ростеха есть такой продукт на финальных стадиях разработки. Завидуете американскому Гуглу и Тесле, которые разрабатывают автопилоты для автомобилей? Прекращайте! Ростех является акционером компании Камаз, которая готовит российский беспилотный грузовик. Для ценителей гламура в портфеле Ростеха есть даже винный шкаф, сделанный по стандартам качества российского ВПК.

Меня очень радует, что рядовой россиянин сможет не только видеть по телевизору, как российский хайтек летает, стреляет и взрывает, но и пользоваться им в повседневной жизни. Это прекрасно, что у нас лучшие и самые высокотехнологичные самолеты и танки, но всё-таки очень приятно знать, что, например, среди светофоров в Москве есть светодиодные, причем, российского производства, а москвичи скоро смогут передвигаться по городу на экономичных и бесшумных электробусах Камаз. А в следующем году на рынке появится полностью российский шагающий робот, в разработке которого приняли участие специалисты Ростеха. Наша молодежь сможет учиться робототехнике с помощью российских технологий.

Я рассказываю вам всё это для того, чтобы вы поняли: рассказы о технологической отсталости нашей страны - чушь. Нам нужно еще 5-10 лет спокойного развития, и тот же Ростех будет на равных конкурировать на мировом рынке гражданских высокотехнологичных продуктов. А если надо будет, то и покемонов начнём производить. Только настоящих, а не виртуальных. А потом научим их носить ушанки, петь "калинку" и добывать нефть. Мы вообще всё можем. Главное - это не верить тем, кто твердит о нашей отсталости и предлагает с ней смириться. Мы всё можем. И у нас всё получится.

Редакция Newsinfo