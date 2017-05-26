Река Днепр как возможный театр военных действий

Украина инициировала проверку фарватера и шлюзов, расположенных на реке Днепр. Это мероприятие могло бы остаться незамеченным, если бы не одно но – проверку проводили иностранные специалисты, а выводы последних поставили военных экспертов в тупик.

На днях завершилась инспекция фарватера реки Днепр и пяти режимных объектов — основных шлюзов днепровского каскада. Проверили Киевское, Кременчугское, Каменское, Запорожские и Каховское гидросооружения. Об этом отчитался министр инфраструктуры Владимир Емельен. К слову, самое интересное в выступлении чиновника заключалось в той части, где было сказано, кто выступил инспекторами. Оказалось, что проверку провели специалисты инженерного корпуса американской армии (USACE).

«Американские инженеры завершили техническое обследование, выводы отчета — неудовлетворительное состояние объектов и необходимость срочной реконструкции»,- отчитался министр инфраструктура Украины Владимир Емельян.

USACE оценила критическую нагрузку и прогнозируют высокий риск отказа систем. Иными словами шлюзы находятся в критическом состоянии. Если сейчас не заняться их ремонтом и восстановлением, то уже через пару лет катастрофы не избежать. Поэтому работы по ремонту и реконструкции необходимо начинать немедленно.

Кроме того инженеры американской армии рекомендовали украинцам провести дноуглубительные работы, и обеспечить проходимость судов по всему руслу Днепра. Министр инфраструктуры поблагодарил американских военных за труд и пообещал направить 105 млн гривен из Фонда бюджетной поддержки от ЕС. Но самое любопытное в этом проекте то, что режимные объекты, к которым относятся днепровские ГЭС, тщательно изучали специалисты из американской армии.

Корпус военной разведки

Инженерный корпус американской армии — это федеральное ведомство и военная организация США. Основные задачи инженерных войск США: планирование, проектирование, строительство дамб, проектирование и управление строительством военных объектов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и других оборонительных сил и федеральных ведомств. Эта организация имеет свои подразделения в Европе, на Ближнем Востоке, Японии. Изучая международные проекты этой организации, корреспондент Ukraina.ru не нашел информации о том, чтобы военные инженеры проводили досмотры режимных объектов за пределами США.

Среди международных проектов USACE имеются, например, такие: восстановление ТЭК Ирака. После военных действий в 2003 году инженерный корпус американской армии активно включились в процесс восстановления и строительства нефтегазовых объектов в Ираке.

В данный момент инженеры корпуса работают в Польше. USACE задействованы в строительстве комплексной системы противоракетной обороны, недалеко от Балтийского побережья, в посёлке Редзиково.

на Украине же американские инженеры получили заказ от правительства проверить состояние фарватера Днепра и технические характеристики главных ГЭС.

«Исследование режимных объектов иностранных государств — достаточно тонкая материя. Если у государства нет соответствующих специалистов, оно может привлечь зарубежных инженеров. Россия тоже привлекала экспертов из других стран, но, конечно, не из армии США. Так что, я думаю, американцы просто получили контракт, это их специализация, — рассказал эксперт Геворг Мирзоян. Однако он не смог припомнить, в каких еще странах инженеры корпуса проводили подобную работу. Так же эксперт счел невозможным, чтобы, например, российские военные специалисты досматривали стратегические объекты США или Франции.

Мнение Мирзояна не разделяет военный эксперт Владислав Шурыгин, который считает, что все технические данные и экспертные оценки по Днепру и его гидросооружениям будут доведены до сведения Генерального штаба США.

«Все очевидно. Америка осваивает плацдарм для военных действий. Раньше американцы никогда там не были. Соответственно они оценивают боевую устойчивость и возможность использования в военных целях различные технические сооружения, их уязвимость. Вся эта информация будет учтена в планах американского генерального штаба. Это стандартная подготовка театра военных действий и его разведка,- убежден Владислав Шурыгин.

В одном эксперты сошлись, что, конечно, речь не идет об потенциальном размещении американских военных кораблей, никто не станет создавать днепровскую флотилию. Ни Америка, ни Европа не станут ввязываться в открытую войну с Россией. Экономические рычаги давления еще не исчерпаны.

Ну, а если все представить, что речь идет о долгосрочных планах и подготовке к реализации долгосрочной военной стратегии США, рассчитанной не на года-два, а, скажем, не десятилетие? Использовать Днепр для прохождения американских военных кораблей, заходящих из Черного моря? Фантастика? Возможно. И все же. Долгое время Днепр был судоходной рекой, причем не только на территории Украины, но и соседней Белоруссии. В советские времена, существовало, например, регулярное судоходное сообщение Киев — Гомель. Да и сам Днепр берет начало в Смоленской области, что уж совсем недалеко от Москвы.

В любом случае логике, согласно которой Днепр при определенных условия может стать рекой, способной принимать военные суда, выводы американских экспертов не противоречат.

Водный путь без грузов

Если рекомендации военных инженеров срочно отремонтировать все шлюзы не вызывает сомнений, то углубления Днепра ради увеличения грузопотока до 35 млн тонн, отечественных экспертов ставит в тупик. Так, например, Алексей Ляшенко, экс-руководитель Морской инспекции по безопасности мореплавания, в комментарии на своей странице в соцсетях написал: «А экономику кто-то считал этой идеи? Лет десять вперёд это никому не нужно, если я не прав — докажите цифрами».

А цифры указывают, что за последние двадцать лет перевозки грузов речным транспортом упали в 12 раз. Сегодня они составляют суммарно по всем водным путям — 5 млн тонн грузов в год. И предпосылок для роста грузооборота внутри Украины нет. В том числе — за счет привлечения транзитных потоков.

Сейчас потенциал украинских рек используется только на 1%. При этом пригодными для грузоперевозок являются только две реки Днепр и Дунай. Для сравнения, в Румынии и Германии доля речного транспорта- 13-27%.

За последние годы внутренние водные пути украинских рек по показателю гарантированных глубин не соответствуют требованиям безопасности судоходства.

Регулярное водное сообщение с Беларусью в верхнем течении Днепра, движение по реке Десна практически прекратились, что связано с обмелением рек в этом районе. Кроме того, 20% ресурсного парка речных судов Украины непригодны к эксплуатации. В плачевном состоянии и речные торговые порты. То есть, для увеличения грузопотока необходимо провести целый ряд мероприятий, полностью обновить речную инфраструктуру. Здесь заменой буев и углублением не обойтись. А это огромные деньги.

Лет десять назад Украина намеревалась реанимировать канал «Дунай — Черное море», чтобы составить конкуренцию румынским каналам и взять на себя часть европейского транзита. Но проект так и не состоялся из-за сильнейшего румынского лобби в международных инстанциях и коррупционных скандалах внутри страны. Сегодня масштабные инфраструктурные проекты развития на Украине вызывают еще больший скепсис. Главное, чтобы руки дошли хотя бы починить днепровские шлюзы, чтобы избежать реальной катастрофы.

Но, что если экономический аспект проблемы восстановления судоходства по Днепру второстепенен, а учитывая нарастающую геополитическую напряженность, один из разломов которой проходит по Украине, можно предположить, что военный аспект в данном случае доминирует над экономической целесообразностью. И привлечении инженерных войск армии США к исследованию фарватера Днепра — история отнюдь не тривиальная.

Редакция Newsinfo