Для выхода из катастрофы человечеству потребуется переосмысление основ бытия

Западу необходимо противопоставить не столько оружие (это само собой и в первую очередь), экономическую мощь или условный традиционализм ценностей - всё это есть необходимые, но исключительно ситуативные меры. Да, без них нельзя отстоять своё право на существование и их нельзя недооценивать или тем более высмеивать, однако они недостаточны для сущностного переворота в мире, для его спасения от пропасти.

Мир находится сейчас на стадии перелома. Запад обречён во что бы то ни стало разжигать большую катастрофу, иначе обрушится его доминирование, а вместе с ним само его существование, направленное исключительно на экспансию. Если в мире не будут господствовать англосаксонские ТНК, в масскультуре доминировать Голливуд и западный шоу-бизнес, в финансах рейтинги западных контор, в науке западные "силиконовые долины" и так далее и тому прочее - США превратятся в груды запущенных каменных джунглей. Но крупный капитал не перебежит никуда в Китай или Россию - это иллюзия. Им до сих пор нужны США как витрина иллюзии успешной модели мира, в котором золотой телец правит бал, а большинство заражено потребительством, где грех - это привлекательная норма, а отношения людей сводится к принципу "клиент-заказчик". И только когда весь мир уйдёт окончательно на дно, витрину можно будет разбить, сведя всех к уровню блеющего стада равных полностью подконтрольных, с чипами или без.

Однако Западу вот уже который год не удаётся обвалить всё в тартарары - ни в 2012-м, ни сейчас. Новый срок 2020 год, выбранный то ли для красоты, то ли по каким-то каббалистическим соображениям. Но дело не в этом - западные корпорации спешат и шипят от ненависти, так как Россия при молчаливой поддержке Китая не позволяет Вашингтону обрушить планету в один большой костёр, собранный из лепестков пламени в разных регионах. ИГИЛ как запланированное главное оружие розжига фактически локализовано, остальные террористические группы так же вынуждены ограничиваться отдельными актами. Россия тушит очаги конфликтов в Карабахе, Казахстане, срывает переворот в Турции, с огромными усилиями пытается свести к минимуму страдания Сирии. Под ударами бессильна только Европа, которую через ожесточения готовят, видимо, к большому походу против кого-то.

Россия и антизападная коалиция отлично справляется с оттягиванием катастрофы и затяжкой часа Икс. Тем не менее, вряд ли удастся сдерживать её и дальше. Катастрофа наверняка грянет: троица безумных ведьми - Клинтон, Мэй и Меркель - станут теми, кто с истеричным задором примутся реализовывать чаяния больших боссов и развяжут военные операции в Сирии, Афгане, Иране, Донбассе, Корее и где только смогут.

Планета встанет не просто перед вопросом безопасности, но перед катастрофой в принципе всего мироустойства во всех сферах жизнедеятельности - человечеству понадобится альтернатива западному фаустовскому "прогрессу", который поставит его на грань уничтожения и обнуления всех смыслов, кроме жажды наживы. Понадобится не просто идеальный образ прошлого, религиозное откровение (оно уже существует и бессмертно, им надо руководствоваться) или научная теория, но новая парадигма, современная модель общества с переосмыслением всех ключевых понятий, предметов, правил и ценностей. Новая реальность.

Она будет, безусловно, зиждится на лучших завоеваниях мысли и духа прошлого, а также на сочетании религиозного и научного познания, веры в Бога и нравственности разума. В принципе, уже понятны и те принципы и идеалы, которые должны будут провозглашены как истинные и лягут в основу новой реальности, станут путеводными звездами для гибнущего человечества. Вместо конкуренции за ресурсы солидарность и взаимопомощь, вместо атомизированной модели "клиент-продавец" общинная модель "брат-брат" со взаимной ответственностью - построение всех межличностных отношений по правилам, умаляющим разрушительные начала человека и увеличивающим созидательные.

Построение экономики, то есть хозяйствования всех объединений - от семьи до государства, по принципу главенства труда созидающего над спекуляцией наживающейся, последняя будет ограничена до минимума без насильственного устранения. Принципы свободы и прав личности будут тесно увязаны с ответственностью и общей пользой, а самопожертвование (но не самобичевание) станет высшим мерилом развития человека, его совершенства. Нестяжательство вместо "бери от жизни всё", но без изнуряющего аскетизма. Требование осознанности любого действия человека, духовное его "вытягивание" не за счёт принуждения, а благодаря следованию лучшим образцам, обстановкой вокруг и верой в спасение через следование идеалам (Богу для верующих). Ключевым моментом станет воспитание как возделывание души. Понятно, что идеал недостижим, и пороки не искоренить, а многое зависит от воли самого человека, но окружающий мир должен способствовать самосовершенствованию, а не тянуть его в бездну.

Международные отношения должны быть построены по принципу "не навреди" и "договорись с ближним" - это баланс интересов и необходимостей между каждыми соседями, и сеть региональных союзов, переплетающихся между собой. Гарантами такой структуры должны стать несколько ключевых центров мира, которые будут перевыбираться по степени разумности их поведения в течение 12 лет. Мировая экономика, равно как мировая культура должна зиждится не на унификации народов по примеру западной модели, а на гармоничном единстве разнообразных наций и цивилизаций, при универсальности отдельных норм и правил (не убий и проч.).

Сейчас это кажется наивными мечтаниями (собственно, так оно и есть, если правильно понимать наивность как девственную мудрость), но наступит момент, когда перед человечеством встанет простой выбор - либо исчезнуть, погибая в кровавом хаосе неопределённости, либо отвечать на конечные вопросы и формулировать наивные ответы. Бесконечные войны и конфликты, которые всё более учащаются и захватывают в воронку тысячи и миллионы людей, превратятся в сплощной кошмар и никакие технические и политические средства их не решат - человек взмолится о спасении в новом Ноевом Ковчеге. Впрочем, человечеству предложат ещё один выход - это принять сильную власть того, кто крепкой рукой и привлекательной, но ложной ясностью покажет выход из неопределённости. Выход к новому и самому страшному, последнему рабству. Чтобы не допустить этого, предотвратить это или, по крайней мере, отложить падение в бездну, мы вынуждены будем переосмыслить самые-самые основы бытия и построить новую реальность на основе истинных идеалов.

Редакция Newsinfo