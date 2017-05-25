Импортозамещение в медицине показывает ошеломительные результаты

Еще два года назад россияне испытывали сильное волнение по поводу того, что станет с российской медициной в условиях санкций. Масла в огонь подливали также эксперты, твердящие, что такой мощный скачок в промышленности, необходимый для покрытия нужд медицины по всей стране, маловероятен.

Импортозамещение: как все начиналось

«Если раньше об импортозамещении говорили с некоторым скепсисом, то сейчас можно констатировать, что он ушел. Наша отечественная медицина способна выполнить эту задачу», — отмечает председатель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Когда в 2014 году в действие вступили санкции, многие были в панике: ведь значительная часть лекарств, оборудования и расходных материалов закупалась за границей. Впрочем, паника длилась недолго. Вскоре власти ввели ряд программ, которые должны были помочь разработчикам и производителям провести импортозамещение в стране.

Эти меры сработали успешно. Так что, санкции практически не сказались на качестве медпомощи в стране. Более того, наши отечественные фармацевты делают определенные успехи. Так, иногда разработки российских ученых кажутся поистине фантастическими. Помните, например, сказку про живую и мертвую воду?

Сказку сделать былью: пептиды нового поколения

На днях челябинские ученые заявили о создании чудо-молекулы — уникального пептида, который способен затягивать раны, в буквальном смысле не оставляя от них и следа. Вот что говорит об этом открытии Александр Зурочко, ведущий научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН: «На месте пореза, ожога, пролежня или других каких-то повреждений при применении препарата образуется не рубцовая ткань, а нормальная кожа, вплоть до формирования волосяных фолликул, мышечного слоя и подкожно-жировой клетчатки. То есть вся структура кожи восстанавливается».

Но и это еще не все. Ученые обещают, что с помощью этого открытия грипп можно будет победить всего лишь за три дня вместо обычных двух недель. Секрет – в универсальности средства. Оно воздействует как на вирусы, вызывающие ОРВИ, так и на бактерии, «виновные» в осложнениях после болезни. Теперь, с таким универсальным лекарством, у человечества есть все шансы победить респираторные заболевания в самые короткие сроки.

Отечественная медтехника

На сегодняшний день правительственная программа импортозамещения содержит больше 200 высокотехнологичных проектов, на поддержку которых выделено около 15 миллиардов рублей. При этом больше половины проектов уже разработаны.

При этом плоды импортозамещения сейчас можно назвать вполне очевидными. Например, в области рентгеновской техники доля отечественной продукции достигла 80%. То же самое можно сказать и о многих других медицинских приборах, таких как техника для проведения анализов. Кое-что из этих разработок можно с гордостью назвать единственными в мире.

Фармацевтика

Что же касается фармацевтической промышленности, то она развивается еще более эффективно. Только за последние четыре года российскими учеными разработано более 120 новейших лекарственных препаратов, которые скоро поступят в продажу. При этом на сегодняшний момент доля отечественных лекарств в российских аптеках из списка жизненно важных составляет больше 70%. Для примера: в начале 2015 года года было 63%, то есть скачок заметен. Планируется, что к 2018 году эта цифра достигнет 90%.

Почему 90%, а не 100%? Дело в том, что полностью перейти только на отечественную продукцию невозможно. У многих препаратов, использующихся в мире, еще не истек срок патентной защиты, а значит, не к ним существует дженериков (аналогов, которые могут выпускаться другими странами).

Кроме того, существуют еще и препараты для лечения редких заболеваний. Их выгоднее не производить, а закупать.

Есть одно но…

Однако в медицинском импортозамещении пока что есть и лакуны. Это касается, например, расходных материалов. Так, такую необходимую вещь, как шприцы, закупают заграницей. Правда, в России есть несколько производителей, выпускающих пластиковые одноразовые шприцы разного объема и назначения. Однако этим компаниям очень сложно конкурировать с китайцами, которые выпускают очень дешевую продукцию.

Импортозамещение: опыт Кубы

Мировой опыт показывает: практически полный переход на отечественные лекарства без ущерба для здоровья населения – это реальность. Пример – Куба, которая живет под строжайшими санкциями с 1960-го года. В этой стране медики пользуются в основном отечественными медикаментами и в итоге имеют здоровую нацию. Так, сравнивая Кубу со значительно более обеспеченными США, получается следующее: у кубинцев уровень детской смертности ниже, взрослые болеют намного реже, а живут при этом столько же, сколько американцы.

Таким образом, становится понятным: России удалось справиться с вызовом и, несмотря на санкции, поддерживать медицинское обслуживание на должном уровне. А значит, «рычагов» давления на нашу страну становится все меньше.

Редакция Newsinfo