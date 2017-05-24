Чем торговала Россия в разное время

На фоне разговоров о том, что России нужно развивать несырьевой экспорт, интересно вспомнить, чем торговала наша страна в разные исторические эпохи. Небольшой обзор показывает, что структура экспорта резко изменилась за последний век, на это повлияли развитие технологий, войны и рост цен на сырье.

С местных рынков в другие города

Активная торговля начала развиваться на Руси в XIV—XV веках, тогда же начали формироваться местные рынки. Постепенно укреплялись связи и между разными городами. Поморье торговало пушниной, Рязань — хлебом, Москва — продукцией местных ремесленников. С развитием внутренней торговли начались отношения и с соседними странами. Торговля велась с генуэзскими и венецианскими колониями на южном побережье Крыма, Ордою, Ираном и Средней Азией.

В XV веке Русь экспортировала пушнину, кожи, холсты, седла, стрелы, ножи, сало, воск, лен, масло.

Век спустя наиболее интенсивно стала вестись торговля с Украиной, Белоруссией и Прибалтикой. Русь привозила на местные ярмарки меха, кожи, ткани и оружие. Ближе к середине XVI века интерес к Руси появился у Англии, где даже была создана специальная компания для торговли с Русским государством. По тому же пути пошла Голландия. Англичане и голландцы оценили русские товары и хотели стать посредниками между Русью и остальным миром, привозя русские товары в Европу.

В XVII веке торговля на Руси становится более организованной — появляются знаменитые регулярные ярмарки.

Основными участники были оптовики, которые и вели внешнюю торговлю. Вывозили по-прежнему меха, лен, пеньку, кожи и полотна, начали активнее продавать зерно. Торговали преимущественно через Англию и Голландию, которые зарабатывали в качестве посредников, а также с Персией. Все изменилось в XVIII веке, когда к власти пришел Петр I.

Влияние Петра I

В XVIII веке Россия получила выход к Балтийскому морю и новые возможности для торговли. Новый правитель всячески поощрял развитие судостроения, а также суконного, полотняного и оружейного производств. Но хотя производства развивались, русские купцы продолжали вести себя пассивно и новые контакты не завязывали.

В дело вмешалось правительство, которое решило сосредоточить в своих руках разные группы товаров — тех, что были наиболее востребованы соседними государствами.

Продажа этих казенных товаров стала монополией государства. К ним относились пенька, лен, сало, воск, деготь, патока, икра. К концу правления Петра экспорт русских товаров вдвое превышал импорт, а высокие таможенные тарифы защищали внутренний рынок. Запущенные Петром I процессы продолжились и после его смерти и смены власти. Во второй половине века импорт вырос в два раза, а экспорт — в три.

До конца XVIII века первое место среди экспортных товаров занимали лен и продукция из него.

Льноводство развивалось почти во всех районах нечерноземной зоны, и лен оставался важной статьей экспорта вплоть до революции и еще некоторое время в советский период. Сильные позиции были и у хлеба, экспорт которого за вторую половину XVIII века вырос на треть. Еще одна важная статья внешней торговли того времени — пушнина, ее вывозила Сибирь.

Развитие капитализма

С развитием капитализма усилилась специализация разных экономических районов страны. Земледелие продолжило развиваться в черноземных районах, товарное скотоводство — в степях Юга и Юго-Востока. Промышленное производство сосредоточилось в нечерноземных районах, в частности на Урале, который стал важнейшей металлургической базой.

Товарооборот между регионами с разной специализацией рос, а развитие путей повлияло и на укрепление внешней торговли.

За первую половину XIX экспорт вырос почти вдвое. Основную долю в нем все еще занимали лен, пенька, меха, шерсть, кожи и сало. Продолжил расти вывоз хлеба, который резко увеличился в 40-х годах века после череды неурожаев в европейских странах. Доля тканей и металлических изделий измерялась несколькими процентами, и такие товары в основном поставлялись в Китай, Среднюю Азию и Турцию.

Во второй половине века Россия продолжила вывозить на продажу продукцию сельского хозяйства, что для страны с 95% сельского населения было неудивительно. К концу века почти половина зерна шла на экспорт. Также продолжали вывозить ткани, пеньку, мед, осуществлялся экспорт масла и керосина.

С формированием монополий изменилась и торговля, в которой все большую роль стали играть крупные промышленные объединения и коммерческие банки. В последнюю четверть XIX века произошел резкий скачок производства, и Россия стремительно вошла в число стран-лидеров по производству машин. И хотя в конце века основной статьей экспорта по-прежнему было зерно, четверть его составляли уже промышленные товары, в начале следующего столетия тренд усилился, но недостаточно.

Революция и советское время

Первая мировая война показала, что структура внешней торговли России несовершенна: оборудование и машины все еще в основном ввозились, несмотря на то, что собственное производство в том или ином виде было. После революции 1917 года новая власть попыталась устранить эти дисбалансы.

В первые годы Советской власти внешняя торговля была ограничена. Основная причина — экономическая блокада со стороны западных стран. Когда торговля возобновилась, ее структура зависела от целей правительства в каждый конкретный период. С 1921 по 1926 года требовалось развитие легкой промышленности, поэтому импортировали сырье. Структура экспорта на тот момент еще не сильно изменилась и была похожа на дореволюционную: зерно, лес, пушнина.

В этот момент начинается более или менее активный экспорт нефти, доля нефти и нефтепродуктов составляла около 11%, хотя потенциал был гораздо больше. По добыче Россия контролировала тогда почти 50% мирового рынка.

Довоенные пятилетки изменили структуру торговли. Сначала рос импорт машин и оборудования для собственного производства, зато снизился ввоз хлопка, так как развилось собственное хлопководство. С 1933 года начал снижаться импорт оборудования, а также сократился вывоз ряда продовольственных товаров — зерна, масла, яиц.

И если до революции в России в структуре экспорта промышленные товары занимали 30%, а сельскохозяйственные — 70%, то к 1938 году ситуация была уже противоположной.

Начали вывозиться машины, паровозы, вагоны, автомобили, химикалии. Напротив, прекратился экспорт ряда продовольственных товаров, которые шли на внутренние нужды.

Вторая мировая война внесла свои изменения: были достигнуты новые соглашения с Великобританией и США о поставках вооружения и ряда товаров, необходимых для ведения военных действий. После войны все резко изменилось: сформировались два блока: капиталистический и социалистический. СССР, разумеется, активно торговал со странами из своего блока. Но уже к 70-м годам картина стала более разнообразной: Союз поддерживал торговые отношения уже со 115 странами.

Между тем за эти три десятилетия изменилась и структура экспорта: основную долю составляли продукты промышленного производства, машины и станки, а также сырье, в частности нефтепродукты и природный газ.

Почти треть машин и оборудования в развивающихся странах ввозилась из СССР. Появились и новые статьи — алмазы, бриллианты и услуги по обогащению урана. В развитые страны СССР экспортировал в основном нефть и нефтепродукты, а также металлы, целлюлозу, лесоматериалы и текстиль. Постепенно доля нефти в структуре экспорта только увеличивалась. Когда в 70-х годах произошел резкий скачок цен на нефть, в СССР сосредоточились на развитии сырьевого сектора, но производство товаров массового потребления замедлилось. Сократилась доля экспорта машин и оборудования, а доля топлива к 1987 году выросла до 46,5%, увеличившись в три раза за 15 лет.

Таким образом, Россия стала нефтяной державой буквально за последние годы существования Советского союза, а до этого структура экспорта была куда более разнообразной. Ценный опыт, который можно снова использовать — диверсификация экспорта в зависимости от страны.

Редакция Newsinfo