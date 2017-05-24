Йеменские базы ожидают россиян

Экс-президент Йемена Али Абдулла Салех предложил России использовать йеменские военные базы, аэродромы и порты. В свое время в Южном Йемене уже дислоцировались военные базы СССР. Тогда у власти в этой ближневосточной стране было социалистическое правительство. Возможное появление российских военных в этой стране четко укладывается в стратегию Ирана на Ближнем Востоке.

Заявлению Салеха предшествовало значительное событие в жизни Йемена. 14 августа было сформировано новое правительство — Верховный политический совет (ВПС). Формированием нового органа власти занимался парламент, который не собирался более полутора лет. Столь долгая пауза в деятельности парламента была связана с гражданской войной, продолжающейся с конца 2014-го. Война, в свою очередь, стала результатом «арабской весны», волны антиправительственных протестов, которые свергли президента Али Салеха.

Сейчас есть признаки того, что ситуация меняется. Освободившись из-под влияния суннитских аравийских монархий, нынешние власти Йемена, отстояв свои права в военном конфликте, тяготеют к шиитскому блоку стран во главе с Ираном. Это означает и сближение с его союзницей Россией.

На прошлой неделе российские военные самолеты воспользовались иранской базой Хамадан для проведения одной из операций в Сирии. На данный момент в Йемене продолжается война, поэтому шансов для размещения военной техники у России немного. Тем не менее обращение Салеха к Москве может стать началом потенциально богатого сотрудничества.

Советское наследие

Независимое государство Йемен появилось 1918 году, тогда оно было королевством. Занимало оно северную часть современного Йемена. Основную долю населения составляли арабы, исповедующие шиизм зейдитского толка. Зейдиты считаются одним из самых толерантных течений в исламе. Управлял королевством зейдитский имам.

Уже в 1928 году королевство установило дипломатические отношения с Советским Союзом. В 1962-м военные свергли очередного имама и провозгласили Йеменскую Арабскую Республику.

Ее активно поддерживал социалистический лидер Египта Гамаль Абдель Насер: он надеялся, что Йемен станет частью единого арабского государства.

В 1967 году независимость получила южная часть Йемена — до того она являлась протекторатом Англии. Южный Йемен провозгласил себя социалистическим государством. Будучи союзником СССР, получал военную и иную помощь. Но отношения с Северным Йеменом у него не складывались. В результате между двумя государствами произошел длительный военный конфликт. Советский Союз тем временем разместил свою военно-морскую базу в порту Ходейда в Южном Йемене (она давала возможность контролировать советскому флоту Красное море), а на острове Сокотра — полигон морской пехоты.

По экспертным оценкам, с 1968 по 1991 год в Южном Йемене было 5245 советских военных специалистов. Местная база ВМФ приняла 123 советских боевых корабля.

Проблемы социалистического блока, «бархатные революции» в конце 1980-х отразились и на Йемене, — как тогда казалось, в лучшую сторону. В 1990 году Южный и Северный Йемен объединились в единую республику. Главой республики стал Али Салех, который с 1978 года правил в Северном Йемене.

Но авторитаризм Салеха спровоцировал в 2011 году массовые выступления против него. События «арабской весны» пресекли его правление. Однако формат новой власти не вызывал одобрения всего йеменского общества. В частности, те же зейдиты с севера страны выступали против нового президента Абд Мансура Раббу Хади. Их не устраивала ориентация Хади на суннитскую Саудовскую Аравию и США. Главная политическая группировка зейдитов «Ансар Алла» два года назад начала военные операции против правительственных сил, чтобы свергнуть Хади. Основателем «Ансар Алла» являлся Хусейн аль-Хуси, именно поэтому участников группировки чаще всего именуют хуситами.

В начале 2015 года хуситы захватили столицу страны Сану. На их сторону перешла значительная часть армии. 22 января Хади сложил с себя полномочия президента. Хуситы сформировали новое правительство страны — Революционный совет. Они объявили, что этот орган будет действовать временно, в течение года.

Хуситов поддержал и свергнутый президент Али Салех, который надеется на политическое возрождение. Его приглашение в адрес России нельзя назвать официальным, однако союзники Салеха входят в новые власти страны.

Решимость бомб

Новое шиитское правительство в соседнем государстве не устроило Саудовскую Аравию. Она возглавила коалицию из двух десятков суннитских государств (куда вошли даже Судан и Пакистан), которая с марта прошлого года бомбила позиции хуситов для «возвращения политической стабильности» в Йемене. Эта военная операция была названа «Буря решимости». В результате бомбардировок были убиты тысячи мирных граждан, пострадала уникальная архитектура страны.

Хади, сбежавший в столицу Саудовской Аравии, объявил, что он намерен и дальше оставаться президентом. Его по-прежнему поддерживали часть армии и некоторые племена на севере страны. Йемен погрузился в хаос гражданской войны. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали наземную операцию против хуситов совместно со сторонниками Хади. Саудовские военные до сих пор не называют число своих потерь.

Наземная операция носила название «Возрождение надежды». Она не достигла намеченного результата — разгрома хуситов. Между тем ОАЭ отказались участвовать дальше в наземных боях после того, как лагерь их военных под городом Мариб был уничтожен хуситскими ракетами, погибли 52 военнослужащих ОАЭ. Не называются и потери техники антихуситской коалиции. Сами хуситы выкладывали видео, доказывающие, что им удавалось подбить и истребители F-16, и вертолеты Apache, и танки Abrams. Подобной техники не было на вооружении йеменской армии, она пользовалась в основном советскими и российскими видами вооружений. Американской техникой снабжались армии арабских монархий.

К середине 2016-го саудиты также вынуждены были остановить наземные операции в Йемене. «Ансар Алла» установила контроль над всем севером страны и отдельными районами на юге.

Хуситы добились достаточной стабильности для своего государственного образования, чтобы в начале августа этого года собрать парламент для формирования нового правительства вместо переходного Революционного совета.

Шииты за Россию

Парламент Йемена состоит из 301 депутата. Около сотни из них выступают на стороне Хади, поэтому не приняли участия в сессии, посвященной созданию нового правительства. 27 депутатов погибли во время боевых действий. Тем не менее формальный кворум был соблюден: на сессию собрались 170 депутатов.

Сформированный Верховный политический совет стал компромиссом между различными политическими силами страны: шиитами «Ансар Алла», сторонниками Али Салеха и организациями левого толка.

Это совершенно новая форма для правительств, возникших в результате «арабской весны». Ранее правительства формировались либо из радикалов-суннитов, либо из либералов.

Сами жители Йемена восприняли ВПС с воодушевлением. В столице Сане прошли многотысячные демонстрации в его поддержку. Демонстрации проходили даже несмотря на то, что в это же время саудовская авиация наносила бомбовые удары по городу.

То, что Али Салех сделал заявление о готовности предоставить военные базы России, показывает попытку нового правительства найти влиятельного внешнего партнера. Антихуситскую коалицию молчаливо поддерживают США и их партнеры по НАТО. Они ни разу не выступили с критикой Саудовской Аравии в связи с тем, что ее авиация с завидной регулярностью бомбит гражданские объекты — включая школы и больницы. Иран, в свою очередь, на дипломатическом уровне выступал за «Ансар Алла». А сами хуситы среди своих союзников называют президента Сирии Башара Асада и шиитскую военно-политическую группировку «Хезболла», базирующуюся в Ливане.

По итогам продолжающегося пятый год хаоса «арабской весны» можно констатировать, что от этих событий больше всего выгод удалось получить Ирану.

Усилилась союзная ему «Хезболла». Алавит и союзник Тегерана Башар Асад — по-прежнему законный президент Сирии, а противостоящая Асаду суннитская вооруженная оппозиция не в состоянии обеспечить себе победу. Власть в Йемене также формируют шииты из «Ансар Алла». Правительство в Ираке — шиитское, и его конкуренты из суннитов встают на сторону террористического «Исламского государства» (запрещено в России). Помимо Ирана, плюсы для других региональных держав весьма сомнительны.

Пока это только играет на руку российской политике в регионе. Москва, по сути, следует иранским интересам, выступая и в Сирии, и в Йемене на стороне Тегерана.

Редакция Newsinfo