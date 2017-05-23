Внучка палача НКВД: Правду о репрессиях в СССР нельзя замалчивать

Внучка сотрудника Томского Горотдела НКВД Николая Зырянова, как стало известно, расстрелявшего Степана Карагодина и ещё не менее 35 человек 21 января 1938 года (https://vk.com/forgotten_russia?w=wall-53362694_90100), публично попросила прощения у родственников погибшего от рук ее деда и призвала не замалчивать масштабы репрессий в СССР.

Юлия (внучка сотрудника НКВД) сообщила, что ранее не знала правду о своём деде, но полученная информация повергла её в глубочайший шок.

В своём письме Юлия пишет (публикуются выдержки, с разрешения автора):

"Я не сплю уже несколько дней, просто не могу и все... Я изучила все материалы, все документы, что у вас на сайте, я столько всего передумала, ретроспективно вспомнила... Умом понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю не передать словами..."

"Отца моей бабушки (маминой мамы), моего прадеда, забрали из дома, по доносу, в те же годы, что и вашего прадедушку и домой он больше не вернулся, а дома остались 4 дочки, моя бабушка была младшей... Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы и палачи... Очень горько это осознавать, очень больно... Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была. Мне поможет все это пережить сознание того, что ни я, ни все мои родственники, которых я знаю, помню и люблю, никак не причастны к этим зверствам, которые происходили в те годы...."

"То горе, которое принесли такие люди не искупить... Задача следующих поколений просто не замалчивать, все вещи и события должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам – это просто сказать вам, что я теперь знаю о такой позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне."

"Но у нас ничего в обществе никогда не изменится, если не открыть всю правду. Неспроста сейчас опять возникли сталинисты, памятники Сталину, это просто в голове не укладывается, не поддаётся никому осмыслению."

"Много еще хотелось бы вам написать, рассказать, но главное я сказала – мне очень стыдно за все, мне просто физически больно. И горько, что ничего я не могу исправить, кроме того, что признаться вам в моем с Зыряновым Н.И. родстве и поминать вашего прадедушку в церкви."

"Спасибо вам за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду. Появляется надежда на то, что общество отрезвеет наконец, благодаря таким, как вы. Спасибо еще раз и простите!"

В ответ Денис Карагодин, потомок репрессированного Степана Карагодина, написал письмо Юлии:

"Юлия,

Вы написали мне очень искреннее и проникновенное письмо. Это очень мужественный поступок с Вашей стороны. Я искренне Вам благодарен. Я вижу, что вы – прекрасный человек! Я счастлив, что Вы такая. И горд, что могу написать Вам это прямо и не кривя душой. В моём лице Вы не найдёте врага или обидчика, лишь человека, хотящего раз и навсегда обнулить всю эту бесконечную кровавую русскую баню. С этим должно быть покончено раз и навсегда. И мне думается, что именно в Наших с Вами силах сделать это.

Я протягиваю Вам руку примирения, как бы ни тяжело это мне сейчас было сделать (помня и зная всё). Я предлагаю Вам обнулить всю ситуацию. Вы своим письмом сделали главное – были искренны, а этого более чем достаточно, для всего.

Живите со спокойной душой, а главное с чистой совестью. Ни я, ни кто-либо из моих родных или близких никогда не будет ни в чём Вас винить. Вы – прекрасный человек – знайте это.

Сердечно благодарю Вас…

Я рад, что теперь знаю в своей жизни на одного прекрасного человека больше – Вас.

Спасибо!

С огромным уважением к Вам,

Денис Карагодин (правнук)."

Редакция Newsinfo