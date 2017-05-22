За что убили императора Николая Второго

1. На двадцатом году царствования императора Николая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального благополучия… Происходящую в России перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редактор «Economist Europeen», Эдмон Тэри, произвел по поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».

2. Вот что писал о последних днях царствования Николая II Уинстон Черчилль: "Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена… В марте Царь был на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна."

3. В Русскую Императорскую армию призывались молодые люди достигшие 20 лет, но правительство каждый год определяет необходимое число новобранцев, и по жребию берет из призывников только это число. На службу призывалось не более 20-25 % призывников. Призыву не подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, а также если старший брат призывника отбывает или отбыл службу. Для получивших начальное образование срок действительной службы был 4 года, окончивших городскую школу — 3 года, гимназию — 1,5 года, а имевших высшее образование — всего-лишь пол года.

4. Николай II был чужд роскоши и мотовства, был скромен в быту и бережлив, носил одну и ту же одежду. Уже после убийства Царя в Екатеринбурге были найдены военные штаны Николая II, на них были заплаты, на пометке было написано: «Изготовлены 4 августа 1900 года».

5. Взяв в 1896 году курс на индустриализацию России, Николай II ограничил вывоз сырой нефти, переведя промышленность на экспорт нефтепродуктов. Российский керосин поставлялся не только в Европу, но и в Индию, Китай; строился трубопровод, призванный кардинально изменить мировое соотношение производителей нефтепродуктов в пользу России.

6. В 1897 году была проведена денежная реформа, установившая золотой стандарт рубля.

7. Введено ограничение рабочего времени, бесплатная медицинская помощь на фабриках с количеством рабочих более 100 человек. Учреждались пенсии и выплаты пострадавшим в результате производственных травм, составлявшие 50 % от денежного содержания рабочих.

8. За двадцать лет правления Николая II население империи возросло на пятьдесят миллионов человек — на 40%; естественный прирост населения превысил три миллиона в год. Наряду с естественным приростом заметно повысился общий уровень благосостояния.

9. Благодаря росту сельскохозяйственного производства, развитию путей сообщения, целесообразной поставке продовольственной помощи, «голодные годы» в начале ХХ века уже отошли в прошлое. Неурожай более не означал голода: недород в отдельных местностях покрывался производством других районов.

10. Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя), достигавший в начале царствования, в среднем, немногим более двух миллиардов пудов, превысил в 1913—1914 гг. четыре миллиарда.

11. Производство русской текстильной промышленности увеличилось в два раза.

12. Вклады населения в государственных сберегательных кассах возросли с трехсот миллионов в 1894 до двух миллиардов рублей в 1913 годах.

13. В России быстро вырастала металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увеличилась за двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди — впятеро; добыча марганцевой руды также в пять раз.

14. В области машиностроения за самые последние годы проявился быстрый рост: основной капитал главных русских машинных заводов за три года (1911—1914) возрос с 120 до 220 млн. рублей.

15. С 1 200 млн. в начале царствования бюджет достиг 3,5 миллиардов. Год за годом сумма поступлений превышала сметные исчисления; государство все время располагало свободной наличностью. За десять лет (1904—1913) превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше двух миллиардов рублей. Золотой запас госбанка с 648 млн. (1894 год) возрос до 1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения новых налогов, без повышения старых, отражая рост народного хозяйства.

16. Протяжение железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось. Увеличился и речной флот — самый крупный в мире. (Пароходов в 1895 году было 2539, в 1906 — 4317.)

17. О росте народного образования свидетельствуют следующие цифры: к 1914 году расходы государства, земства и городов на народное образование составили 300 млн. рублей (в начале царствования — около 40 млн.).

18. О числе книг и периодических изданий в России за 1908 год имеются следующие данные: периодических изданий было 2 028, в том числе 440 ежедневных. Книг и брошюр издано 23 852 названия, 70 841 000 экземпляров, на сумму 25 млн. рублей.

19. Хозяйственная самодеятельность широких масс выразилась в беспримерно быстром развитии кооперации. До 1897 года в России было всего около сотни потребительских обществ с небольшим числом участников и несколько сот мелких ссудо-сберегательных товариществ… Уже к 1 января 1912 года число потребительских обществ приближалось к семи тысячам… Кредитные кооперативы в 1914 увеличили в семь раз свой основной капитал по сравнению с 1905 годом и насчитывали до девяти миллионов членов.

20. На фоне общей картины могучего роста Российской империи особо выделялось развитие ее азиатских владений. За двадцать лет около 4 миллионов переселенцев из внутренних губерний нашли себе место в Сибири.

21. За годы правления Николая II общие расходы на долю народного образования и культуры в России выросли в 8 раз, более чем в два раза опережая затраты на образование во Франции и в полтора раза — в Англии.

22. Манифестом от 17 октября 1905 г. население России получило право на неприкосновенность личности, свободу слова, печати, собраний и союзов. В стране создаются политические партии, издаются тысячи периодических печатных изданий. Был принят закон о всеобщем начальном образовании и веротерпимости. Был избран Парламент (Государственная Дума). Судебная власть была практически отделена от исполнительной.

23. В годы правления Николая II в России было создано, по словам будущего президента США сенатора Тафта, самое передовое по тем временам рабочее законодательство, обеспечивающее нормирование рабочего времени, вознаграждение при несчастных случаях на производстве, обязательное страхование рабочих от болезней, по инвалидности и старости.

24. Указом 12 июня 1900 года была отменена ссылка в Сибирь как мера наказания.

25. Национальные и этнические проблемы решались без насилия, с мудростью и уважением к местным законам и обычаям.

26. В 1898г. российский император обратился к правительствам Европы с предложениями подписать соглашения о сохранении всеобщего мира и установлении пределов постоянного роста вооружений. В 1899 и 1907 годах состоялись Гаагские конференции мира под председательством России, отдельные решения которых действуют и по сей день. По его инициативе и при его поддержке в 1899 г. прошла Первая Всемирная Конференция мира для обсуждения вопросов сохранения мира и сокращения вооружений. После этого был учреждён Постоянный арбитражный суд — первый суд в Гааге. Все эти события положили начало созданию в будущем Лиги Наций и ООН.

27. Царь был православным христианином и заступником православной веры. За годы его царствования в империи было возведено свыше 10 тысяч православных храмов и 250 монастырей.

28. 23 августа 1915 года государь принял на себя командование Русской Императорской армией, которая до этого терпела поражение за поражением. И о чудо! Три недели спустя наступление германо-австрийцев было остановлено, а через некоторое время русские войска сами перешли в наступление. Больше не было потеряно ни пяди своей земли. Более того, были отвоеваны земли в Волыни, Галиции, Буковине. Была возвращена Армения, захваченная Турцией (после октябрьского переворота 1917 г. эти области Армении будут отданы Лениным Турции, которая, кроме того, получит он нас еще и крупные контрибуции).

29. В Российской империи было разрешено cвободное ношение оружия. До революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих магазинах.

30. До революции Россия была самой непьющей страной в Европе Россия традиционно была одной из самых трезвых стран Европы. Меньше нас в Европе пила только Норвегия.

31. В 1904 году в России был 21 миллион лошадей (во всем мире — около 75 миллионов): 60% крестьянских хозяйств России имели 3-х и более лошадей.

32. В 1913 году Россия от продажи сливочного масла за границей выручила столько же, сколько от добычи золота.

33. Перед Первой мировой войной Россия давала хлеба примерно столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой отрасли ведущими.

34. За своё царствование Николай II потратил на благо России все свои деньги, полученные по наследству.

35. Это был конец XIX века – эпоха царствования последнего российского императора Николая II, которая по праву получила название «серебряный век».

Редакция Newsinfo