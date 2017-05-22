В Европе и США тоже свирепствовал голодомор

В 1930-33 гг. голод свирепствовал в Европе и в Америке: Из сообщений советской, европейской и американской прессы в 1932-1933 годах. Эта тема упрямо замалчивается в США и в Европе до сих пор. И самое интересное, никто голову пеплом не посыпает и извинения ни у кого не просит в связи с этим преступлением.

Сегодня тема голода 30-х годов на Украине часто используется антисоветчиками с целью оклеветать и очернить советский период истории нашей страны. Современные «историки», клевеща против «тоталитарного сталинского режима», умалчивают о том, что проблема голода в 30-е годы остро стояла перед всеми странами мира, в том числе наиболее развитыми капиталистическими странами. Особенно сильно голод в Европе и Америке разразился в годы так называемой Великой депрессии – кризиса, порожденного самой сущностью капиталистической системы. Результатом этого кризиса стали массовые самоубийства, голод и нищета миллионов трудящихся в западных странах.

Буржуазные писаки и лжеисторики умалчивают о том, что борьбе с голодом правительство СССР уделяло много внимания. В частности, особо пострадавшим регионам, в том числе Украине, оказывалась помощь из центральных резервов. Кроме того, наказывались виновные, т.е. те, кто допустил или спровоцировал голод – нерадивые руководители на местах, кулаки-диверсанты и др. Вскоре советский народ решил продовольственный вопрос окончательно. В капиталистических же странах во время голода власти оставили простой народ на массовую погибель, думая только о спасении капиталов крупной буржуазии. Капитал же вышел из того кризиса самым кровавым путем – посредством развязывания Второй мировой войны.

С целью объективного освещения данной темы читателям предлагаются выдержки из книги Н.Лативок и Е.Мазур «1932 – 1933 годы: голод в Европе и Америке; 1992 – 2009 годы: геноцид в Украине».

В 1929 – 1933 гг. глобальный экономический кризис (т.н. Великая депрессия) охватил практически все капиталистические страны и сопровождался массовой безработицей и, следовательно, голодом, высокой смертностью населения. Пособие по безработице выдавалось изредка в ничтожно малых суммах – 1-2 долл.

Всё это создало предпосылки для прихода фашистских режимов в Испании, Италии, Германии и некоторых других странах Европы. Заметим, что фашизм, как и средневековая инквизиция, возник в странах католицизма и протестантизма. Истребление народов снова шло под лозунгом «с нами бог».

Особенно много материала о голоде в США, Канаде и в странах Европы размещено в американской газете «Українські Щоденні Вісті» (далее – «УЩВ», «The Ukrainian Daily News» – щоденний часопис, присвячений інтересам працюючого українського люду в Сполучених Державах (СД =САСШ = США) і Канаді, виходив щодня, крім державних свят).

В подшивке этой газеты за 1932 г., хранящейся в Национальной библиотеке США и библиотеках других стран, более 200 сообщений о голодных походах рабочих и безработных в различных штатах, более 170 – о самоубийствах в связи с кризисом, безработицей и голодом: банкиров, предпринимателей, фермеров, рабочих и безработных в Европе и США.

В отчете директора Международного Бюро Труда А.Томаса, которое являлось одним из учреждений Лиги Наций, в апреле 1932 года сообщалось, что в 1931 году в мире было 20-25 млн. безработных. «А это значит, – пишет Томас, – что 70 млн. человек были лишены средств существования («УЩВ» от 27.04.32 г.) В том числе в США голодало 25 млн. чел., в Нью-Йорке – 250 тысяч («УЩВ» от 25.08.32 г.)

В начале 1932 г. в Европе насчитывалось более 11 млн. безработных, в том числе: в Германии – 6 млн. (позже – 8 млн.), в Англии – 2,5 млн., в Италии – 1,5 млн., во Франции – 0,3 млн. человек («УЩВ» от 11.06.32 г.)

В странах капитала царили безработица и голод, повышение цен и снижение номинальной зарплаты. Рабочие и безработные, интеллигенция и крестьяне организовывали забастовки, голодные походы, требовали: «Работу! Зарплату! Хлеба!» Правительства отвечали массовыми репрессиями, направляли против них жандармов и даже регулярные войска с пулеметами. Свирепствовали суды. Газета «УЩВ» приводит данные МОПР – ужасную статистику усиливающихся репрессий: «Если в 1925 г. численность убитых до суда составляла 9,87%, то в 1931 г. – 33,9%. За этот период намного вырос удельный вес смертных приговоров: в 1925 г. – 0,37 %, в 1931 г. – 8,4 %. Численность жертв белого террора в 1931 г. составляла 1090 тыс. человек; за период 1925-31 гг. – 3 млн.чел. («УЩВ» от 08.11.32 г.).

Правительства и пресса капиталистических стран скрывали факты голодания безработных, а тем более массовой смертности. Однако, в газетах и журналах, периодически появлялись заметки о голоде и его последствиях в странах Европы и Америки. Приведем краткий обзор прессы того времени.

Польша. Голод в Западной Украине

Напомним, что до 1939 г. (и 1945 г.) Западная Украина (8 областей) входила в состав Польши, Румынии, Чехословакии и Австро-Венгрии.

Хронология сообщений прессы:

Берлин, 09.01.32 г., газета «Дойче Альгемайне Цейтунг»: «Трехлетний экономический кризис в стране и кабальное положение крестьянства привели к разорению и развалу польское земледелие и без того маломощное и отсталое. Недоимки по сельскому хозяйству дошли уже до 1 млрд. злотых (1 злотый – 22 коп.). Живущее под угрозой банкротства государство, безжалостно выколачивает эти недоимки из нищего крестьянства. Особенно свирепые поборы обрушиваются на украинцев и белорусов. Приезд судебного исполнителя повергает деревню в панику. Он появляется в сопровождении стражников и маклаков, описывает все мало-мальски ценное, описанное тут же продается за бесценок». По данным «УЩВ» там можно было купить корову за три доллара, коня – за 20 центов.

Польская газета «Новый час»: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37% в Станиславском воеводстве, 49% на Полесье. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 – Коломийского уездов». Газета отмечает: «Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах – Перехреснях, Старому Гвиздцы, Островцы. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез».

До 1929 г. на Гуцульщину для ополячивания региона было переселено из Польши 16000 семей военных и гражданских польских колонистов. Им передано 600 тыс. гектаров гуцульской земли».

В другом номере «Нового часа» в статье «Репортаж из Гуцульщины» корреспондент пишет: «Извините, братья-гуцулы, раньше я не верил вашим рассказам об опустошенных селах «царем-голодом», но сейчас в Коломыи, я убедился сам».

Голодное население Западной Украины терпело и национальный гнет Польши: если житель Краковсого воеводства платил 30 злотых подушного налога, то житель Западной Украины – 35 злотых. Карпатские леса хищнически вырубали колонисты.

Львовские газеты сообщали, что на Прикарпатье население Западной Украины живет в жуткой нищете. В Калушском воеводстве есть села, где от голода вымирают целые семьи. После запрета польским правительством заниматься древесным промыслом в неурожайный год гуцулы не имели никаких средств существования. Правительство никакой помощи голодающим не оказывало. Люди вымирали семьями.

Американская газета «Українські щоденні вісті» детально описывает ужасы голода в Западной Украине. Приведем только некоторые: «Жахливий голод серед гірського населення» («УЩВ» від 10.04.32 р.). Описывая ужасы голода, газета называет причины: «Если три года назад, на вырубке леса лесоруб зарабатывал 6 зол, на сплаве – 8, а в городе этот лес оценивался в 70 зол., то сейчас на вырубке – 2, а в городе – 18 зол. Таких денег не хватает на питание не только семьи, а самого лесоруба. В статье «Що пишуть з Галичини» (УЩВ від 05.04.32 р.) автор письма пишет о непосильных налогах и, в связи с низкой покупательной способностью населения голодные крестьяне продают коня за 5 или 10 зол, т.е. – за полдоллара. Автор пишет, что хотел купить себе поросенка, но резать частным образом не разрешено, а чтобы зарезать, уплатить налог, получить разрешение и т.д. надо иметь большие деньги, а их нет.

В той же газете от 04.05.31 г. в статье «Украинским детям в Западной Украине запрещено говорить на украинском языке» идет речь о польской учительнице Марии Войцишальской, которая штрафует украинских школьников по 3 грош за употребление в школе ими родного украинского языка.

В статье от 05.04.32 г. «15000 детям в Закарпатье угрожает голодная смерть» излагаются заявления депутатов оппозиционных партий в чешском парламенте: «В горных округах много сел, где пища детей состоит из незначительного количества овсяного хлеба и нескольких полусгнивших картофелин. Цены на домашних животных и имущество необыкновенно низкие из-за высоких налогов: корова – 3 долл., конь – 20 центов. Чешская власть виновата перед Украинским Закарпатьем и тем, что в эту бедную провинцию, где недостаточно хлеба для полумиллионного населения, переселила 50 тысяч чешских колонистов, в основном бывших военных и госслужащих, которые с жестокостью средневековых завоевателей осуществляют там политику чехизации и экономической эксплуатации».

Как известно, Закарпатье было присоединено к УССР в 1945 г. С тех пор численность населения Закарпатской области начала быстро расти и в 1956 г. составляла 0,9 млн. человек (Ол. Диброва, География УССР, с. 130), в 1993 г. – достигла 1,28 млн. С 1995 года Закарпатье вымирает, – в 2006 году численность населения составляла уже 1,24 млн. человек.

В статье «Голодная смерть господствует в селах Гуцульщины» («УЩВ» от 16.04.32 г.) автор отмечает: «В сельских хатах лежат целые семьи, опухшие от голода. Сотни людей тиф уносит в гроб, и старых и молодых. В селе Ясеневое вечером сплошная тьма; нет ни керосина, ни спичек». В статье «Голод на Западной Украине увеличивается» («УЩВ», май 1932 г.) отмечается, что национальный гнет, погромы, карательные экспедиции, конфискация урожая уничтожают голодное Западно-украинское село. Поляки-оккупанты вырубили леса. Древесину продали по демпинговым ценам за границу. Грабительская политика поляков быстро дала результаты. Не стало лесов, реки стали ежегодно выходить из берегов. Наводнения уничтожают целые села. Со времени большого наводнения 1927 года десятки сел еще не восстановлены. Крестьяне не получили от государства никакой помощи.

В статье «Трех крестьян, 2 украинских и 1 польского происхождения, осуждено на смерть за восстание в Львовском воеводстве» («УЩВ» от 25.07.32 г.) сообщается, что против восставших крестьян польская армия использует авиацию. В статье «Украинские крестьяне в вооруженной борьбе с войском панской Польши» («УЩВ» от 23.07.32 г.) сообщается, что насчитываются десятки убитых, более тысячи раненных.

В апрельском номере газете в статье «Западно-украинское село голодает» («УЩВ», апрель 1932 г.) автор подчеркивает, что налоговый грабеж, ростовщичество, раздробленность хозяйств, отсутствие тягловой силы, землеобрабатывающих машин и инвентаря сделали сельское хозяйство Польши таким, что оно и в нормальный год не спасает от голода. В прошлый год, (1931 г.) кроме всего этого были неблагоприятные погодные условия; много хлеба погибло от паводка и градобоя – крестьяне оказались на краю бездны. В статье за 16.10.32 г. «На Западной Украине свирепствует против крестьян и рабочих террор фашистского режима» перечисляются фамилии погибших в руках полиции без суда и следствия.

Таких статей в «УЩВ» очень много. Приведем еще несколько заголовков из них: «Наводнение нанесло большой ущерб в Румынии и Югославии» (09.04.32 г.), «Голод собирает свой урожай» (11.04.32 г.), «Государство перманентного голода» (17.04.32 г.), «Катастрофическое положение в Закарпатской Украине» (05.06.32 г.), «Галицкие крестьяне бунтуют против новой панщины» (15.06.32 г.), «Крокодильи слезы польских социал-фашистов над населением Западной Украины» (08.04.32 г.), «Два письма с поля классовой борьбы в Зап. Украине». Перечень таких статей и их хронология подтверждает, что голод в Западной Украине, находившейся в составе Польши, Румынии и Чехословакии, был ужасный, и правительства этих стран ничего не сделали, чтобы помочь населению пережить его, более того, они уменьшали рабочим зарплату, повышали налоги, не оказывали медпомощи.

Когда читаешь эти статьи 75-летней давности, то «по коже бегают мурашки». И становится жутко от того, что сегодня в так называемой «независимой» Украине ПРОИСХОДИТ ТО ЖЕ САМОЕ: БЕЗРАБОТИЦА, БАТРАЧЕСТВО В ПОЛЬШЕ, ГОЛОД, НАВОДНЕНИЯ…

Находясь в составе буржуазных стран, население Западной Украины вымирало. Например, на Буковине (Черновицкая область) в 1920 г. было 812 тыс. жителей. В 1956 г. – 800 тысяч. С приходом советской власти численность населения там выросла, в 1993 г. составляла 912 тыс. С ликвидацией социализма численность населения в Черновицкой области опять упала до 905 тыс. человек (по данным 2005 года). Такое же положение и в остальных областях Западной Украины.

По данным прессы 30-х годов ХХ столетия имеются признаки геноцида в областях Западной Украины со стороны властей Польши, Румынии и Чехословакии населения Западной Украины путем создания невыносимых жизненных условий: завышения налогов; снижения зарплаты; запрета гуцулам заниматься лесным промыслом; поселения на украинские земли колонистов; рабского труда украинских детей и женщин (по 18 часов в сутки); казни борцов с голодом; репрессий против борцов с голодом; невыплаты и задержки зарплаты; запрета средств массовой информации, выступивших в защиту голодающих; выколачивания налогов с помощью армии и жандармерии; запрета украинским детям говорить на украинском языке в школах.

Голод во всей Польше

Ненасытный крупный частный капитал польских магнатов, правительство полковников, по выражению французского журнала «Жерналь де Деба» путем сокращения рабочих мест и всего производства, сокращения зарплаты и повышения налогов, «бросил несчастное польское население в объятья ужасного голода». По состоянию на 01.01.1932 г. по официальным данным долг Польши составлял 4,6 млрд. злотых, внешний – 458 млн. злотых. Только проценты за иностранные кредиты в 1931 г. составляли 350 млн. злотых. По данным газеты «Пролетарий»: «Валютные резервы «Банка Польского» сократились с 1,4 млрд. злотых в 1927 г. до 0,8 млрд. в 1931 г.». По подсчетам «Газета Польска» задолженность крестьянских хозяйств в Польше в среднем составляла 60% стоимости всего сельского хозяйства. В статье «Тысячи крестьянских хозяйств идут на лицитацию (на конфискацию и продажу) за долги» от 01.10.32 г. «УЩВ» писала: «Варшавский Земельно-Кредитный Союз выставил на лицитацию 1200 крестьянских хозяйств. Из них 370 не были проданы на предыдущих торгах из-за отсутствия средств у покупателей, 230 владельцев к тому времени смогли погасить долги. На весну 1933 г. готовится на лицитацию 1500 крестьянских хозяйств. Всего в Земельно-Кредитном Союзе числилось 6000 должников».

Чтобы как-то раздобыть валюту, которая потом разворовывалась, Польша продавала свои товары за границу по демпинговым ценам, часто – за полцены: тонну сахара – за 232 злотых при себестоимости 500 злотых, нефть – по 20 грош при себестоимости ее 60 грош. Всего за 1931 г. потери Польши из-за демпинговых цен составили полмиллиарда злотых и это тогда, когда бюджет страны составляет всего 2 млрд. злотых («УЩВ» от 10.09.32 г.)

В июне 1932 г. газета «Пролетарий» сообщала: «…уровень продукции ведущих отраслей Польши составил: чугун – 65%, сталь – 34%, каменный уголь – 65%, текстильная промышленность – 55% от уровня 1926 г. Прошлогодний урожай в среднем на 30% ниже предыдущего. Безработных свыше миллиона человек, а с семьями – свыше трех миллионов. Только 100 тысяч получают пособие».

Редакция Newsinfo