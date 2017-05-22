Педагоги Мексики против реформы образования

Оптимизация или смерть!

Вот уже несколько месяцев в Мексике продолжаются выступления профсоюза педагогических работников против антисоциальной реформы образования в государстве. Конфликт острый: с массовыми выступлениями, забастовками, перекрытием магистралей, ранеными и убитыми... Учителей поддерживает широкий круг общественности, несогласной с политикой властей. Противостояние стало общенациональным. Наконец, на прошлой неделе правительство согласилось пересмотреть реформу образования.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ Согласно нововведениям мексиканского правительства, педагоги должны проходить профессиональную аттестацию, чтобы подтвердить право на рабочие места. В итоге выяснилось, что 3,3 тысячи учителей не смогли сдать экзамен. Многие педагоги указывают на крайнее неравенство между городскими и сельскими школами. “Как мы можем быть равны в экзамене по информатике, когда у нас даже нет компьютера и класса, чтобы преподавать ее?” - цитирует англоязычный сайт truth-out.org сельского учителя Рейна Гомеса. Вместо того, чтобы решать системные проблемы в образовании, правительство перекладывает вину на учителей и наказывает их.

Пресловутую реформу мексиканский Конгресс принял в 2012 году. Ее действие распространялось постепенно, охватывая регион за регионом, встречая недовольство педагогических работников, и в последние несколько месяцев реформа дошла до традиционно воинственных южных штатов, где волна возмущения поднялась в полную силу.

Акции преподавателей инициированы Национальным профсоюзом работников сферы образования (CNTE). Педагоги требуют немедленно приостановить реформу и учитывать интересы населения при разработке новой национальной модели образования. Лидер профсоюза Эльба Эстер Гордильо объявила о “мирном и цивилизованном сопротивлении” реформе. Вскоре профлидер была арестована и заключена в тюрьму по обвинению в отмывании денег - однако общественность восприняла ее арест как политический выпад со стороны правительства.

Возмущение вылилось в ряд коллективных акций, приведших к массовым беспорядкам и даже гибели манифестантов. Правительство не шло на уступки, предпочитая решать ситуацию жесткими мерами - штрафами, увольнениями и насилием.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАСМЕРТЬ “Солидарность” уже писала о коллективных действиях профсоюзов в Мексике, которые прошли в октябре прошлого года. Тогда в четырех штатах страны тысячи преподавателей вышли на демонстрации и перекрыли крупные магистрали. Правительство оштрафовало около 85 тысяч учителей, принимавших участие в событиях.

Это только обострило проблему. Забастовки продолжились. Школы не работали, люди массово выходили на улицу. По сообщению иностранных интернет-источников, учителя штатов Чьяпас, Оахака, Герреро, Мичоакан и Мехико проводили марши почти ежедневно, блокировали магистрали и даже задерживали поезда.

Когда учителя начали забастовку, многие директора школ пригрозили уволить их, если они не вернутся к работе, рассказывает truth-out.org. Но родители учеников встали на защиту педагогов и объявили, что это они не позволяют учителям работать, поэтому директора школ не могут их обвинять.

В ответ мексиканские власти объявили о новых репрессиях, пригрозив увольнением более чем трем тысячам учителей. Министр образования Аурелио Нуньо предупредил, что у непокорных преподавателей есть шанс сохранить рабочие места, если они откажутся от забастовки и выйдут на работу.

Конфликт разгорался. В июне два южных штата страны остались без бензина из-за выступлений педагогов, которые перекрывали дороги, не пропуская фуры с топливом.

Пик конфронтации пришелся на 19 июня, когда федеральная полиция открыла огонь по учителям, выступившим в штате Оахака. По разным данным погибли от 9 до 12 человек, более 100 были ранены, 25 пропали без вести.

Антиправительственные настроения только усилились, причем не только у народа. Два чиновника из этого штата подали в отставку в знак протеста против “авторитарных действий, которые подавляют и убивают людей, защищающих свои права, и пренебрежения правительства к возможности диалога”, как выразился один из уволившихся - министр труда Оахаки Даниэль Гутьеррес в комментарии сайту commondreams.org.

ГОРОДОМ И МИРОМ Борьба за права учителей со временем привлекает все больше союзников и перерастает в национальное движение против приватизации в сфере образования. Более того: неприятие реформы стало поводом выразить общее недовольство неолиберальной политикой президента Энрике Пенья Ньето.

Учащиеся и их родители принимают активное участие в протестных акциях. Владельцы малого бизнеса присоединяются к маршам и блокадам на шоссе. Люди приносят кофе и хлеб для тех, кто дежурит на баррикадах ночью. Водители такси ставят знаки на окнах авто, объявляющие о поддержке бастующих.

“Люди нашей профессии зарабатывают мало, - рассказал корреспондентам truth-out.org водитель по имени Альберто. - Если образование станет частным, мы не сможем заплатить, чтобы отправить своих детей в школу. И если правительство не откажется от реформы, все водители города остановят работу и выйдут на улицу”.

Представители церкви также выступили на стороне учителей, призвав власти отменить реформу образования, поскольку она нарушает трудовые права работников и уничтожает “социальный мир в стране”.

“Мы не партизаны, мы граждане, поднимающие наши голоса, чтобы сказать правительству, чего мы не хотим” - цитируют зарубежные СМИ Аманду-дель-Росарио Гутьеррес, президента объединения родителей в штате Чьяпас.

В конце июня, по данным медиаресурса telesurtv.net, 200 тысяч врачей - членов общественной организации “Я - доктор” в 17 из 23 мексиканских штатов выступили против уже медицинских реформ, которые, по их словам, являются “замаскированным способом приватизировать здравоохранение в Мексике”.

Средства массовой информации пишут о преступлениях правительства, которые остаются безнаказанными: запугивании и репрессиях, насильственных похищениях и убийствах. “Насилие растет в Мексике, оно исходит со стороны властей, а люди страдают от его последствий”, - говорится на сайте издания.

К РАЗВЯЗКЕ? И вот 13 июля, спустя месяцы общественного сопротивления, министр общественного образования Мексики Аурелио Нуньо сообщил о достижении договоренности с национальным профсоюзом работников образования. Правительство готово внести изменения в образовательную реформу. По словам министра, которые приводит РИА “Новости”, будет пересмотрен сам процесс профессиональной оценки преподавателей и ее критерии, вызвавшие неприятие учительского сообщества.

В то же время министр отметил, что возможное изменение методики оценки не означает уступку требованиям об отмене реформы в целом.

Говорить об исчерпании конфликта рано. На днях профсоюз работников энергетического комплекса Мексики выступил с открытым обращением на сайте Международной социалистической организации ISO. Профсоюз и другие общественные организации страны, подписавшие письмо, связывают с антисоциальной политикой государства факт убийства одного из видных профсоюзных деятелей страны. Профактивисты призывают международное сообщество поддержать усилия мексиканских профсоюзов в борьбе за социальную справедливость.

Редакция Newsinfo