Беспризорники в России: Куда уходят дети





Не знаю как вы, а я прекрасно помню бум детской беспризорности, о котором говорилось практически во всех СМИ в середине 90-ых — начале 2000-ых. Именно в ту пору многие родители в России впали в полную несостоятельность содержать своих детей и приложились к «горлышку» или «игле». В ответ ребятишки из неблагополучных семей пустились в свое безвозвратное бегство. Те, что сбегали из регионов не слишком далеко расположенных от столичного — стекались, соответственно, в Москву и в Петербург. В этих городах дети беспризорники скопом обживали привокзальные подвалы, учились самостоятельно взрослой жизни, а лучше сказать – выживанию в диких условиях.

Сегодня мало что напоминает нам о том времени. Лично я уже не встречаю на вокзалах ни в Питере, ни в Москве уморенных голодом, чумазых детишек славянской внешности. Честно сказать, я и думать про то, что такие когда-то у нас были – забыла. И ведь это лишь потому, что они просто напросто исчезли. Есть бомжи, есть старухи с протянутой рукой, есть калеки и попрошайки – но все они взрослые. Малолетних беспризорников в России, кажется, совсем не стало. Но значит ли это, что и проблема по данному вопросу исчерпана? — Отнюдь. В данном материале мы поговорим о том, кто такие беспризорники и почему их число в России резко возросло после распада СССР. Также попытаемся отыскать наиболее правдивые цифры о положении дел в этом вопросе на сегодняшний день и разберемся с тем, куда исчезли те дети, что еще 10-15 лет назад были со своей никому ненужностью — у всех на виду?

Итак, беспризорником считается — несовершеннолетний ребенок, за которым полностью отсутствует контроль со стороны родителей и органов власти, и у которого нет фактически никакого места жительства. Характерной чертой беспризорности выступает полный обрыв контактов с семьей и родственниками. Сюда включается также проживание в социально не признанных условиях (подвалы, заброшенные здания), заработок на жизнь методами недопустимыми в нормальном обществе (кражи, попрошайничество, детская проституция). О том, что беспризорники в нашей стране есть или были, пожалуй, знает каждый взрослый человек. Но давайте разберемся – почему дети идут на столь не лучезарные шаги, почему бегут из своих домов, прекращают общаться с родителями?

На беспризорность современных детей, как правило, толкает неблагополучная обстановка в семье – родители алкоголики или наркоманы, а также регулярное применение силы по отношению к малышам со стороны взрослых. Проще говоря, убегая из дома, ребенок ищет изоляции во внешнем мире, от внутренних конфликтов в собственной семье. Загвоздка в том, что скрывшись от пьяниц или наркоманов родителей, от невнимания и ненужности своих близких — дети автоматически встают на путь морального разложения, деградации и в лучшем случае – повторяют учесть родителей, в худшем – становятся преступниками или вовсе преждевременно умирают.

Необходимо отметить, что рост детской беспризорности также связывают и с такими социально-экономическими дисбалансами как революции, стихийные бедствия, войны или голод, что само по себе влечет за собой массовую потерю родителей детьми, провоцирует малышей на адаптацию к нечеловеческим условиям жизни. В случае с нашей страной всплески беспризорности проявлялись как раз в результате кровопролитных войн или революций, а в последний раз в большей степени это было связанно с кризисом экономики России в 90-е годы, который повлек за собой огромную безработицу. Тогда же сильно пошатнулись и семейные традиции, а вслед за распространением бедности пошел морально-психологический распад общества. Интересно, что даже Совет Федерации связал рост детской беспризорности 90х – 2000х годов с распадом государственных институтов социализации и воспитания, с кризисом семей и разрушением нравственных устоев. А ведь действительно, если обратиться к статистике, именно в обозначенное десятилетие в российском обществе, пожалуй, впервые за всю историю начались массовые разводы, распад семей. Чего еще было ждать от того времени, как не появления полчищ голодных маленьких беглецов в больших городах?

Именно тогда, в 90-е в нашей стране появилась долгожданная свобода для бизнеса, и именно тогда та же самая свобода захлестнула с головой тысячи детей, бежавших из плохих условий в семье, в загадочную неизвестность больших городов. Должно быть, все помнят, что в ту пору Россия чуть ли не в один миг проснулась криминальной страной. Рэкет, разборки, «новые русские», наркоманы – всё это стало такой же обыденностью как воздух для России 90х. Впрочем, как и беспризорные дети – унюханные клеем, крадущие кошельки на вокзалах и строящие домики из картона на теплоизоляционных трубах, в канализациях — близ метро.

Для справки я бы хотела привести здесь официальное число беспризорников, которые появились после распада СССР в нашей стране, но почему-то точных цифр сегодня нигде уже не найти. Все данные, что приводились в разные годы того периода сейчас при первом же рассмотрении противоречат друг другу, а врать, сами понимаете, — не хочется. Но, думаю, вам будет достаточно заглянуть на 20 лет назад в свою память, и вы сами вспомните эти неумытые детские лица и протянутые руки повсюду на Ленинградском, Казанском, Курском и прочих вокзалах…

Исходя из истории – рост количества беспризорников впервые в нашей стране наблюдался после окончания первой мировой и гражданской войн, так на 1921 год в России было 4, 5 миллионов беспризорных людей, а в 1922 году по другой статистике уже 7 миллионов. Однако к 1928 году во всем Советском Союзе насчитывалось не более 300 тысяч бездомных детей. Второй виток разрастания числа беспризорных детей пришелся на середину Второй мировой войны, однако число детей, оставшихся без семьи и вступивших на путь жизни в нечеловеческих условиях, а порой и преступленную дорогу – нигде точно не приводится. Есть лишь цифры, говорящие о том, что малолетних преступников в 1943 году, заключенных под стражу, было порядка 50 тысяч человек. А в поствоенное время, в 1960 году в интернатах страны находилось около 1 миллиона ребятишек. Про беспризорных – ни слова.

Согласно данным концепции федеральной целевой программы «Дети России» в 2003 году в стране проживало – 7500 беспризорников, а в 2005 году их численность снизилась до — 4270 человек. По другим подсчетам, объединив безнадзорных с беспризорными детьми, ЮНИСЕФ подсчитал, что в России в 2005 году в сумме было 64 тысячи никому ненужных ребят, а к 2008 году их число сократилось до 60 тысяч «с хвостиком». Очевидно, что узнать наверняка точное число беспризорников в нашей стране даже сегодня — неоткуда. Одни источники до сих пор «кричат» о том, что бездомных маленьких жителей улиц в нашей стране тьма тьмущая, другие напротив — приводят весьма скромные «количественные аргументы», на фоне этого сыр-бора нам остается верить лишь своим собственным глазам. А глаза в данном случае показывают – беспризорных детей, по крайней мере, в тех местах, где раньше они кишели — сегодня нет. То есть их число по стране явно сократилось, а значит, государственные программы по «спасению» малолетних и правда работают – иначе, куда бы они все подевались?

И тут как нельзя кстати, следует отметить, что за последние 20 лет жизнь самих людей в России кардинально изменилась. Пусть хаотичное, но всё-таки капиталистическое начало было проложено — нулевая экономика в крайне сжатые сроки, благодаря грамотному правлению страны, поднялась «с колен», повсеместный бандитизм когда-то как данность – теперь практически полностью искоренен. Никаких «малиновых пиджаков», барыг с наркотиками в каждом переходе и малолетних проституток сейчас уже не увидишь. Первые — или эмигрировали или перестреляны, вторые – попередохли, ну а третьи, вероятно, выросли и судьба их нам неизвестна. Обычные же люди получают сейчас свои стабильные зарплаты, рожают детей и всё чаще стремятся к здоровому образу жизни. Конечно, неблагополучные семьи никуда не исчезли — в любом обществе есть свои изъяны, но судя по отсутствию маленьких русских беспризорников на улицах, государство нашло инструмент опеки над юными беглецами от не лучшей жизни.

Интересно, что некоторые психологи считают, что существует доля детей, которые стремятся к беспризорности, невзирая на благополучие в семье. Такой «сюрприз», по их мнению и наблюдениям, можно ожидать от асоциальных ребятишек. Что касается особенностей характера несовершеннолетних ребят, уходящих жить на улицу, то им свойственен высокоразвитый инстинкт самосохранения, обостренное ощущение справедливости и повышен общий эмоциональный уровень. Беспризорные дети, за счет компиляции выше обозначенных качеств, более чем их сверстники, живущие в нормальных условиях, подвержены – наркомании и алкоголизму. Они раньше обычного начинают вести половую жизнь и легко совершают преступления — ради сиюминутного удовлетворения потребностей. Беспризорники в России – это те самые люди, которые живут «здесь и сейчас», одним днем, но при этом, будучи детьми – никогда не прекращают мечтать. Как правило, они активны и терпеливы, также детям беспризорникам характерна черта жить коммунами, у них очень развито чувство коллектива.

К чему приводит жизнь вне дома, семьи и нормального социального наблюдения, наверное, и так всем понятно – рост преступности, проституция, наркомания, рождение недоношенных больных детей, распространение венерических заболеваний, и как следствие – высокая смертность. И если в России, как мы видим, проблема с детской беспризорностью каким-то волшебным образом — решается, то в такой развитой, как нам вечно заверяют либерально настроенные СМИ, стране как США число малолетних жителей улиц в одном лишь Нью-Йорке дошло до отметки в 22 тысячи человек в 2013 году! А если принять во внимание, что волна беспризорности — это, как правило, «ответ» общества на экономические или политические кризисы страны, то можно сделать вывод, что у Америки в последнее время действительно есть проблемы. Но это, как говорится, уже не нашей страны дело.

Наша задача разобраться лишь с тем, куда пропали наши беспризорники с вокзалов? На этот счет существуют как положительные, так и не очень радужные объяснения. По одной версии – число беспризорников в России сократилось в связи с тем, что правительством были предприняты соответствующие меры – строительство приютов для бездомных детей, распределение их в интернаты, улучшение экономического положения сограждан. По другой версии – и она также неотвратима как первая – в нашей стране просто напросто после 90-ых начался резкий демографический спад, а это значит, что новым беспризорникам просто неоткуда было взяться – детей в России теперь и без того мало. Третья версия пропажи бездомных попрошаек со столичных вокзалов заключается в том, что эти дети всего навсего – выросли. Да, они выросли и превратились в обычных московских или питерских бомжей, которых, кстати, в больших городах меньше с годами так и не становится.

И хотя жить в России, после разворовывания останков СССР, с каждым годом становится все лучше и легче – говорить о том, что проблема с беспризорниками целиком и полностью решена государством – язык всё равно не поворачивается. Потому как не покидает меня теперь ощущение того, что все эти «бабки» на корячках с протянутой рукой, инвалиды в метро, полупьяные вонючие бомжи и собиратели бутылок по урнам – это вчерашние дети нашей страны, которых она так и не сумела спасти. Спасти тогда, когда это нужно было сделать.

Редакция Newsinfo