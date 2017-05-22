Семь мифов об СССР: взгляд со стороны

Советский Союз перестал существовать 22 года назад, 26 декабря 1991 года. За пределами бывших республик СССР широко распространено мнение, что советские граждане горячо желали этого; что Сталина ненавидят, как мерзкого деспота; что социалистическая экономика в СССР никогда не работала, и что граждане бывшего Советского Союза предпочитают жизнь в условиях капиталистической демократии той, которая на воспаленном языке западных журналистов, политиков и историков, именуется "репрессивным, диктаторским правлением однопартийного государства, руководившего склеротической, скрипучей и неработоспособной социалистической экономикой". Все это ложь!

Миф 1. "У Советского Союза не было народной поддержки".

17 марта 1991 года, за девять месяцев до распада Советского Союза, советские граждане пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме, выступают ли они за сохранение СССР. Более трех четвертей проголосовало "За". Так что большинство советских граждан хотели сохранить СССР и вовсе не выступали за его распад.

Миф 2. "Русские ненавидят Сталина".

В 2009 году российский телеканал "Россия" провел трехмесячный опрос более 50 миллионов россиян, чтобы выяснить, кто, по их мнению, является величайшими россиянами всех времен. Князь Александр Невский, который успешно отразил попытку вторжения Запада в Россию в XIII веке, занял первое место. Второе место занял Петр Столыпин, занимавший пост премьер-министра во времена царя Николая II и проводивший аграрные реформы. На третьем месте, отставая от Столыпина лишь на 5500 голосов, оказался Иосиф Сталин - человек, которого "регуляторы" западного общественного мнения всегда описывают как "безжалостного диктатора, на чьих руках кровь десятков миллионов". Его поносят на Западе, и это не удивительно, так как он никогда не старался угодить "грандам" корпораций, доминирующим в идеологическом аппарате Запада. Однако, россияне, похоже, имеют на этот счет совсем другое мнение, и оно никоим образом не подтверждает утверждения о том, что россияне "стали жертвами", а не достигли невиданных высот под руководством Сталина. В статье журнала "Foreign Affairs" за май/июнь 2004 года ("Бегство от свободы: что думают и чего хотят россияне") антикоммунистический гарвардский историк Ричард Пайпс привел опрос, в котором россиян попросили перечислить 10 величайших мужчин и женщин всех времен. Опрос этот касался значительных исторических фигур в любой стране, а не только российских. Сталин занял четвертое место, после Петра Великого, Ленина и Пушкина, к огромному раздражению Пайпса.

Миф 3. "Советский социализм не работал".

Если это правда, то капитализм, если его судить по тем же канонам, вообще является полным экономическим провалом. С момента своего становления в 1928 году и до 1989 года, когда он был демонтирован, советский социализм ни одного раза, за исключением периода крайне тяжелых лет Второй мировой войны, не столкнулся с рецессией и всегда был в состоянии обеспечить полную занятость населения. Экономика какой капиталистической страны росла постоянно, без рецессий, и с предоставлением рабочих мест для всех своих граждан в течение целых 56 лет? (Взят период, в течение которого советская экономика была социалистической, и страна не находилась в состоянии войн, 1928-1941 и 1946-1989). Кроме того, советская экономика росла быстрее, чем капиталистическая экономика стран, которые были на равном с ней уровне экономического развития. А при Сталине, начиная с 1928 года, когда стартовал первый пятилетний план, значительно быстрее, чем экономика США на протяжении большей части существования социалистической системы. Конечно, советская экономика так и не догнала и не превзошла экономику промышленно развитых стран капиталистического мира. Но она начала эту гонку с невыгодной стартовой позиции, у нее за плечами не было, как у западных стран, веков рабовладения, колониального грабежа и экономического империализма, и она всегда была объектом западного, в особенности, американского саботажа и противодействия. Особенно вредной для советского экономического развития была необходимость отвлечения материальных и людских ресурсов из гражданской в военную экономику, для решения проблемы достойного противостояния потенциальной военной агрессии запада против СССР. "Холодная война" и гонка вооружений, втянувшие Советский Союз в битву с более сильным врагом, а не государственная собственность и планирование, помешали социалистической экономике обогнать промышленно развитые страны капиталистического Запада. И все же, несмотря на не прекращавшиеся усилия Запада затормозить ее, советская социалистическая экономика показывала положительный рост в каждом мирном году своего существования, реализуя на практике материальные гарантии достойной жизни для всех. Какая капиталистическая экономика может похвалиться подобными достижениями?

Миф 4. "Теперь, когда они его попробовали, граждане бывшего Советского Союза предпочитают капитализм".

Напротив, они предпочитают государственное планирование советской системы, то есть, социализм. Отвечая в недавнем исследовании на вопрос, какую социально-экономическую систему они поддерживают, россияне ответили:

- Государственное планирование и распределение - 58%

- Частная собственность и распределение - 28%

- Трудно сказать - 14%

- Всего - 100%

Пайпс цитирует опрос, в котором 72% россиян заявили, что "хотели бы ограничить частную экономическую инициативу".

Миф 5. "Двадцать два года спустя граждане бывшего Советского Союза считают, что от распада СССР было больше пользы, чем вреда".

И снова неверно. Согласно только что обнародованным результатам социологического опроса Gallup, на каждого гражданина 11 бывших советских республик, в том числе России, Украины и Белоруссии, который считает распад Советского Союза благом для страны, приходятся два гражданина, которые считают, что это нанесло ей огромный вред. При этом таких значительно больше среди лиц в возрасте 45 лет и старше, то есть среди тех, кто по-настоящему знал советскую систему и может сравнивать. Согласно результатам другого опроса, упоминаемого Пайпсом, три четверти россиян сожалеют о кончине Советского Союза, и вряд ли это реакция людей, которую можно было бы ожидать от того, кого "освободили" от "репрессивного государства" и "парализованной, неповоротливой экономики".

Миф 6. "Гражданам бывшего Советского Союза сегодня стало лучше жить".

Надо отметить, что некоторым из них стало лучше, да. А вот большинству? Учитывая, что большинство предпочитает прежний, социалистический строй нынешнему, капиталистическому, и думает, что уничтожение СССР принесло больше вреда, чем пользы, мы могли бы сделать вывод, что большинству из россиян не стало лучше или, по крайней мере, что они не считают, что им живется лучше. Эта точка зрения подтверждается и данными о продолжительности жизни. В статье престижного британского медицинского журнала "The Lancet" социолог Дэвид Стаклер и медицинский исследователь Мартин Макки показывают, что переход к капитализму в бывшем СССР вызвал резкое падение продолжительности жизни. "Только чуть более половины бывших коммунистических стран на сегодня (22 года спустя! - примечание переводчика) вновь достигли своего дореформенного (социалистического) уровня продолжительности жизни". Средняя продолжительность жизни мужчин в России, например, в 1985 году была 67 лет. В 2007 году она уже составляла менее 60 лет. Средняя продолжительность жизни рухнула за пять лет, в период между 1991 и 1994 годами. Переход к капитализму, таким образом, спровоцировал массовую смертность среди взрослого населения и продолжает оставаться причиной более высокого уровня смертности, чем он, вероятно, был бы при более гуманной социалистической системе.

По результатам исследования, проведенного в 1986 году Ширли Циресто и Говардом Вайцкинаном на основе данных Всемирного банка, социалистические страны Советского блока добились более благоприятных результатов в отношении физического качества жизни, в том числе её продолжительности, детской смертности и потребления калорий, чем страны капитализма на том же уровне экономического развития. При этом они не уступали капиталистическим экономикам, находящимся на более высоком уровне развития.

Что касается перехода от однопартийного государства к многопартийной демократии, то Пайпс указывает на опрос, который показывает, что россияне считают демократию мошенничеством. Более трех четвертей поддерживают позицию, что "демократия является фасадом для правительства, контролируемого кликой богатых и влиятельных". Кто там говорил, что россияне не проницательны?

Миф 7. "Если граждане бывшего Советского Союза действительно хотели бы вернуться к социализму, они бы просто проголосовали за него".

Если бы все было так просто! Капиталистическая система устроена так, чтобы обеспечить проведение государственной политики, которая подходит капиталистам, а не пользуется популярностью среди народа, если то, что популярно, противоречит капиталистическим интересам. К примеру, Соединенные Штаты до сих пор не имеют государственного медицинского страхования для всех. Почему, если согласно опросам общественного мнения, большинство американцев этого хотят. Почему они просто не проголосуют за него? Ответ, конечно же, в том, что есть мощные капиталистические интересы, в основном частных страховых компаний, которые, используя свое богатство и связи, не позволяют проводить такую государственную политику, которая уменьшила бы их прибыль. То, что популярно среди населения, к сожалению, не всегда преобладает в обществе, поскольку те, кто владеют экономикой и контролируют ее, всегда используют свое богатство и связи для доминирования в политической системе страны, выигрывая в соревновании между интересами элиты и интересами народа. Как пишет Майкл Паренти, "Капитализм - это не только экономическая система, это целый социальный порядок. Как только он устанавливается, его не "выголосуешь" из существования избранием социалистов или коммунистов. Они могут занимать формальные должности, но богатство нации, основные имущественные отношения, жизнеопределяющие законы, финансовая система и долговые структуры, наряду с национальными СМИ, правосудием и государственными учреждениями - все это служит интересам капитала, а не народа". Русский возврат к социализму, наиболее вероятно, произойдет в следующий раз так же, как это произошло в первый раз, - путем революции, а не через выборы. Революции бывают не потому, что люди предпочитают более совершенную систему, чем та, в которой они живут в настоящее время. Революции происходят, когда жизнь уже невозможно больше жить по-старому - а россияне пока еще не достигли той точки, когда жизнь, которой они живут сегодня, стала бы уже совершенно невыносимой. Интересно, что опрос россиян 2003 года содержал вопрос, как они будут реагировать, если коммунисты захватили бы власть. Почти четверть поддержит новое правительство, каждый пятый будет с ним сотрудничать, 27 процентов примут его, 16 процентов эмигрируют и только 10 процентов будут активно сопротивляться этому. Другими словами, на каждого россиянина, который бы активно противодействовал коммунистам, будет четверо-пятеро тех, кто поддержит коммунистов или будут сотрудничать с ними, и трое, которые их примут полностью. Такая реакция невозможна у людей, которые были рады выйти из под того, что у нас именуют "игом коммунистического правления". Таким образом, о ликвидации Советского Союза сожалеют люди, которые не понаслышке знают о жизни в СССР (не по словам западным журналистов, политиков и историков, знающим советский социализм только через призму своей капиталистической идеологии). Теперь, когда у них за плечами более чем двух десятилетний опыт многопартийной демократии, частного предпринимательства и рыночной экономики, россияне не считают эти институты "чудесами", которыми их пытаются нам представить западные политики и средства массовой информации. Большинство россиян предпочло бы вернуться к советской системе государственного планирования, то есть к социализму. Но эти реалии российского общества скрыты за метелью пропаганды, ведущейся СМИ, интенсивность которой достигает максимума каждый год в годовщину кончины СССР. От нас хотят, чтобы мы поверили, что социализм, там где он был опробован на практике, якобы был всенародно презираем и якобы оказался не в состоянии осуществить народные чаяния, хотя всё как раз наоборот. Не удивительно, что антисоветские взгляды преобладают в эпицентре капиталистического мира. Советский Союз осуждают на Западе почти все. Троцкисты - за то, что социализм в СССР был построен под руководством Сталина (а не их вождя Троцкого); социал-демократы - потому что Советы приветствовали революцию и отвергли капитализм; капиталисты - по очевидным причинам, ибо им там не было места; средства массовой информации - потому что они находятся в руках капиталистов; учебные заведения - потому что их учебные программы, идеологическая ориентация и политические и экономические исследования напрямую зависят от капиталистов. Так что в годовщину ликвидации СССР не надо удивляться тому, что политические враги социализма выставляют Советский Союз совершенно не таким, каким он был в действительности, замалчивают то, чего действительно достигла социалистическая экономика, и то, чего сейчас действительно жаждут те, кого этого социализма лишили.

Редакция Newsinfo