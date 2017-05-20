Влияние Е-добавок на организм

Вкусно есть нам никто не запрещал, но вкусно е всегда значит полезно. Современные продукты в магазинах действительно стали современными во всех смыслах. Все больше изобретают химических веществ для придания вкуса, цвета и запаха. Многие пищевые добавки E – это не чисто природные вещества, а искусственно созданные добавки. Производители часто забывают о конечном потребителе и гонятся за прибылью. Их главная цель как можно дольше сохранить товарный вид продукта. В ход пускают консерваторы, красители для придания надлежащего вида.

E — пищевые добавки

Е102 (краситель тартразин). Разрешен к применению на территории Российской Федерации, Европейским Союзом запрещен. Вызывает пищевую аллергию. Добавляется в напитки, конфеты, кондитерские изделия, мороженое.

Е128 (красный краситель). В России запрещен к применению, способен вызывать мутации генов вследствие своей генотоксичности. Оказывает такие негативные воздействия на организм, как: развитие онкологических заболеваний, формирование внутриутробных аномалий плода, патологии врожденного характера. Добавляется в колбасы и сосиски, придает продукту нежно-розовый цвет.

Е216 (пропиловый эфир), Е217 (натриевая соль). Являются консервантами, в России запрещены к использованию. Вызывают пищевое отравление, содержатся в качестве консерванта в шоколадках с начинкой, конфетах, дешевых мясных продуктах (например, паштет, покрытый желе), бульонах, супах.

Е250 (нитрит натрия). Является консервантом, приправой и красителем одновременно. Применяется для консервации мясных продуктов (так называемая, «сухая» консервация), а также для придания им красного цвета. Запрещен к использованию в ЕС, однако разрешен в России. Негативное влияние: гипоксия (нехватка кислорода в организме), у детей: высокая нервная возбудимость, формирование раковых опухолей, нехватка витаминов, пищевое отравление (вплоть до смертельного исхода). Содержится в сосисках, беконе, ветчине, солонине, копченой рыбе и мясе.

Е400-Е499 используются в качестве загустителей, для придания продуктам вязкости. Многие в России запрещены. Вызывают болезни желудочно-кишечного тракта. Добавляются в йогурты, майонез и т.п.

Е951 (аспартам). Является синтетическим заменителем сахара. Оказывает негативное влияние на головной мозг, истощая запасы серотонина в его коре. Способствует развитию маниакальной депрессии, при чрезмерном употреблении - припадков агрессии, паники. Добавляется в импортные газированные напитки, жевательные резинки и пр.

Красители: Е103; Е105; Е123; Е121; Е125; Е130; Е126; Е142; Е131; Е153; Е172; Е171; Е173 . Большое количество красителей в сладкой газировке, мороженом(кроме сливочного), леденцах. Опасность образования злокачественных опухолей. Так же пагубно влияют на печень и почки.

Консерванты: Е210; Е211; Е213-217; Е221-226; Е230; Е231; Е232; Е239; Е240. Содержатся в консервах (любых) — грибы, варенья, компоты, тушенка и тд. В больших количествах могут привести к острым заболеваниям желудочно-кишечной системы и вызывают аллергические реакции.

Антиоксиданты: Е311; Е312; Е313. В основном присутствуют в кисломолочных продуктах, колбасе, йогуртах, шоколаде, конфетах, сливочном масле. Плохо влияют на функционирование желудочно кишечного тракта.

Загустители и стабилизаторы: Е407; Е447; Е450; Е461; Е462; Е463; Е464; Е465; Е466. Содержаться в основном в вареньии, сгущенке, джемах, шоколадном сыре и тд. Отрицательно влияют на печень ,почки и желудок.

Пеногасители: Е924a; Е924b. Есть во всех газированных напитках, как в сладких, так и в обычной минералке. Увеличивают шанс развития злокачественных опухолей.

Пожалуй это полный список основных опасных для человека пищевых добавок. Конечно полностью исключить их из рациона не получится, но мы настоятельно рекомендуем лишний раз воздержаться от их употребления.

Кроме того, существуют так же и безвредные пищ. доб. Некоторые даже говорят о их пользе, однако это не так. Полезно заниматься спортом и кушать здоровую пищу. А эти вещества лишь обладают нейтральным действием на организм. Вот некоторые из них: Антиокислитель: Е-338 — получается кожуры винограда. Стабилизатор: Е-450 — фосфат. Натуральные добавки: Е101; Е163; Е260; Е330; Е363; Е334; Е375; Е620; Е160а; Е920; Е300 — получаются из обычных яблок.

Вообщем напоследок хочется повторить, что, в идеале нужно питаться исключительно натуральными продуктами и пить чистую воду из скважины, но в современном мире, проживая в черте города это не представляется возможным. Поэтому, постарайтесь ограничить себя от различных газированных и сладких напитков, консервов и сладостей.

Редакция Newsinfo