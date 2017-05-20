Уровень интеллекта зависит от генов

Ученые выяснили, что чтение сказок на ночь, постоянные беседы с ребенком, активная забота о его образовании и прочие проявления родительской заботы никак не сказываются на уровне его интеллектуального развития. Их многолетние наблюдения за развитием усыновленных детей позволили им сделать вывод, что на уровень IQ и другие когнитивные показатели влияют лишь генетические факторы. Результаты исследования и рекомендации для родителей были опубликованы в журнале Intelligence.

«Авторы предыдущих исследований в этой области, кому удалось найти намеки на то, что родительская забота влияет на уровень интеллекта у детей, скорее всего, ошибаются в этих утверждениях, так как они не учитывали влияние передачи генов на IQ ребенка. На самом деле, родители, чей уровень интеллекта выше среднего, и без напоминаний со стороны заботятся о развитии ребенка, что скрывало факт генетической передачи их интеллекта детям», — объясняет автор этого открытия, психолог Кевин Бивер из университета Флориды в Гейнсвилле (США).

Бивер и несколько психологов из университетов США, Канады и Саудовской Аравии проводили на протяжении последнего десятилетия крайне необычный эксперимент с целью выявить, какие факторы могут влиять на интеллектуальное развитие детей. В отличие от большинства других психологов, они следили не за обычными детьми, а за беспризорниками, которые были усыновлены или удочерены в младенческом возрасте бездетными семейными парами.

Подобный прием, как надеялись ученые, должен был помочь им разрешить спор почти вековой давности — зависит ли то, насколько хорошо реализует себя ребенок в интеллектуальном плане, только лишь от генетических факторов или качества его воспитания и образования, или же и от того, и от другого. За все это время психологам, генетикам и нейрофизиологам так пока и не удалось найти однозначных доказательств в пользу справедливости одной из этих теорий. Сегодня ученые склоняются к тому, что и генетические, и социальные факторы влияют на интеллектуальный рост ребенка в равной степени

Авторы статьи решили убрать один из факторов в этом уравнении с двумя неизвестными, исключив влияние генетики на уровень IQ. Для этого проанализировали результаты масштабного проекта по наблюдению за здоровьем подростков и молодых людей Add Health, который они проводили совместно с правительством США с конца 80-х годов прошлого века. За последние 20 лет в нем приняли участие около 15 тысяч школьников и их родителей. Среди участников эксперимента были и примерно три сотни приемных детей.

За это время социальные службы США успели замерить уровень IQ у детей в детсадовском возрасте и в первые годы их учебы в школе, а также в 18 или 26 лет. Сами ученые провели серию интервью и анкетирования среди родителей, интересуясь тем, как они воспитывали и играли с приемными сыновьями и дочерями. В этом году Бивер и его коллеги решили подвести итог эксперимента и сопоставили то, насколько высоким был IQ у детей с тем, насколько сильно родители заботились об их будущем.

Оказалось, что качество воспитания абсолютно никак не влияло на то, насколько хорошо и быстро развивались интеллектуальные способности у детей. Уровень IQ школьников и молодых людей не зависел ни от уровня образования или уровня достатка их приемных родителей, ни от того, насколько хорошо они заботились о них в детстве, ни от уровня контактов между ними, ни от их готовности вкладывать деньги в интеллектуальное развитие ребенка.

«Все это не означает того, что я советую родителям не читать сказки на ночь и не помогать им найти свое место в мире. Я не говорю, что уровень интеллекта жестко задается в момент зачатия или рождения и больше никогда не меняется — многое зависит от окружающей обстановки во время роста и взросления, но не от того, насколько хорошо родители заботятся о детях. Тем не менее, если мы всерьез говорим о том, что воспитание может улучшить когнитивные способности детей, то мы просто обманываем себя», — заключает Бивер.

Редакция Newsinfo