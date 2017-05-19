Каждый день сто десять москвичей увозят в дурдом

Раскрыта шокирующая статистика московских психиатров Москва, Санкт-Петербург и регионы в последние месяцы переживают кровавые трагедии из-за вышедших из-под контроля душевно больных людей. Взорвавший жилой дом в Волгограде мужчина, няня-убийца из Узбекистана и вероятные убийцы медсестер петербургского военного госпиталя страдали психическими болезнями. Многие из психбольных до очередного обострения живут «как все»: ходят на работу и в магазин, ездят в метро и другом общественном транспорте, водят машину, заключают сделки, голосуют на выборах всех уровней, иногда даже пилотируют самолеты. Словом — психически нездоровые граждане повсюду, но мнения об их количестве встречаются разные. В Москве организация скорой психиатрической помощи возложена на Станцию скорой и неотложной помощи (ССиНМП) города Москвы им. А. С. Пучкова. Работа у бригад тяжелая, а временами опасная, особенно когда речь идет о больных с суицидальными и маниакальными наклонностями. Этого никто не скрывает.

«В ряде случаев врач-психиатр обращается за содействием в полицию с целью предупреждения общественно-опасных действий, соблюдения правовых норм и создания безопасных условий для осмотра пациента», — сообщает официальный веб-сайт ССиНМП. За этими сухими строками — обезумевшие с холодным, травматическим, а иногда — и огнестрельным оружием, а также бредом преследования в придачу. Рассказывать подробности о своей работе у врачей-психиатров специализированных бригад не принято даже в семье, а выступления в прессе — и вовсе редкость. Зато вся их работа тщательно фиксируется и документируется оперативно-диспетчерской службой, а колонки цифр в таблицах бывают очень красноречивы.

В нашем распоряжении оказалась статистика отдела психиатрической помощи ССиНМП сразу за три года.

В 2012—2014 годах в Москве ССиНМП было зафиксировано в среднем 109 510 обращений в год, из них консультациями по телефону обошлось 38% обращений, а в остальных 62% случаев к больному направляли выездную бригаду психиатров. В абсолютных цифрах это 5700 выездов месяц или 180−190 выездов в день. Более свежей статистикой за 2015 год редакция «Ридуса» не располагает, однако едва ли в условиях экономического кризиса и внешнеполитической напряженности психически нездоровые люди почувствовали себя лучше. По данным оперативно-диспетчерской службы ССиНМП, более чем в 60% случаев психиатрическая бригада принимает решение о госпитализации больного в одну из московских психиатрических больниц, и лишь треть пациентов может остаться дома без явной угрозы для своего состояния и безопасности окружающих людей.

Это означает, что порядка 110 человек в Москве каждый день сходят с ума так, что оставлять их без постоянного присмотра врачей равносильно преступлению. Остальные 70-80 психбольных остаются рядом с вами и вашими детьми. Сами психбольные чаще всего относятся к своему состоянию и диагнозу без всякой критики, полагая себя здоровыми. Более 70% случаев госпитализации происходит в недобровольном порядке согласно 29-й статье закона «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан». При госпитализации в 12−14% случаев применяются «меры физического стеснения», обычно — смирительная рубашка. Из года в год в Москве «большая тройка» самых популярных психиатрических диагнозов остается неизменной: во-первых, это шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, во-вторых, органические и симптоматические психические расстройства, в-третьих — психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. На каждую из этих групп диагнозов приходится до 30% всех случаев психических заболеваний. К слову, к легальным психоактивным веществам помимо алкоголя относятся также валерьянка, мухоморы и даже крепкий кофе. Злоупотребление такого рода веществами может «наградить» психиатрическим диагнозом даже тех людей, которые могли быть прожить всю жизнь с более-менее здоровой психикой.

Редакция Newsinfo