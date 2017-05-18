Воспитание: дочку важно хвалить, а сыну доверять

Давайте немного поговорим об отличиях воспитания маленьких мужчин и женщин. Мы ведь разные с самого начала, и это стоит учитывать и родителям.

Глаза девочки в сердце отца, глаза мальчика – в сердце матери.

Так говорят писания, и вы можете легко увидеть это в обычной жизни. Матери больше привязаны к сыновьям, отцы – к дочерям. И наоборот – мальчиков связывают чувства с матерью, а девочек – с отцом.

Сыновья очень хорошо считывают все то, что находится в сердце матери. От этого зависит, какими они вырастут. Если мать искренне любит отца, заботится о нем, уважает его, то и сыновья захотят стать таким мужчиной, которого мать могла бы полюбить. Но если мать отца не уважает, не принимает и всячески им пренебрегает? Ответ на этот вопрос найти легко. Посмотрите на современных мальчиков – чем они заняты? Стремятся ли они стать мужчинами – или уходят от реальности в компьютерные игры и интернет? Все потому что у них нет стимула становиться такими, как отец. Нет образа отца, к которому они могли бы стремиться.

То же самое с дочерями – но наоборот. Дочь захочет стать настоящей женщиной, как мама, если папа мамой вдохновлен. А если нет? Если мама ходит дома в замызганном халате, растит огромные складки на теле и забывает мыть голову? Если с отцом они практически не общаются, разве только «купи хлеба» и «дай денег»? Или если мама вся такая супер-уверенная в себе, все сама, и отец не очень-то и нужен? Если он и рад бы быть с ней, но она всячески его отталкивает – своей самостоятельностью, силой, успешностью? Кем захочет стать девочка? Будет ли она женщиной, или сделает для себя вывод, что все женщины – отвратительны?

Поэтому нам, как мамам, важно понимать, какой образ дети видят в нашем сердце и нашего партнера. В большей степени это зависит именно от нас. Насколько мы сами умеем уважать, принимать, заботиться. И насколько мы способны заботиться о себе и сохранять интерес мужа к себе.

Девочек воспитывают мамы, мальчиков – папы

Исходя из того, что у нас обычно сильные эмоциональные связи именно с детьми противоположного пола, мы не можем быть к ним объективны. Мы не можем многого требовать от сыновей, а отцы не могут ничему научить дочь. Дочь будет вить из отца веревки, а сын никогда не подчинится матери (если его не сломать).

Именно поэтому после пяти лет важно, чтобы за воспитание ребенка отвечал тот из родителей, который меньше вовлечен в такие связи. То есть родитель своего пола. У девочек – мама. У мальчиков – папа. Им проще быть объективными, проще «держать удар» и лучше видны все трудности и проблемы. На собственном опыте.

К тому же отец никогда не сможет научить дочку тому, чему ее научит мама. И домашнее хозяйство, и рукоделие, и кулинария, и уход за собой, и многое другое. Женские секреты и хитрости.

А мать никогда не научит сына подтягиваться на турнике, отжиматься на кулаках, отражать удары, разводить костры, ставить палатки, терпеть боль и лишения. Все то, что для отца естественно и понятно.

Самое сложное здесь – передать ответственность. Папам трудно согласиться, чтобы решения в воспитании дочери принимала мама. Мамам трудно отдать своих любимых мальчиков суровому отцу. Переход происходит проще, когда между мамой и папой внутри все спокойно. Когда у них нет противоборства и конфликта. То есть когда отношения уже проработаны, осознанны и глубоки. И если мы хотим детям счастья, это единственный верный путь.

Любовь-забота и любовь-доверие.

Есть два типа любви – любовь как забота и любовь как доверие. Мальчикам нужна одна, девочкам другая. Главное не перепутать. Как вы думаете, какая для кого?

Или давайте я лучше расскажу то, что я обычно вижу. В семьях, на улице. Сначала о девочках.

Родители обычно считают девочек более благоразумными. Поэтому им больше доверяют. Девочкам обычно обращены такие фразы: «Я в тебя верю, ты справишься!» Девочкам же обычно достается меньше контроля и меньше защиты Девочек учат постоять за себя, чтобы хулиганы не обидели Девочкам с ранних лет доверяют мытье посуды, полов, уход за братьями и сестрами Девочкам достается и больше критики от взрослых – и внешности, и оценок, и талантов А мальчики?

Мальчиков и мам связывает особая трепетная любовь, которая не проходит со временем Поэтому именно мальчикам обращены: «Надень шапку, покушай супчик, ты не заболел?» Мальчиков же обычно стараются окружить любовью и теплом, очень берегут Мальчиков же больше контролируют, опекают – и это не уходит с возрастом На мальчиков дома обычно не накладывают никаких обязанностей – максимум вынести мусор Обычно мальчиков мамы очень боятся обидеть и ранить То есть по факту мальчикам мы даем заботу, а девочкам – доверие. Поэтому у нас растут сильные женщины, которые со всем справятся и мужчины, за которыми нужен постоянный уход. Причем никому это не нравится, но ничего не меняется. Ведь начинается все в детстве. А как надо бы?

Надо бы окружать заботой девочек. С самого рождения:

Защищать ее – от всего Ограждать от всего лишнего Не сваливать на нее много обязанностей Интересоваться ею и ее делами Оставлять ее дома, едва начался насморк Встречать со школы, провожать в школу Следить за тем, с кем она общается и как Следить, не тяжело ли ей в школе, в садике, в коллективе Всегда приходить ей на помощь – даже если она не просит. По ее лицу читать, что ей трудно Никогда не смеяться над ней, стараться не обижать Не заставлять ее покорять Эвересты И лучше вообще ничего не заставлять Идеально, если девочку будут растить, как экзотическое нежное растение, в тепличных условиях, очень трепетно и нежно. Сейчас вы подумаете, что она избалуется? Вы можете так думать. Но попробуйте примерить к себе. Если бы ваши родители к вам так относились, что бы изменилось в вас? Стали бы вы заносчивой и злой или наоборот, смогли бы больше любить и себя и других? Только честно.

Девочка, к которой отнеслись как к драгоценности, начинает сама так к себе относиться. И это ее лучшая защита в жизни. Это ее чувство собственного достоинства, которое не позволит выходить замуж за кого попало, терпеть по отношению к себе жестокость, насиловать саму себя. Для нее станет естественным слышать себя, принимать себя, любить. И тогда ей будет, что отдать мир

Девочка в прежние времена всегда находилась под защитой. С рождения и до смерти. Сначала отец – и братья, потом муж, потом сыновья. Она всегда была окружена этой заботой. Чувствовала себя любимой, а значит, была спокойна, умиротворена. И этим умиротворением заполняла пространство вокруг.

Это сейчас мы все время пытаемся любовь заслужить, привыкнув, что в нас верят. Нас от этой веры в наши возможности уже тошнит, и очень хочется, чтобы кто-нибудь догадался и избавил нас от всего этого. Пришел, увидел, победил, все сделал сам. Сам догадался, как мне тяжело, сам спас, сам же и позаботился. Но так как у нас нет внутреннего позволения на такую любовь по отношению к себе, мы все со своими конями и избами бегаем, а во сне видим принца, который снова и снова спасает.

А девочка и ее чувство собственного достоинства начинается в детстве. С получения от родителей любви-заботы. И не только от папы (такую любовь хоть немного, но получили почти все девочки, выросшие в полной семье), но и от мамы, что гораздо сложнее.

С мальчиком же нужно обращаться, как с деревом. Закалить его трудностями, чтобы он смог вынести в жизни все. И чтобы при этом внутри у него был стержень. Стержень вашей в него веры.

Это сыну нужно говорить: «Я в тебя верю!» Это сыну нужно отдавать ответственность за его жизнь, то есть перестать бегать за ним с шапочкой Не защищать его в детских ссорах, а верить в него, что он сам справится. Можно и на карате заодно записать. Сыну нужно создавать трудности, они закалят его характер Сыну нужно предоставлять возможность пройти испытания, например, походы, спорт, сложные задачи. Всего этого в жизни мальчика должно быть много. Сына нужно укреплять трудом, в том числе по дому Сыну лучше вообще ни в чем не помогать, как только ему исполнилось 5-6 лет. Наоборот, стоит начать ждать помощи от него, привлекать, просить. Мальчику нужен этот посыл: «Ты справишься!» Мальчику нужны возможности для покорения вершин, а для этого ему эти вершины стоит показывать, отпускать его туда и верить, что справится (даже если не с первого раза) Мальчика стоит готовить, как воина, рыцаря, и не меньше. Это непросто – особенно для матери. Поэтому в ведические времена мальчиков воспитывали папы или другие мужчины. Они создавали трудности, устраивали проверки на прочность. И для того, чтобы все испытания пройти, мальчику нужен был стержень. Этим стержнем являлось безусловное доверие его матери. Ты справишься. У тебя получится. Я в тебя верю. В принципе, все эти трудности и нужны по большому счету только для того, чтобы он чувствовал, что в него верят. И сам верил в свои силы.

В самого детства мужчинам растили крылья, а не рога. Поэтому взрослые мальчики

Могли этими крыльями укрыть от ненастий всех своих близких, а заодно покорить любую вершину. Сейчас же мы своей женской заботой, не пуская к мальчикам мужчин, выращиваем из них домашних животных. И судя по народным поговоркам – с рогами.

Мальчик становится мужчиной в детстве. Или становится, или не становится. Подумайте, какого мужчину вы бы хотели видеть рядом с собой. И начните относиться так к своему сыну, желая его увидеть именно таким. Сильным, решительным, смелым, самостоятельным, ответственным. Любовь как доверие в этом вам очень поможет.

По-разному хвалить

Мальчиков и девочек даже хвалить нужно по-разному. Потому что мы очень по-разному устроены и по-разному все воспринимаем.

Девочек нужно хвалить как можно чаще. Невозможно девочку перехвалить. Не зазнается. Она с рождения – бриллиант. И если мы об этом будем молчать, она всю жизнь будет считать себя булыжником. А если мы еще этот бриллиант будем все время критиковать, то она и вести себя будет как булыжник.

И так как девочка изначально совершенна в своих качествах, вы не обманете, если похвалите ее за все то, что в ней уже есть. За те качества, с которыми она уже пришла в этот мир. Именно за качества ее и стоит хвалить.

Если вы будете хвалить ее за поступки, она начнет делать то, что делает сейчас большинство женщин. Начнет заслуживать любовь всеми способами, добиваясь похвалы. Принесет вам все пятерки из школы, и даже шестерки выиграет все олимпиады. Вымоет все полы. И вам, конечно, это понравится, и будет удобно. Но подумайте о ее жизни в будущем. Она ведь всегда и везде будет так поступать.

Она будет заслуживать любовь своего мужа, делая для него все – и даже больше. Для коллег и начальников она станет безотказной и очень удобной. Подругам она никогда не сможет сказать «нет». Она будет хвататься за любую возможность стать хорошей. И при этом ни одно из ее достижений не будет греть ее душу. Увы

Сколько бы Эверестов она не покорила, ей будет мало, в груди останется огромная дыра, дыра от тоски по любви. И сколько бы ее не хвалили за то, что она сделала, ей всегда этого будет мало.

Кроме того, так она научится тому, что сама по себе она ничего не стоит. Если она сидит дома и просто варит борщ, она никчемна. Если не работает и не делает карьеру, то она позор нации. Что ее нельзя любить просто так. Нельзя дарить ей цветы без повода. Нельзя просто так сводить ее в кафе (она обязательно должна это все отработать).

Это цена за наше удобство и нашу гордость за успехи дочери. Потому что дочерью стоит гордиться просто так. Изначально. Потому что она есть. Потому что она красивая, добрая, ласковая, милая, хозяйственная, нежная… Тогда она будет ценить себя, такую замечательную. Разовьется собственное достоинство, которое, повторюсь, лучший предохранитель девочек от опасностей этого мира.

У девочки, которую хвалят таким образом, появится ощущение: «Ну как же меня можно не любить, я же такая хорошая!». Женщины, которые уверены, что их можно любить просто так, гораздо счастливее в этой жизни. Им проще создать семьи, проще делать то, что они сами хотят, проще отказываться от всего лишнего. При этом они не становятся менее трудолюбивыми, просто они перестают делать лишнее и то, что им несвойственно и неприятно. Но пятерки по всем предметам носить, может быть, и перестанет, начнет углубляться только в то, что ей интересно.

Можете говорить ей еще и такую фразу: «Я люблю тебя за то, какая ты есть. И тебе не обязательно что-то делать для того, чтобы я тебя любила». Кстати, сперва стоит эту фразу много-много раз повторить для самой себя…. И почувствуйте, как ваш голод по любви такого типа фразами насыщается мгновенно.

А как же стоит хвалить мальчиков? Наоборот. Хвалим только за поступки, только за дела. Только по существу. Только за достижения. При этом мы их не критикуем за поражения (мы же в них верим, правда?). Хвалим за попытки к достижению, хвалим за упорство, с которым они сражаются и за сами достижения.

Мальчик ведь рождается «пустым» — в нем нет нужных ему качеств, все качества ему нужно приобрести, заработать, выработать. Потрудиться, одним словом. И если мы будем хвалить их так, как мы, мамочки, это делаем: «Ты мой красавчик, ты мой хороший, ты мой добрый, ты такой умный», то стимул к действию пропадает. Они думают, что у них уже все есть, что все хорошо, ничего делать не нужно. И остаются «пустыми».

Маменькины сыновья, которых вы иногда видите на улицах и брезгливо отворачиваетесь, на самом деле хорошие люди. Изначально хорошие. Их очень любили, о них заботились. Вот только в них не верили совсем и не побуждали их к развитию. Поэтому они остались довольными тем, что у них было, никуда не стремились, ничего особого не делали, и даже решения принимать сами не научились. При этом сами они глубоко несчастны и неудовлетворение, потому что мужского в них ничего нет, и это их тревожит очень сильно. Мы ведь такого будущего для сыновей не хотим?

И логично следует, что для того, чтобы мальчика чаще вот так хвалить, ему нужно давать возможности для поступков. Просить его о помощи с малых лет. Помочь маме с сумкой. Помочь с уборкой, на кухне. Погулять с собакой. И так далее. Просите о помощи – хвалите за результат, за действия. Мужчина вырастает с ощущением, что помогать другим – это здорово, это приносит удовольствие, удовлетворение и любовь.

Но очень важный момент. Хвалим мы только за поступки, но любовь выражаем постоянно и как можно чаще. Потому как “Я тебя люблю” – это не похвала, это витамин для роста и развития. И любовью не испортишь. Этого мальчикам нужно не меньше, чем девочкам. Может быть, даже больше, учитывая как часто именно такого проявления любви их лишают (так как негоже мужикам телячьи нежности!).

Вот, пожалуй, четыре основных ключика к сердцам девочек и мальчиков. Они абсолютно разные, как и сами мальчики и девочки. Попробуйте, поэкспериментируйте, понаблюдайте.

Редакция Newsinfo