Почему доктора-натуропаты погибают и пропадают бесследно

В англоязычных источниках различных натуропатических сайтов и обществ последние пару месяцев стала появляться ШОКИРУЮЩАЯ информация. В начале, ее быстро удаляли, но сейчас слишком много серьезных альтернативных специалистов и просто приверженцев альтернативного подхода к здоровью бурно обсуждают случившееся. Некоторые факты этой истории просочились даже в масс медиа. А произошло не меньше, чем детективная история, которая могла бы легко заинтересовать Голливуд, если бы он не был рупором истеблишмента. Итак, все началось с того, что за 2 месяца ушли из жизни 12 известных специалистов-натуропатов и несколько других исчезли при странных обстоятельствах. Все они работали над одной общей темой и были близки к публикации и огласке результатов. Если бы им это удалось, то это бы означало ни больше ни меньше как крах нескольких официальных медицинских направлений, а возможно и всего медико-индустриального комплекса.

Вызывают подозрение не только быстрый уход из жизни специалистов одного профиля, работающих над одной важной темой, но и характер их смерти. Некоторые были убиты при странных, необъясненных обстоятельствах. Другие были "самоубиты", как д-р Брадстрит, труп которого нашли в реке с необычным для суицида пулевым ранением в грудь. За несколько дней до этого, на его лабораторию был произведен рейд властей.

Одной из жертв стал д-р Гонзалес, которого многие знают по фильму «Правда о Раке» (youtu.be/S0I7c7jgJA8). Его смерть списали на сердечный приступ, хотя его коллеги и родные убеждены, что его убили. В течение этих трагичных 2х месяцев был совершен рейд властей на единственную лабораторию в Европе, которая занималась тем же, что и убиенные специалисты. Лаборатория была закрыта и единственный доступ в Европе к веществу, над которым все эти люди работали, был закрыт.

Список "устраненных" специалистов и короткое описание обстоятельств их смерти или исчезновения взят с Русско-язычного ресурса «Наша Планета», который представлен ниже:

«19 июня 2015 г. — в одной из рек Северной Каролины местный рыбак находит тело доктора Брэдстрита, известного врача, практиковавшего во Флориде и Джорджии, с пулевым ранением в грудь. Власти осторожно говорят о возможности самоубийства.

21 июня 2015 г. — найден мертвым доктор Брюс Хедендал. 67-летний здоровый мужчина атлетического телосложения обнаружен в собственном авто с заглушенным двигателем и без признаков ДТП. Родственники врача все еще ожидают вскрытия и выводов патологоанатомов, а в полиции смутно говорят о «естественных причинах» смерти.

21 июня 2015 г. — погибает 33-летний доктор Барон Холт. Мужчина, никогда не страдавший от каких-либо заболеваний, неожиданно умирает во время поездки во Флориду. Родственники до сих пор не знают причин гибели.

29 июня 2015 г. — в собственном доме, расположенном в роскошном, совершенно безопасном районе, обнаружено тело 46-летнего доктора Терезы Сиверс. Судя по всему, женщину убили ударом молотка. Полиции пока не удалось никого арестовать, но правоохранители уверяют, что разрабатывают несколько версий.

1 июля 2015 г. — тело доктора Лизы Рили обнаружено в ее доме с огнестрельным ранением в голову. Полиция считает убийцей ее мужа-боксера: в 2010 г. его уже обвиняли в попытке убийства бывшей подружки — и именно выстрелом в голову.

19 июля 2015 г. — в собственном доме убитым найден доктор Рональд Шварц. В полиции говорят об умышленном убийстве, но подробностей не раскрывают.

22 июля 2015 г. — найден труп известного врача Николаса Гонсалеса. Судя по данным полиции, мужчина, вероятно, погиб от сердечного приступа — несмотря на отличное состояние здоровья.

28 июля 2015 г. — в Северной Каролине прямо в процессе подготовки к полумарафону умирает 41-летний стоматолог Хаким Абдул-Карим. Его тело на обочине обнаружил прохожий.

3 августа 2015 г. — коллеги гомеопата и целителя Джеффа Харви сообщили о его «внезапной смерти немедицинского характера». Официальная причина кончины врача до сих пор не названа.

16 августа 2015 г. — в собственном доме убита 65-летняя Мари Рене Бовье, врач-остеопат. Женщина скончалась от ножевого ранения, а полиция заявила об умышленном убийстве.

15 сентября 2015 г. — 59-летний нью-йоркский онколог и автор 6 книг, в том числе бестселлеров «План генной терапии» и «Исцеляющая сила звука», доктор Митчелл Л. Гейнор найден мертвым в лесу неподалеку от своего роскошного загородного особняка.

Он учил своих пациентов дополнять традиционные схемы лечения онкологических заболеваний расслабляющей музыкой, диетой и медитацией. Обстоятельства гибели основателя популярной клиники «Интегративная онкология Гейнора» остаются неясными, но в полиции выдвигают версию самоубийства. Друзья и знакомые врача не верят в это и пытаются выяснить истинные обстоятельства гибели.

Помимо 11 врачей, по странному стечению обстоятельств убитых или погибших менее чем за 90 дней, в этот же период в США официально зафиксировано исчезновение как минимум еще 2 медиков: 74-летнего офтальмолога Патрика Фицпатрика и 63-летнего пульмонолога Джеффри Уайтсайда. На сегодняшний день они признаны пропавшими без вести.

Тем временем 19 июня в Мексике погибают 4 человека: 3 врача из Акапулько — Раймундо Терек Куэвас, Марвин Эрнандес Ортега, Хосе Освальдо Сауседо — и их адвокат Хулио Сезар Меха Сальдаго. Полиция обнаружила их расстрелянное авто: в салоне найдены стреляные гильзы, а на обшивке сидений — кровь. Через 5 дней полиция нашла тела погибших, а затем предъявила их для опознания родственникам.

Тут-то и произошло невероятное: члены семей пропавших без вести медиков заявили, что это не их останки, а полиция просто пыталась как можно быстрее закрыть дело и потому пошла на подлог. Разгорелся нешуточный скандал, и губернатор взял дело под контроль — следствие все еще продолжается.

А 11 сентября британская газета The Telegraph сообщила шокирующую новость: «Полиция подозревает что-то нечистое с загадочным отравлением 29 участников проходившего в Германии семинара по альтернативной медицине: люди страдали от жутких конвульсий, бреда и галлюцинаций». Врачи-гомеопаты, хиропрактики, остеопаты и целители собрались неподалеку от Гамбурга обменяться опытом и обсудить насущные проблемы. Вскоре у них проявились настолько мощные симптомы отравления психоделическим препаратом, что местным властям пришлось задействовать для доставки пострадавших в клиники и спасения их жизней 160 человек, 15 карет «скорой помощи» и дежурный вертолет.

Следствие еще не завершено, но специалисты уверены: речь идет о многократной передозировке психоделического препарата фенэтиламина, или Aquarust, полностью запрещенного в Германии с 2014 г. Этот препарат в высоких дозах смертельно опасен.»

А вы думали, что такое бывает только в кино?!

Давайте теперь поговорим, над чем же работали эти ученые.

Наша иммунная система очень сложна и многогранна. На ее работу влияет множество различных факторов, которые могут ее ослабить и вызвать состояние иммуннодепрессии. Однако, существует вещество, называемое «нагалаза», которое наносит точечный удар по иммунной системе, вызывая глубокую иммуннодепрессию. Это вещество выделяется раковыми клетками и различными вирусами и точность его действия уникальна. Она нарушает связь между 2мя электронами 420й аминокислоты в огромной белковой молекуле, одной из десятков тысяч белков, каждый из которых имеет миллионы электронов. Если перевести это на более понятный язык, то эта точность равносильна прицельному уничтожению одной скамейки в парке с расстояния 10,000 км.

Целью нагалазы являются центры синтезирования белка GcMAF (Globulin component Macrophage Activating Factor) на поверхности Т и В лимфоцитов, которые она просто уничтожает. GcMAF соединяется с витамином Д, образуя необходимое соединение для активации макрофагов, - основных уничтожителей раковый клеток. Тем самым, блокируя этот механизм, нагалаза убирает способность иммунной системы предупреждать и бороться с такими серьезными заболеваниями, как рак.

Интересно, что у детей с аутизмом отмечено значительное присутствие нагалазы.

Таким образом, GcMAF является единственным абсолютным средством уничтожения раковых клеток в нашей иммунной системе. При этом, нагалаза является абсолютным уничтожителем белка GcMAF, тем самым убирая контроль иммунной системы над раковыми клетками, что приводит к развитию рака и агрессивному его течению.

Однако самым главным в исследовании д-ра Брадстрита и его коллег был факт попадания нагалазы в организм с вакцинами. Они установили, что при рождении дети не имели в крови нагалазу, но после вакцинации показывали ее высокое содержание. Иными словами, вакцины не укрепляли иммунитет к определенным заболеваниям, а через нагалазу вызывали глубокое его подавление, вызывая рак, аутизм и другие состояния. Это также может быть объяснением тому, что, не смотря на лживые утверждения СМИ и официальную статистику, вакцинированные дети болеют в среднем в 5 раз чаще невакцинированных (vk.com/wall-94239677_241).

Д-р Броадстрит не ограничился этим и успешно начал лечить аутизм с помощью GcMAF. У 1/6 детей симптомы уходили полностью, а у 85% детей была положительная динамика (из 1100 лечившихся у д-ра Брадстрит детей).

Пока нет единого мнения, каким образом нагалаза попадает в организм человека при вакцинировании. Маловероятно, что синтезированная нагалаза просто добавляется в вакцины (что не исключено, зная о других токсичных добавках, вызывающих аутоиммунные болезни, рак, бесплодие и тд). Для такой сильной депрессии иммунной системы нагалаза должна действовать продолжительно, а если бы она вводилась с вакцинами в чистом виде, то была бы выведена из организа относительно быстро. Можно допустить, что действие нагалазы продлевает какой-то адъювант, находящийся в вакцине. Многие адъюванты именно для этого и добавляются в вакцину, чтобы продлить срок действия некоторых ингредиентов вакцины. Другим вероятным путем продолжительного действия нагалазы после вакцинирования может быть тот факт, что, например, вакцина MMR (корь, свинка, краснуха, которую делают на западе по достижении 1 года) содержит живые патогены, т.е. вакцина "живая". Уже известно, что ген, кодирующий нагалазу, встречается в иммуновирусах, онковирусах и вирусах, содержащихся в бактериях. Поэтому, не только вирусы, но и некоторые бактерии также имеют кодирующий нагалазу ген. Эти вирусы и бактерии передают этот ген при инфицировании человека. Таким образом, можно предположить, что при введении живой вакцины ребенку или взрослому, этот ген может легко встроиться в митохондриальный ДНК клетки человека и обеспечить продолжительный синтез нагалазы, которая будет точечными и постоянными ударами бить по самому важному звену иммунной системы и этот эффект будет очень сложно остановить. Таким образом, для предотвращения такого пути передачи гена нагалазы, вакцина MMR и другие "живые" вакцины должны умереть (в недалеком прошлом большинство вакцин было с мертвым патогеном).

Вероятно, еще не все пути попадания нагалазы в организм исследованы, но на сегодня достоверно доказано то, что именно после вакцинирования нагалаза начинает свое катастрофическое действие на иммунную систему.

Теперь легко можно представить себе резонанс, который бы получился от обнародования факта, что именно вакцинирование наносит непоправимый удар иммунной системе, и что массовая вакцинация ответственна за стремительно растущие случаи аутизма (на сегодня 1 из 50 детей с прогнозом 1 из 20 к 2020 г.), за то, что рак сегодня значительно "помолодел", а смертность от рака у детей вообще вышла на 1е место, опередив травмы. За то, что сегодня каждый 3й-5й человек в развитых странах получит диагноз рак в течение своей жизни. Вероятно, что этим же фактором объясняется повышенная общая заболеваемость вакцинированных детей, резкое повышение аутоиммунных заболеваний и других серьезных патологий.

Нет никакого сомнения, что этот эффект известен производителям вакцин, так как именно они стоят за введение законов о поголовной вакцинации, лобируя ведущих политиков. Таким образом, фармацевтические концерны, онкологическая индустрия и медицинский истеблишмент в целом гарантируют через нагалазу свои прибыли практически с каждого человека на протяжении многих лет. Это можно назвать не иначе, как геноцид, - преступление перед человечеством, так как жертвами уже стали и становятся сотни миллионов людей. Именно поэтому с этими учеными так жестоко, быстро и показательно расправились.

Интересно, что корпоративные тролли уже начали "разоблачение конспиративных теорий" по поводу гибели натуропатов, работавших над проблемой нагалазы-GsMAF. По их версии, или по поступившим к ним сверху методичкам, говорится, что самоубийства были совершены на почве раскаяния этих натуропатов после многих смертельных случаев при лечении белком GsMAF, a единственная лаборатория, производившая GsMAF в Европе, просто была очень антисанитарной.

К сожалению, эта трагическая история для многих людей может так и остаться "выдумками сумасшедших конспираторов". Однако, для сомневающихся в светлых целях медицинского истеблишмента, будем надеяться, это станет заключительным аргументом в понимании сути происходящего. Тех, кто уже "в теме" наверное, уже ничего не удивит. Они знают, что идет война против людей на истребление и что ученые, специалисты и активисты, работающие на благо людей, находятся под прицелом.

Редакция Newsinfo