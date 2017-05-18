Первая помощь при ножевом ранении

В жизни случается всякое, и важно уметь с этим жить и выживать. Знание элементарных вещей зачастую помогает спасти не одну жизнь. Таким образом, предлагаю поговорить о первой помощи при различных ранениях. И начнем мы с ножевых ранений. Среди наиболее часто встречаемых ранений первое место занимают именно ранения ножевые.

Их можно получить непроизвольно или путем умышленного нанесения, своей рукой или рукой злоумышленника. Отличаться эти раны будут глубиной и локализацией. Так, раны нанесенные своей рукой непроизвольно будут иметь поверхностный характер и не требуют особых умений при оказании первой помощи. Ранения же иного характера несут в себе прямую угрозу жизни и здоровью. Ножевые ранения нанесенные своей рукой узнать можно по расположению на наиболее доступных частях – шее, локтевых сгибах левой, реже правой руки, внутренней поверхности бедра. Они несколько глубже непроизвольных И зачастую расположенны параллельно друг другу. Такие ранения характерны большей глубиной канала в начале раны с постепенным уменьшение глубины до насечки в конце. Это ранения демонстративных истероидов и самоубийц.

Умышленные ранения рукой злоумышленника отличаются нехарактерным беспорядочным расположением, небрежностью нанесения и большой глубиной проникновения орудия. По характеру поражения ножевые ранения бывают колото-резанными и резаными. Колото-резаные раны ВСЕГДА имеют большую глубину чем длину раны. И этим они намного опаснее резанных, длина которых больше глубины и ширины. Зачем необходимо знать о характере раны? Прежде всего, чтобы определить серьезность повреждений и выбрать из всех ран ту, которая несет наибольшую угрозу. На этом знании основывается оказание первой помощи потерпевшему или себе. В идеале, сразу же необходимо вызвать медбригаду. Оказание первой помощи обязательно должно происходить последовательно:

1. Определить характер повреждения. Об этом было рассказано выше. Инородное тело из раны НЕ ИЗВЛЕКАЕМ! Фиксируем его в ране (делаем из подручных тканей "бублики", на всю высоту инородного тела), сверху фиксируем повязкой (бинт, косынка, etc). Если в панике вынули инородное тело из раны, -ни в коем случае не пытаемся вернуть его обратно. Раненой конечности - возвышеное положение. При пальцевом пережатии сонной артерии не допускать пережатия второй сонной артерии. Можно наложить жгут, зафиксировав его на повязке раны и на поднятой вверх руке (плечо) с неповреждённой стороны. При кровотечении, если тугая повязка не помогает, сверху на окровавленную повязку ложим бинт в упаковке (перевязочный пакет в упаковке) и туго бинтуем. Жгут накладываем лишь при артериальном кровотечении из бедреной артерии (кровь бьёт фонтаном) , кожу под жгут обмотать тканью; время наложения написать на видном месте (лоб, щека),- зимой до 30 мин, летом до часа. Если нет жгута, делаем закрутку из ткани. Еще: если есть перспектива попасть в лечебное учреждение, рану промывать не следует (если в ней грязь, -то просто водой). Укушеные раны тщательно промываем с мылом (лучше хозяйственным, если нет -любым). Ранения грудной клетки разговор отдельный. При ранении живота и выпадении внутренних органов ни в коем случае не пытаться вернуть их обратно, -просто фиксируем повязкой к жтвоту. Пить не даём.

2. Определить приоритетную в оказании помощи рану. Наиболее опасными для жизни являются раны шеи, грудной клетки, верхней трети живота и внутренней поверхности бедра.

3. Определить массивность повреждения – по площади ранения, массивности кровотечения и локализации. На последнем стоит остановиться подробнее. Кровотечение, независимо от расположения на теле, может быть артериальным и венозным. Артериальное мы определяет по цвету крови – если она свежая – она ярко красная, насыщенного оттенка, венозное – темно-красного, иногда почти черного цвета. А также по характеру кровотечения – артериальная кровь “бьет” из раны ритмичными или неритмичными толчками на приличную высоту, венозная кровь вытекает из раны равномерным потоком.

Эти три пункта являются общими при оказании помощи как себе, так и другому человеку. Далее следуют конкретные шаги, от которых зависит шанс человека на выживание.

4. В зависимости от места ранения определяемся, необходимо ли извлекать оружие из раны. Если это грудь, живот или бедро – извлечение орудия может усугубить положение. При ранении в грудь нож будет препятствовать попаданию в плевральную полость микробизизирванного воздуха, а значит одновременно препятствовать усилению заражения и опасному осложнению – пневмотораксу. Ранение в живот при извлечении в случае проникновения в кишечник или желудок может способствовать выходу кислого содержимого (желудок) или содержимого кишечника в брюшную полость, что чревато сепсисом. При ранении в бедро изъятие ножа грозит усилением кровопотери. Поэтому следует внимательно исследовать рану, прежде чем извлекать орудие. Если вы уверены в необходимости извлечения оружия (например мягкие ткани) извлекать необходимо одним движением, не слишком резко, но и не медленно. Обязательно, не меняя направления клинка относительно раненого канала. Если не уверены в точности движений – извлекайте медленно. Перед извлечением аккуратно осушите ткани вокруг клинка чистой сухой тканью, чтоб контролировать обратный ход оружия. Извлекаем оружие рабочей рукой (правша-левша), Нерабочей придерживаются ткани тела, не смещая их в сторону.

5. Почти всегда после извлечения клинка открывается кровотечение, по силе большее чем было. Это нормально. На этом этапе остановка кровотечения является главной задачей. Независимо от места поражения необходимо наложить давящую повязку. Давящая повязка подразумевает давление перевязочного материала на рану. С целью пережима кровоточащего сосуда. Если ранение пришлось на туловище – берем кусок ткани, желательно чистой, складываем в пять-шесть раз, но таким образом чтобы размер повязки превышал размер ранения. Постарайтесь загнуть края ткани так, чтоб нитки и тесьма не соприкасались с раной. Аккуратно сводим одной рукой края раны, а другой накладываем на рану повязку и со средней силой оказываем давление на рану, стараясь не развести края. Не сильно, но и не равно прикладыванию. Держать повязку необходимо столько, сколько понадобится для остановки кровотечения или до приезда медиков. Если ранение пришлось на шею, ваша цель – немедленно пережать центральную часть кровоточащего сосуда пальцами, придать (или принять) горизонтальное положение при котором голова будет находится ниже туловища (можно продолжить что-то под лопатки) и по возможности перевязать сосуд. Последнее в полевых условиях сделать почти нереально. Поэтому крайне важно держать сосуд пережатым до приезда медиков. Если же вы уверены в самообладании и знаниях анатомии и хирургии – дерзайте. Извлеките сосуд из мягких тканей, отделите от окружающих тканей и перевяжите лигатурой. Подробная инструкция тут не нужна ибо вы все равно не справитесь самостоятельно. Остановка кровотечения на конечностях зависит от пораненного сосуда. Вену мы пережимаем давящей повязкой (последовательно: марля, толстый слой ваты, марля). Артериальное кровотечение останавливаем наложением жгута на 3-4 сантиметра выше места ранения. Срок наложения – не более 15 минут. После чего пережимаем повязкой на пять минут и снова накладываем жгут.

6. Дезинфекция. Это важнейшая часть оказания первой помощи. Необходимо обработать рану, но уже после остановки кровотечения. Ни в коем случае не используйте спиртовые растворы. Они усилят приток крови и усугубят кровопотерю. Если вы относитесь к категории людей, рискующих получить ножевое ранение – имейте при себе банальную аптечку. В ней всегда должен быть или бензин или перекись водорода. И то и другое подойдет для обработки раны. Обрабатывать необходимо не пораженные ткани, а кожу вокруг раны. Иными словами, края раны. Для этого мы протираем края раны тканью, обильно смоченной в растворе дезинфицирующего средства 5-6 раз. ПРОТИРАТЬ КРАЯ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ.

7. После обработки раны необходимо ее перевязать. Для перевязки возьмите лоскут максимально чистой ткани или марли, Наложите на место ранения, сверху наложите слой чистой ваты или другого мягкого материала толщиной не меньше 3см., сверху еще слой марли, поверх нее воздухонепроницаемый материал (целлофановый кулёк, резина) и зафиксируйте бинтом или пластырем до приезда врачей. Сверху на повязку желательно приложить Сухой холод (снег в целлофановом пакете, сосуд со льдом или холодной водой)

Если пострадавший находится без сознания – привести в сознание путем активного растирания конечностей, любого болевого воздействия на Непораженный Участок тела, с помощью резких запахов (нашатырь) и по необходимости восстановить дыхание и сердцебиение.

Эти не сложные на первый взгляд правила оказания медицинской помощи требуют умений, доступных каждому. Поэтому не ленитесь потренироваться на досуге в описанных выше манипуляциях.

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Редакция Newsinfo