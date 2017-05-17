Первый в мире алфавит появился на Руси

У директора Волгоградского института художественного образования Николая Таранова много званий: каллиграф, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор, член Союза художников России. Но мало кто знает, что он еще изучает символы. И, занимаясь этим, он вышел на "детективный след" и совершил удивительное открытие. Кто придумал славянскую азбуку?

Казалось бы, это известно всем: Кирилл и Мефодий, которых православная церковь за эту заслугу называет равноапостольными. Но какую именно азбуку придумал Кирилл — кириллицу или глаголицу? (Мефодий, это известно и доказано, во всем поддерживал брата, но «мозгом операции» и образованным человеком, знавшим много языков, был именно монах Кирилл). Об этом в научном мире до сих пор идут споры. Одни исследователи-слависты говорят: «Кириллицу! Она и названа в честь создателя». Другие возражают: «Глаголицу! Первая буква этой азбуки выглядит, как крест. Кирилл — монах. Это — знак». Утверждается также, что до труда Кирилла никакой письменности на Руси не было. Профессор Николай Таранов с этим категорически не согласен.

- Утверждение, что на Руси никакой письменности не было до Кирилла и Мефодия, основано на одном единственном документе — «Сказании о письменах» черноризца Храбра, найденного в Болгарии, — говорит Николай Таранов. — Есть 73 списка с этого свитка, причем в разных копиях из-за погрешностей перевода или ошибок писцов совершенно разные версии ключевой для нас фразы. В одном варианте: «славяне до Кирилла не имели книг», в другом — «букв», но при этом автор указывает: «писали они чертами и резами». Интересно, что арабские путешественники, посещавшие Русь еще в VIII веке, то есть еще до Рюрика и тем более до Кирилла, описали похороны одного русского князя: «После похорон воины его что-то написали на белом дереве (березе) в честь князя, а затем, сев на коней, удалились». И в «Житии Кирилла», известном Русской православной церкви, читаем: «В городе Корсуне Кирилл встретил русина (русского), у которого были с собой книги, написанные русскими письменами». Кирилл (у него мать была славянкой) достал какие-то свои письма и с их помощью стал читать те самые книги русина. Причем это были не тонкие книжки. Это были, как утверждается в том же «Житии Кирилла», переведенные на русский «Псалтырь» и «Евангелие». О том, что своя азбука на Руси была задолго до Кирилла, есть много свидетельств. И Ломоносов о том же говорил. Он приводил в доказательство свидетельство Римского папы VIII, современника Кирилла, в которых утверждается, что Кирилл эти письмена не изобрел, а вновь открыл.

Возникает вопрос: зачем же Кириллу было создавать русскую азбуку, если она уже была? Дело в том, что у монаха Кирилла было задание от моравского князя — создать для славян азбуку, пригодную для перевода церковных книг. Что он и сделал. И буквы, которыми сейчас написаны церковные книги (а в измененном виде — наши сегодняшние печатные творения) — это работа Кирилла, то есть кириллица.

Глаголицу уничтожили намеренно?

Существует 22 пункта, которые доказывают, что глаголица была древнее, чем кириллица, утверждает Таранов. Есть такое понятие у археологов и филологов — палимпсест. Так называется надпись, сделанная поверх другой уничтоженной, чаще всего выскобленной ножом, надписи. В Средневековье пергамент из кожи молодого ягненка был довольно дорогим, и ради экономии писцы часто уничтожали «ненужные» записи и документы, а на выскобленном листе писали что-то новое. Так вот: везде в русских палимпсестах затерта глаголица, а поверх нее — надписи на кириллице. Исключений из этого правила нет.

- В мире осталось всего пять памятников, написанных глаголицей. Остальные были уничтожены. Причем, по-моему, записи на глаголице были уничтожены намеренно, — считает профессор Николай Таранов. — Поскольку глаголица не подходила для записи церковных книг. Цифровое значение букв (а тогда очень сильна была вера в нумерологию) в ней было иным, чем требовалось в христианстве. Из уважения к глаголице Кирилл оставил в своей азбуке те же названия букв, что и были. И они очень-очень сложны для алфавита, «родившегося» в IX веке, как утверждается. Уже тогда все языки стремились к упрощению, буквы во всех алфавитах того времени обозначают только звуки. И только в славянской азбуке такие названия букв: «Добро», «Люди», «Мыслите», «Земля» и т. д. А все потому, что глаголица очень древняя. Она имеет множество признаков пиктографического письма.

Пиктографическое письмо — вид письменности, знаки которой (пиктограммы) обозначают изображенный ими объект. Последние находки археологов говорят в пользу этой версии. Так, найдены таблички со славянской письменностью, возраст которых датируют 5000 годом до нашей эры.

«Глаголицу создал гений»

Все современные алфавиты Европы ведут свое происхождение от алфавита финикийцев. В нем буква А, как нам говорили, обозначает голову быка, которая затем перевернулась рогами вниз.

- А древнегреческий историк Диодор Сицилийский писал: «Эти буквы называют финикийскими, хотя правильнее называть их пеласгическими, так как ими пользовались пеласги», — рассказывает Николай Таранов. — А знаете, кто такие пеласги? Это предки славян, праславянские племена. Финикийцы выделялись среди окружающих смуглых черноволосых племен земледельцев, египтян и шумеров светлой кожей и рыжими волосами. Да еще своей страстью к путешествиям: они были отличными мореплавателями.

В ХII веке до нашей эры пеласги как раз участвовали в Великом переселении народов, и забредали отдельные их группы отчаянных покорителей новых земель очень далеко. Что дает волгоградскому профессору версию: финикийцы были знакомы со славянами и позаимствовали у них азбуку. Иначе с чего вдруг по соседству с египетскими иероглифами и шумерской клинописью образовался буквенный алфавит?

- Вот говорят: «Глаголица была слишком декоративна, сложна, поэтому постепенно ее вытеснила более рациональная кириллица». Но глаголица не так плоха, — уверен профессор Таранов. — Я изучил наиболее ранние версии: первая буква глаголицы обозначает вовсе не крест, а человека. Потому и называется «Аз» — Я. Человек для себя — точка отсчета. И все значения букв в глаголице — сквозь призму человеческого восприятия. Я нарисовал первую букву этого алфавита на прозрачной пленке. Посмотрите, если наложить ее на другие буквы глаголицы, получается пиктограмма! Я считаю: не каждый дизайнер так придумает, чтобы каждая графема попадала в сетку. Я поражен художественной цельностью этого алфавита. Думаю, неизвестный автор глаголицы был гением! Ни в одной другой азбуке мира нет такой четкой связи между символом и его цифровым и сакральным значением!

Глаголица и нумерология

Каждый знак в глаголице имеет сакральное значение и обозначает определенное число.

Знак «Аз» — человек, число 1. Знак «Ведаю» — число 2, знак похож на глаза и нос: «Вижу, значит — ведаю». Знак «Живите» — число 7, жизнь и реальность этого мира. Знак «Зело» — число 8, реальность чуда и чего-то сверхъестественного: «слишком», «очень» или «зело». Знак «Добро» — число 5, единственное число, рождающее себе подобные или декаду: «Добро порождает добро». Знак «Люди» — число 50, согласно нумерологии — мир, откуда к нам приходят души человеческие. Знак «Наш» — число 70, символизирует связь небесного и земного, то есть наш мир, данный нам в ощущениях. Знак «Омега» — число 700, некий божественный мир, «Седьмое небо». Знак «Земля» — по мнению Таранова, означает картинку: Земля и Луна на одной орбите.

Редакция Newsinfo