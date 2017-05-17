Пирамида не является масонским символом

Пирамида, несмотря на её древнюю символичность, не является масонским символом. В современном Ордене Иллюминатов она используется в качестве наглядного символа социального строения общества, описанного в работах создателя науки социологии Берреса Фредерика Скиннера. Несмотря на частое использование пирамиды в официальной масонской символике, например, в эмблеме Великого Востока Италии, в художественной литературе и других открытых источниках, в том числе и у масонов, пирамида не встречается в использовании на работах масонских лож. Этот символ не обязателен для присутствия на работах. Учитывая повышенное внимание масонства к символизму и ритуалистике, считается, что приписывание пирамиды общества масонам в корне ошибочно.

Заимствованная из основ знания, которое сейчас принято называть социологией, пирамида через некоторое время претерпела определённые изменения: между вершиной и массивным основанием появилась пустая прослойка, отделяющая две части пирамиды. Это символизировало пропасть между «просвещённой» элитой и остальными ведомыми элементами общества – электоратом. Чтобы подчеркнуть преемственность идей древнеегипетских жрецов и одновременно божественный статус и всепроникающее Тайное Знание Ордена, вершина пирамиды обрела в центре несимметричный глаз, прообразом которого стало «око Озириса», или уаджет.

В египетской письменности «irt» означает «глаз», а глагол «wḏȝ» имеет значение «защищать». Таким образом, общий смысл этого знака: «охраняющий глаз». Аналогичной трактовки придерживались и основатели Ордена – сообщество «просвещённых» было призвано не подавлять и доминировать над человечеством, а защищать его от глобальных угроз политического и природного характера средствами передовой науки, техники и магии.

Сохранившиеся древнеегипетские тексты донесли до нас различные версии мифа об «оке Гора». Согласно одной из них, Сет проткнул глаз Гора своим пальцем, согласно другой — наступил на него, согласно третьей — проглотил его. В одном из текстов говорится, что Хатхор восстановила глаз, напоив его молоком газелей; в другом – что Анубис захоронил глаз на склоне горы, где он дал побеги в виде виноградной лозы.

Гор использовал возрождённый глаз для воскрешения своего отца Озириса. После того, как Озирис проглотил око Гора, его расчленённое тело срослось подобно тому, как это произошло с самим оком. В расчете на помощь при воскрешении, изображения уаджета наносились на египетские мумии у отверстия, через которое из них вынимали внутренности. Ежемесячно в храмах Египта проводились обряды «восстановления» уаджета, связанные с лунным циклом.

Другим не менее важным символом Иллюминатов считается латинское выражение «Novus Ordo Seclorum», что достаточно часто вызывает негодование среди вольных переводчиков, трактующих это выражение ложно – «Новый Мировой Порядок» (лат. «Novus Ordo Mundi»). При более или менее глубинных познаниях в мёртвых языках, в частности в латыни, становится ясно, что прямое значение этого выражения – «Новый Порядок Веков», то есть совершенно иная идея. «Novus Ordo Seclorum» выражает потенциальную готовность Ордена способствовать строительству и развитию нового мира эры Водолея, свободного от скверны прошлых веков, от которых мир страдает по сей день: несправедливости, коррупции власти, социального неравноправия, нерационального использования интеллектуальных и природных ресурсов и так далее.

Все остальные графические символы, фигурирующие в документах, средствах массовой информации, архитектуре являются производными от основных и иногда включают в себя элементы классицизма, отдавая должное времени основания ордена Баварских Иллюминатов. Основное заблуждение в принадлежности того или иного объекта к Ордену лежит в приписывании «просвещённым» ряда традиционных масонских символов, символов иезуитов, тамплиеров, сионистов и других не имеющих к этому прямого отношения организаций. Поскольку «просвещённые» не выставляют напоказ свои реалии и свою деятельность, в отличие от франкмасонов нового поколения, зачастую открывающиеся общественности тайные символы принадлежат масонам.

Поскольку Орден уделяет большое внимание науке и университетскому подходу к познанию, иллюминаты также причисляют к своей символике многочисленные «числа харшад», т. е. «числа великой радости» (санскр. «harṣa»). Число харшад — это натуральное число, делящееся нацело на сумму своих цифр. Таким числом является, например, 1729, так как 1729 = (1 + 7 + 2 + 9) × 91. Первые пятьдесят чисел харшад, не меньших 10: 10, 12, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 60, 63, 70, 72, 80, 81, 84, 90, 100, 102, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 120, 126, 132, 133, 135, 140, 144, 150, 152, 153, 156, 162, 171, 180, 190, 192, 195, 198, 200 — последовательность A005349 в OEIS. Более остальных наделены сакральным смыслом числа, являющиеся «числами великой радости» во всех системах счисления; они называются обобщёнными числами харшад: 1, 2, 4, 6. Официальная «открытая» нумерология – попытка Ордена приблизить человечество к великим тайнам древности в математической форме.

Редакция Newsinfo