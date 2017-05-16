Правительство собралось отдать Дальний Восток под свалку китайских отходов: мнение экономиста

Основная проблема российского Дальнего Востока — продолжающийся отток населения. Люди уезжают из региона по самым разным причинам: из-за тяжелого климата, низких доходов, не сопоставимых с самыми высокими в стране тарифами на ЖКХ и транспортными тарифами, которые фактически оторвали Дальний Восток от центра страны.

Одна из немногих причин, которая еще позволяла удерживать людей на дальневосточной земле, — это сравнительно благополучная экологическая ситуация в регионе в целом за исключением отдельных районов Приморья, где существуют проблемы, связанные с базированием атомного подводного флота.

Еще одной потенциальной угрозой для природы Дальнего Востока может стать предстоящее активное использование космодрома «Восточный» в Амурской области. Это связано с использованием на космодроме гептила — высокотоксичного компонента ракетного топлива. Скорее всего, разговоры о том, что космодром «Восточный» станет основой будущего высокотехнологичного космического кластера на Дальнем Востоке, так и останутся разговорами. А вот возможные нештатные ситуации на космодроме будут только подталкивать жителей к отъезду из региона.

В этих условиях решение о переводе китайских предприятий в 12 отраслях экономики на территорию российского Дальнего Востока может иметь катастрофические последствия. Об этом договорились во время визита министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в Пекин. При этом делается дежурная оговорка о необходимости соблюдения установленных в России экологических требований, которой навряд ли кто-то поверит, зная ситуацию в России и, особенно, в Китае, где экономический рост всегда считали более важной задачей.

Экологическая ситуация в Китае в настоящее время настолько тяжелая, что стала фактором, влияющим на внутриполитическую стабильность. Массовые беспорядки в связи с экологическими проблемами вспыхивают во многих регионах Китая.

Причем проходят массовые акции в довольно жёсткой форме и сопровождаются столкновениями с полицией и нападениями на административные здания. Всё чаще участие в акциях принимает молодежь. Отстаивая свое право на жизнь в экологически безопасных условиях, протестующие добиваются отказа руководства Китая от вредных производств.

Китайские власти заинтересованы в том, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на свою территорию и находящийся по соседству российский Дальний Восток кажется им подходящим местом для размещения опасных и вредных производств. Нетрудно предположить, что и российское население на Дальнем Востоке будет активно выступать против такой политики властей, когда поймёт, что его жизнь и здоровье под угрозой. Помимо чисто экологической направленности акции протеста могут иметь межнациональный и внешнеполитический аспекты. К тому же формально экологические протесты смогут реально объединить весь спектр политической оппозиции на Востоке России. А учитывая, что инициатором и проводником такой политики являются федеральные органы власти и, в первую очередь Минвостокразвития, это неизбежно будет усиливать антимосковские настроения в регионе.

Но экология — это еще не всё. Представитель Минвостокразвития заявил, что эти новые предприятия будут создаваться в рамках территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Все эти экологически опасные предприятия получат существенные налоговые льготы и преференции.

На практике это означает, что пришедшие к нам китайские предприятия не будут платить налоги и смогут бесконтрольно привлекать иностранную рабочую силу. Понятно, что речь в данном случае идет только о китайских работниках.

В итоге мы не получим ни налогов, ни рабочих мест. Но зато получим окончательно испорченную экологию Дальнего Востока. Единственный открытый вопрос сегодня состоит в том, когда последний дальневосточник навсегда покинет эти земли. То, что министерство, которое всё это предлагает, называется министерством по развитию Дальнего Востока воспринимается исключительно как издевка.

Редакция Newsinfo