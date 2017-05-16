Раздельное обучение в российских школах: за и против

В средней школе № 20 города Бийска ввели раздельное обучение мальчиков и девочек среди первоклассников - в двух классах из четырех набранных в этом году.

Педагоги школы объясняют это решение тем, что в течение 10 лет они замечали чрезмерное доминирование девочек над мальчиками: первые как правило, лучше успевают на занятиях, более активны, чаще получают похвалу от учителей, из-за чего мальчики подсознательно чувствуют себя хуже. Таким образом, у школьниц формируются не совсем женские качества - самоуверенность, доминирование над мужским полом и властность, а у школьников наоборот - чувство слабости перед женщинами и подавленность. Как отмечают местные педагоги, перечисленные проблемы не характерны для раздельного обучения.

Кроме того, 54% учеников бийской СОШ №20 воспитываются в неполных семьях. Введение раздельного обучения, по мнению директора, позволит скорректировать воспитание гендерных качеств: то, что будет недополучено в семье, школа постарается восполнить через различные виды деятельности как в урочное, так и во внеурочное время. К введению гендерного образования коллектив школы так же подтолкнули отсутствие этики культуры поведения, стирание границ полов, манеры общения друг с другом, неадекватные формы поведения среди детей независимо от пола и результаты обучения.

В местных СМИ директор школы Елена Вирбицкас дала развернутые ответы на все вопросы, вызванные таким решением. В частности, она заметила, что:

"У мальчиков и девочек, обучающихся раздельно, нейродинамические и психологические характеристики лучше, чем у детей, обучающихся в смешанных классах. У них происходит формирование типичных мужских и типичных женских качеств, формируются гендерные роли, значительно повышается уровень обученности".

При этом директор школы подчеркивает, что родителей не принуждают отдавать детей только в раздельные классы, у них есть выбор.

Поддерживает директора и его заместитель по учебно-воспитательной работе Татьяна Цветкова, отмечая психологические и физические различия мальчиков и девочек: «Физическое самочувствие детей, которые учатся раздельно, намного лучше здоровья тех, кто находится вместе. Результаты учебной деятельности тоже выше, потому что и умственное, и физическое развитие мальчиков и девочек существенно различается. Девочки по-своему воспринимают информацию, а мальчики совсем иначе».

Своим мнением поделился и депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Андрей Щукин, сын которого после начальной школы учился в спортивном классе, где были лишь мальчики: "Раздельных классов должно быть больше, но только если родители не против. Программы стоит предусмотреть разные: если у мальчиков это упор на физическую подготовку, то у девочек — на семейные ценности".

Отметим, бийская школа далеко не первая в нашей стране, которая вводит раздельное обучение. На сегодняшний день сотни российских школ имеют либо раздельные классы, либо полностью перешли на гендерное образование. И педагоги, как правило, довольны результатами.

Так, несколько лет назад был проделан эксперимент в общеобразовательной школе № 34 города Каменска-Уральского. Его итоги никого не удивили: дети из раздельных классов учатся успешнее. "Мальчик не станет волноваться, как отреагирует симпатичная ему девочка на его ответ у доски, девочка не засмущается при мысли о мальчике, поднимет руку и ответит на вопрос учителя. Получается, они сконцентрированы только на предмете урока" - делятся мнением педагоги уральской школы.

Дети, как правило, также весьма положительно отзываются о раздельном обучении. Приведем высказывания разных лет:

Никита: "Девчонки нам пока ни к чему. Класс у нас дружный, никто не дерется".

Марина, закончившая школу с раздельным обучением: "Мама меня называла пацанкой, но все время пыталась воспитать во мне прилежную дочку. Когда мы в очередной раз переехали, она специально отдала меня в класс для девочек. Кисейной барышней я не стала и с мальчиками общаться продолжаю, но за четыре года учебы у меня появились две подруги, с которыми я общаюсь до сих пор".

Остановимся более конкретно на плюсах раздельного обучения.

Повышение успеваемости

Как видно из вышеперечисленного, это отмечают абсолютно все педагоги. Во-первых, мальчики и девочки в силу гендерных особенностей по-разному воспринимают материал, а в раздельных классах это учитывается в программе обучения.

Во-вторых, в средних и особенно старших классах наступает пора полового созревания, первых симпатий к представителям противоположного пола, кои могут оказаться и среди одноклассников. Разве будет думать подросток о теореме Пифагора, когда за соседней партой сидит девочка, в которую он влюблен?

Вот и учителя школы с раздельными классами, не скрывая эмоций, находят этому следующее объяснение: "Мальчик не станет волноваться, как отреагирует симпатичная ему девочка на его ответ у доски, девочка не засмущается при мысли о мальчике, поднимет руку и ответит на вопрос учителя. Получается, они сконцентрированы только на предмете урока".

Гармоничное приобретение мужских и женских качеств

Как правило, представительницы слабого пола взрослеют раньше представителей сильного. В смешанных классах это выливается в подавление мальчиков девочками. Они, как правило, более внимательны и прилежны, лучше усваивают материал, аккуратнее пишут и рисуют. Девочек часто приводят в пример мальчикам, что оставляет у многих ребят комплекс и искаженное представление о том, что "девочки априори лучше".

В подтверждение этих слов приведем цитату школьного психолога Ирины Токарь: "Застенчивым девочкам так комфортнее, мальчикам - тоже. Мальчики взрослеют на год-два позже своих сверстниц - в начальной школе девочки выше ростом, сильнее, быстрее усваивают материал и вообще лучше учатся. Самооценка мальчиков падает: они с детства чувствуют превосходство девочек".

Снижение конфликтности между детьми

Исходя из предыдущего пункта, мальчики, чувствуя себя подавленными успешными девочками, вступают с ними в конфликтные ситуации. К тому же девочка часто не способна постоять за себя, что также усиливает вероятность стать объектом нехорошего отношения со стороны хулиганов. В итоге напряженная обстановка в классах приводит к возрастанию агрессивности среди девочек, которые вынуждены постоять за себя, и к феминизации мальчиков, которым внушается необходимость брать пример с девочек и во всем на них равняться.

Улучшение физического состояния детей

Сотрудники Новосибирского государственного педагогического университета профессор Р. Айзман, кандидат биологических наук М. Суботялов и И. Пирумова попытались изучить психофизиологические особенности учащихся в условиях традиционного и раздельного обучения. Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы № 82 г. Новосибирска. Были обследованы 320 учащихся 12–15 лет, обучающихся в условиях традиционного и раздельного обучения с 1-го класса.

Выяснилось, что если в начале обучения школьницы из девичьих и смешанных классов по состоянию здоровья существенно не различались, то в конце 3-го года обучения среди школьниц из девичьих классов распространенность функциональных расстройств здоровья оказалась меньше, чем среди обучавшихся в смешанных классах. В сравниваемых группах оценивались показатели нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также распространенность дефицита массы тела как показателя репродуктивного потенциала девочек.

Существенно уменьшилась среди учениц девичьих классов острая заболеваемость: индекс пропусков по болезни снизился в 5 раз. Кроме плюсов, некоторые педагоги все же отмечают и минусы раздельного обучения. Однако их, как правило, гораздо меньше. В основном все сводится к замкнутости перед противоположным полом и возможным проблемам в будущем при социализации и вхождении во взрослую жизнь.

Так, педагог-психолог первой категории Екатерина Распопова отмечает следующее: "Я против раздельного обучения детей. Сегодня современное общество не подчиняется жесткому гендерному делению, как было раньше. Социальные роли, профессии, общественные занятия — все это подходит как мужчинам, так и женщинам. Они одинаково могут быть в этом успешными. Кроме того, не следует забывать о том, что школа не только обучает, но и воспитывает. И одно из средств воспитания — свободное общение учащихся. В учебной деятельности в том числе. В общении друг с другом на уроке мальчики и девочки видят и находят разное и общее между собой, учатся взаимодействию в конфликтных ситуациях, преодолевать трудности, дружить. Все это в дальнейшем здорово поможет выстроить конструктивные отношения с противоположным полом в семье, на работе, да и в любой другой ситуации".

Со своей стороны, хотелось бы возразить. В Великобритании до сих пор весьма широко распространено раздельное обучение, однако местное население раскрепощено и общительно не меньше, чем россияне.

Очень многие женщины, достигшие чего-либо в жизни, получили именно женское образование – например, Маргарет Тэтчер, Джейн Фонда, Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон окончили учебные заведения «только для женщин». В связи с чем странно говорить о какой-то неприспособленности к жизни таких школьниц. А если взять времена более ранние, раздельное обучение широко применялось и в нашей стране до Октябрьской революции. Разве были у мужчин Российской Империи какие-то проблемы в общении с женщинами? По уровню культуры и искусства того времени, а также норм этикета, видно, что не было. Современным мужчинам у них можно поучиться искусству общения с женщинами.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что постепенное внедрение раздельного обучения мальчиков и девочек принесет за собой гораздо больше плюсов, чем минусов. А исторический опыт демонстрирует, что и минусы весьма сомнительны. К тому же, раздельное обучение отнюдь не предполагает полную изоляцию школьников друг от друга.

Образовательные эксперименты в новейшей истории России оставляют довольными всех участников образовательного процесса: и педагогов, и, главное, учеников. Подтверждает это и постоянное увеличение числа подобных классов и школ. На наш взгляд, в будущем данная практика будет расширяться, и, вполне возможно, рано или поздно вновь станет господствующей.

Редакция Newsinfo