Заповеди 104-летнего мудреца - как жить в здравии и радости

Мудрость долгожителей имеет неоценимую важность для тех, кто хочет прожить долгую жизнь.

За каждой мыслью стоит личный опыт, каждый вывод проверен времен. Выдержки из книги «Многие лета. Благие лета. Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона для долгой и радостной жизни».

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и обновленного.

2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять …

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему ни будь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стала крепче телом, сильнее духом.

29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.

31. Если вы устали, появилась слабость, болезненность, просто дайте организму отдохнуть. Пусть проще станет ваше питания. Для этого нужно есть какое-то одно блюдо в течение дня. На следующий день – другое блюдо. И так хотя бы неделю-другую.

32. Хотите долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю устраивайте себе орехово-яблочный день. Утром приготовьте 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 2:00 съедайте по одному яблоку и ореха. Чтобы в течение дня желудок был занят.

33. Когда почувствуете, что организм быстро устает, что вас всё раздражает, работа, как говорится, из рук валится – это значит: надо принимать морковь два-три раза в день. Так восстановите силы.

34. Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. пища должна быть свежей.

35. Чтобы не было простуды, не мойтесь горячей водой, ешьте каждый день орехи и чеснок, ходите босиком по насыпанной на полу кукурузе и много спите.

36. Когда приходит сезон ягод, можете отказывать себе в любой еды, только не в ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку. Если звезды – это глаза неба, ягоды-это глаза земли. Нет среди них главных и не главных. Каждая насытит вас силой и здоровьем – от черешни до арбуза.

37. Лелейте в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью.

38. Находите время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с собой.

39. Что хорошо, а что плохо – пусть подсказывает вам сердце, а не человеческая молва.

40. Не переживайте о том, кто что думает и говорит о вас. Будьте сами себе судьей в чистоте и достоинстве.

41. Не сердитесь на людей. Не судите их. Каждый прощеный вами человек добавит вам любви к самому себе.

42. Если ваше сердце переполнено любовью, в нем нет места страху.

43. НЕ соревнуйтесь ни в чём ни с кем. Каждому своё. Лучше уступать.

44. Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. 45. Никогда не бейте детей и не кричите на них. Иначе из них вырастут рабы.

46. Не спорьте. У каждого своя правда и своя обида.

47. Не поучает людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только советую, когда просят совета.

48. Не считай себя самым умным и самым порядочным, лучше чем другии.

49. Не старайся быть примером другим. Ищи пример поблизости.

50. Целебная сила – здоровый сон. Но его ежедневно нужно заработать какой-то работой, усилиями.

7 благ Один врач допытывался, что мне дало многие и благие лета. Я подумал и написал ему на клочке бумаги. Набралось 7 благ. 1. Умеренное питание, 2. Постоянная умеренная физическая работа, привычка много ходить. 3. Чистая вода и чистый воздух. 4. Солнце. 5. Самоконтроль, самоограничение. 6. Отдых. 7. Вера.

7 главных вещей, которым надо научиться: 1. Найти радость в этой жизни. Радость каждой подаренной тебе минуты. 2. Нести радость другим. Быть человечным. 3. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе. 4. Каяться. Освобождаться от греха и ошибок. 5. Смеяться. Лицом и душой. (Не относится серьёзно к людям и к себе). 6. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением. 7. Спать. Вволю и с удовольствием.

7 заветных блюд (Они подарены человеку Сверху не только как лучшая еда, но и как лекарства) 1.Свёкла. 2. Огурцы и лук. 3. Простокваша. 4. Рыба. 5. Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль). 6. Яблоко. 7. Ягоды и орехи.

7 заветных жидкостей 1. Вода родниковая. 2. Зеленый чай. 3. Сок из винограда (вино). 4. Чай из листьев, веточек и цветов ягод. 5. Квас. 6. Компот из дьячка. 7. Капустный рассол.

Пока живешь и на свободе …

Хоть босой, но иди вперед.

Хотя хромой, но иди вперед.

Хотя безногий, но иди вперед.

Если перед тобой предстал тяжелый выбор или непростое решение, с легкой душой загадай себе вечером, то утром, когда встанешь, будет тебе ответ. И так и будет.

Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то, что можешь.

Если боишься делать, не делай.

Но если делаешь, не бойся.

«Дурной», бесполезной, пустой работы не бывает.

Если не знаешь, как поступить, поступай по желанию сердца, но не нарушай меры.

Не всё подчиняется разуму. Но всё подчиняется упорству.

И ничего для тебя нет невозможного, пока живешь и на свободе.

Редакция Newsinfo