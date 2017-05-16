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Алкоголь и наркотики высасывают из мужчины его суть

Общество | 16.05.2017


Алкоголь и наркотики высасывают из мужчины его суть

Алкоголь и наркотики высасывают из мужчины его суть - делают толерантным, безразличным, мягким, не способным защитить ни свою землю, ни семью, ни даже себя самого. Женщины, задуманные как храм жизни, оскверняют свою природу ядом на ровне с мужчинами, отравляя и приговаривая к болезням и слабости своих детей.

"Трезв, Горд и Опасен" - это призыв к Силе, призыв проснуться от насильственной фатальной спячки, в которую погружена наша страна, и что самое страшное, ее будущее - молодежь. Беспринципные корпорации, с неслучайного согласия правительства, зарабатывают капиталы на ужасающем по масштабам разложении народа (по сути геноциде), превращая непросвещенные массы в мычащих ползающих на коленях безразличных скотов, легко поддающихся любому манипулированию. Вместе с тем алкогольно-наркотический террор параллельно подкрепляется пропагандой лже-свободы, навязывая оплачиваемый суицид под видом, подчеркивающего индивидуальность, безвредного отдыха. Получившие становление в подобной среде дети, не имеют выбора и становятся зависимыми с ранних лет, просто потому что, не знают альтернативы. Будничные похороны величайшего народа, оправдываются байками о нераздельности смертельного яда и русской души. Только сильный сегодня способен противостоять алкогольно-табачно-наркотической атаке, и только раб принимает условия игры, соглашаясь вдыхать смерть и убивать мозг в поисках быстрого расслабления.

Мы призываем всех изменить свою жизнь сегодня - отказаться от всего убивающего Жизнь и поглощающего Силу, заняться физической культурой, развивать тело дух и разум. Мы все чьи-то наследники и в будущем чьи-то предки. Меняя свою жизнь в пользу здоровья духа и тела сегодня, мы наделяем этими качествами весь наш будущий род и будущее нашей страны.

Редакция Newsinfo
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