Истории про поддержку села – сказки

Десятки фермеров в России ежемесячно жалуются на конфликты с властями, а также то, что у них отбирают землю и лишают выплат по госпрограммам на поддержку села Вот лишь несколько таких историй.

Алексей Бухаровский – фермер из Свердловской области. Он показывает три контрабандные курицы – все, что осталось от его большого хозяйства после того, как весной его затопило. Вода в помещениях стояла почти месяц.

"Это французские куры, контрабандой провезли яйцо через Украину. Смешно, конечно", – рассказывает Бухаровский.

Фермер узнал: наводнение произошло из-за того, что местные власти продали по дешевке участки, где проходила дренажная система по отводу воды. Алексей молчать не стал. Он много жаловался, в том числе президенту Путину. Но, вместо помощи, получил проверку Роспотребнадзора, которая закрыла его хозяйство. Дескать, условия для птицы вдруг стали плохими. При этом сами санврачи не скрывают, что жаловались на хозяйство именно чиновники из администрации.

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10 лет подряд хозяйство Бухаровского власти ставили в пример другим. Но в этом году, говорит фермер, глава района идет на выборы в местный парламент, и жалобы электората ему портят всю статистику.

Этот сезон Алексей потерял. Убытка уже больше полумиллиона. Что делать дальше не знает.​ ​

"Больше всего меня бесит, что когда включаешь Первый канал, – там поддержка фермеров, импортозамещение. Но вы сами видите: нас просто убивают", – говорит фермер.

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Жалуются на действия властей и фермеры на другом конце России, в Амурской области. Александр Теплоухов рассказывает про единственный современный комбайн в хозяйстве: "У него высокая производительность труда, широкозахватная жатка, надежность агрегатов", – показывает он.

Но этот современный комбайн Теплоухову сейчас – как хомут на шее. Четыре года назад в Минсельхозе фермера уговорили купить машину в лизинг. По госпрограмме, за шесть миллионов рублей. Сумма для старика была неподъемной, но чиновники обещали: государство возместит половину затрат. Так и было поначалу, но только в первый год. Потом в области случилось наводнение, помогать стали меньше. А сейчас и вовсе платить перестали.

"Тяжело. Конечно денег не хватает, надо держать в резерве деньги, – жалуется Александр Теплоухов. – Чтобы было чем хотя бы первые платежи сделать. Так вот и выкручиваемся".

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У чиновников разговор короткий: денег нет. Ну и что, что импортозамещение, и страну кормить надо? Подождите, пока привстанем с колен.

То же в ответ слышат и овощеводы Приморского края. Раньше они могли обменять урожай на семена один к одному и сэкономить. Горючее, хоть немного, но субсидировали. А с этого года, говорят, все льготы отменили.

Василий Мельниченко – фермер, сопредседатель общественного движения "Федеральный сельсовет" и автор знаменитой фразы "уровень бреда в России превысил уровень жизни". Он едва ли не первым заговорил о том, что фермерам в России если и помогают, то только для того, чтобы освободить землю. Это было еще в 2013-м году. С тех пор, говорит он, перемены в сельском хозяйстве произошли только к худшему.

Сегодня ему ежемесячно жалуются десятки фермеров со всей страны – на конфликты с властями, отъем земли, сокращение выплат. Так что все эти официальные истории про поддержку села и импортозамещение продуктов – сказки, говорит Мельниченко.

Редакция Newsinfo