Офицеры и генералы царской армии на службе советской республике

Принципиальные политические разногласия между рабоче-крестьянской властью, которая встала у руля после Октябрьской революции, и представителями буржуазной интеллигенции потеряли свою важность, когда над страной нависла угроза со стороны внешних врагов. Когда речь идет о выживании, а вокруг страны смыкается кольцо фронтов, благоразумие диктует свои правила, а место идеологических интересов занимает желание спасти Отчизну, идя на уступки и компромиссы с внутренними противниками

Гражданское противостояние значительно ослабляло силы вновь сформированной РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Укрепить ее командный состав за счет молодых специалистов из среды трудящихся не представлялось возможным, ибо для их подготовки требовалось время, которого просто не было. Необходимость немедленного создания достаточно сильной регулярной армии, которая сможет дать отпор не только империалистическим интервентам, но и войскам белогвардейцев, привела к тому, что Советское руководство посчитало уместным использовать накопленный военный и теоретический опыт специалистов, которые до событий 1917-го года состояли на службе в Царской армии.

Обосновав необходимость использования значительного культурного наследия капитализма, Ленин обратился к руководящим органам страны. Он подчеркивал о необходимости отнестись с особым вниманием к привлечению научно-образованных специалистов не только в военной, но и в других областях, независимо от их происхождения и от того, кем и кому они служили до прихода Советской Власти. Поставить цель было конечно просто, но вот как ее достичь? Большинство бывших дворян оставались или враждебно настроенными к Советской власти, или заняли по отношению к ней выжидательную позицию. Уверенные в том, что революция несет с собой лишь разруху и падение культуры, они ожидали неизбежной гибели российской интеллигенции. Им было трудно осмыслить, что идя навстречу, Советская власть стремится перенести в обновленную Россию самые ценные достижения капиталистического уклада жизни.

Фактор принуждения вряд ли смог бы тогда дать положительные результаты. К тому же приходилось работать не только над изменением отношения интеллигенции к новой власти, но и влиять на негативное отношение рабочих масс к бывшим представителям буржуазии. Еще одной проблемой было то, что часть руководящих партийных работников совершенно не разделяла мнение Ленина о необходимости сотрудничества с противоположной по мировоззрению стороной, даже в условиях тотального контроля над их деятельностью. И конечно подобное взаимодействие с людьми, просто пропитанными столь чуждой большевикам идеологией, довольно часто оборачивалось вредительством. Однако без использования знаний и опыта, которые интеллигенция Царской России получила в лучших учебных заведениях Европы и во время работы на высоких должностных постах еще до революции, невозможно было поднять страну и одержать победу над внешними врагами.

В конце концов, многим бывшим офицерам и генералам явилось осознание того, что Советская власть – единственная сила, представляющая национальные интересы России и способная защитить страну от внешних врагов в данный период времени. Все патриотически настроенные профессиональные военные, чувствующие свою связь с народом, посчитали своим долгом поддержать «красных» в борьбе за независимость Родины. Огромное значение при этом также оказала позиция нового правительства о не посягательстве на политические убеждения военных спецов, что было даже законодательно зафиксировано на V Всероссийском съезде Советов (от 10 июля 1918-го года). К сожалению, нельзя забывать и о других бывших дворянах и офицерах, готовых отдать нашу страну на поругание внешним врагам. Они всячески желали избавиться от коммунистов и их пагубных идей, не желая понимать последствий подобных «дьявольских» сделок.

Первые шаги на пути к сотрудничеству стали хорошим примером для других военных, еще сомневающихся в правильности подобного решения. Уже перешедшие на сторону большевиков генералы призывали остальных офицеров Царской армии выступить на защиту страны в рядах РККА. Сохранились замечательные слова их обращения, хорошо показывающие нравственную позицию этих людей: «В этот важный исторический момент мы, старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам преданности и любви Отчизне, просим позабыть все обиды и добровольно идти в Красную Армию. Куда бы вас не назначили, служить не за страх, а за совесть, дабы, не жалея жизни, своею честною службою отстоять дорогую нам Россию, не допустив её расхищения».

Не скрывается факт того, что для привлечения специалистов дореволюционной России использовались подчас не совсем гуманные методы и средства. Некоторые историки склонны называть послереволюционный период «путем на Голгофу» для российской интеллигенции, ибо репрессивные методы их принуждения к работе на Советскую власть были широко распространены. Однако высшие органы власти не приветствовали такое отношение к знатокам дворянского происхождения, о чем свидетельствует принятый 17 декабря 1918-го года приказ Президиума ВЧК. В этом документе содержатся строгие указания проявлять особую осмотрительность при привлечении буржуазно-дворянских специалистов к ответственности за те или иные действия и допускать их арест только в случае наличия доказанных фактов антисоветской деятельности. Страна не могла позволить себе бездумно разбрасываться ценными кадрами, трудное время диктовало новые правила. Также вопреки многочисленным утверждениям о принудительном привлечении военных экспертов Императорской России в РККА стоит отметить то, что произошедшие в армии еще до революции негативные преобразования значительно изменили настроения среди офицерского состава. Это лишь способствовало тому, что с приходом Советской власти многие высшие армейские чины посчитали своим долгом, а не из-за страха, поддержать большевиков в сражении за Отечество.

Итогом проводимых мероприятий стало то, что из ста пятидесяти тысяч профессиональных военных, служивших в офицерском корпусе дореволюционной России, в Красной Армии сражались семьдесят пять тысяч человек против тридцати пяти тысяч старого офицерского состава на службе у белогвардейцев. Их вклад в победу в Гражданской войне неоспорим, пятьдесят три процента командного состава Красной Армии являлись офицерами и генералами Императорской Армии.

Поскольку обстановка требовала немедленных и верных действий, уже в ноябре 1917-го года начальником штаба и Верховным главнокомандующим армии был назначен не кто иной, как потомственный дворянин, генерал-лейтенант бывшей Императорской Армии М.Д. Бонч-Бруевич, получивший прозвище «советский генерал». Именно ему довелось возглавить в феврале 1918-го года РККА, созданную из отдельных частей Красной Гвардии и остатков бывшей Императорской Армии. Это был самый трудный для Советской Республики период, длившийся с ноября 1917-го до августа 1918-го года.

Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич родился в Москве 24 февраля 1870-го года. Его отец был землемером, выходцем из старинного дворянского рода. В двадцать один год Бонч-Бруевич окончил Константиновский межевой институт по профессии геодезист, а уже через год Московское пехотное юнкерское училище. До 1898-го года он учился в Академии Генштаба, где и остался до 1907-го преподавать тактику. Являлся участником Первой мировой войны. Его родной брат – Владимир Дмитриевич был большевиком с 1895-го года, занимался делами Совнаркома. Возможно, поэтому после Октябрьской революции Бонч-Бруевич первым из генералов встал на сторону новой власти и принял должность начштаба. Помощником его стал бывший генерал-майор дворянин С.Г. Лукирский. Скончался Михаил Дмитриевич в 1956-ом году в Москве.

С конца 1918-го года вновь учрежденную должность главнокомандующего Вооруженными силами страны занимало его высокоблагородие С.С. Каменев (но не тот Каменев, который был позже расстрелян вместе с Зиновьевым). Возглавив после революции пехотную дивизию, этот опытнейший кадровый офицер молниеносно продвинулся по служебной лестнице.

Сергей Сергеевич Каменев появился на свет в семье военного инженера из Киева. Окончил Киевский кадетский корпус, Александровское военное училище и Петербургскую Академию Генштаба. Пользовался большим уважением у солдат. Во время Первой мировой войны Каменев занимал различные штабные должности. В начале революции Каменев прочёл сборник Ленина и Зиновьева под названием «Против течения», который, с его слов, «открыл для него новые горизонты и произвел ошеломляющее впечатление». Зимой 1918-го года он по добровольному согласию вступил в ряды Красной Армии и руководил операциями по уничтожению Деникина, Врангеля и Колчака. Также Каменев помогал подавить сопротивление в Бухаре, Фергане, Карелии, в Тамбовской губернии (восстание Антонова). С 1919-го по 1924-ый годы занимал пост главнокомандующего РККА. Он создал план разгрома Польши, которые так и не был осуществлен из-за противодействия руководства Юго-Западного фронта (в лице Егорова и Сталина). После окончания войны занимал крупные должности в Красной Армии, явился одним из создателей Осоавиахима, проводил исследование Арктики. В частности Каменев организовал помощь затертому во льдах «Челюскину» и итальянской экспедиции Нобиле.

Непосредственным подчиненным Сергея Сергеевича Каменева и его первым помощником был потомственный дворянин, начальник Полевого штаба РККА П.П. Лебедев, который при Императорской Армии числился в звании генерал-майора. Сменив на указанном посту Бонч-Бруевича, Лебедев в течение всей войны (с 1919-го по 1921-ый год) умело руководил Полевым штабом, активно участвуя в подготовке и проведении основных операций.

Павел Павлович Лебедев родился в Чебоксарах 21 апреля 1872-го года. Выходец из семьи обедневших дворян, обучение получал за казенный счет. С отличием окончил Кадетский корпус, Александровское военное училище, Академию Генерального штаба. В звании штабс-капитана Лебедев был причислен к Генштабу, в котором благодаря своим неординарным способностям быстро сделал блестящую карьеру. Участвовал в Первой мировой войне. Он отказался переходить на сторону белых и после личного приглашения В.И. Ленина вступил в армию большевиков. Считается одним из главных разработчиков операций по уничтожению войск Н.Н. Юденича, А.И. Деникина, А.В. Колчака. Лебедев отличался поразительной выносливостью, трудился без выходных, возвращался домой лишь в четыре часа утра. После окончания Гражданской войны остался работать на руководящих постах Красной Армии. Лебедев был награжден самыми высшими наградами Советской Республики. Скончался 2 июля 1933-го года в Харькове.

Еще один потомственный дворянин А.А. Самойло являлся непосредственным коллегой Лебедева, занимая пост начальника Всероссийского Главштаба. Дослужившись в Императорской Армии до звания генерал-майора, Александр Александрович после революционных преобразований октября перешел на сторону большевиков, а за свои значительные заслуги был награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых два ордена Ленина, три ордена Красного знамени и орден Отечественной войны I степени.

Александр Александрович Самойло появился на свет 23 октября 1869-года в городе Москва. Его отец был военным врачом из рода гетманов Запорожского Войска. В 1898-ом году Александр Александрович окончил Академию Генштаба. Во время войны служил в Генеральном штабе в оперативном отделе. На стороне «красных», принимал участие в переговорах с Германией (в Брест-Литовске), с Финляндией (в апреле 1920-го), с Турцией (в марте 1921-го). Является прототипом главного героя романа «Честь имею», написанного Валентином Пикулем. Умер в 1963-ем году в возрасте девяносто четырех лет.

У стороннего человека может создаться ложное представление о том, что Ленин и Троцкий, определяясь с кандидатурами на высшие командные посты, непременно стремились назначить на них представителей генеральского Императорского корпуса. Но правда состоит в том, что лишь те, кто был удостоен таких высоких военных званий, обладали необходимыми навыками и умениями. Именно они помогли новой власти мгновенно сориентироваться в сложнейшей обстановке и отстоять свободу Отечества. Жесткие условия военного времени быстро расставляли людей на заслуженные места, выдвигая вперед настоящих профессионалов и «задвигая» тех, кто только казался таким, являясь на деле обычной «революционной балаболкой».

На основании составленной на октябрь 1917-го года подробной картотеки офицеров русской армии, а также дальнейшей сверке полученных данных с более поздними, были определены наиболее соответствующие истине сведения о численности военных чинов Императорской Армии, служивших на стороне новой власти. Статистика говорит о том, что во время гражданской войны в армии рабочих и крестьян служили: 746 бывших подполковников, 980 полковников, 775 генералов. А Красный Флот вообще был аристократической воинской частью, так как Генштаб Русского ВМФ после октябрьских событий практически в полном составе перешел на сторону большевиков и самоотверженно сражался на стороне Советской власти всю гражданскую войну. Командующими флотилией в период войны были бывшие контр-адмиралы Императорского флота и потомственные дворяне: В.М. Альтфатер, Е.А. Беренс и А.В. Немитц. Они также совершенно добровольно поддержали новое правительство.

Василий Михайлович Альтфатер родился в Варшаве в семье генерала 4 декабря 1883-го года и получил блестящее образование. Он участвовал в обороне Порт-Артура во время русско-японской войны. Проявил себя мужественным человеком при спасении команды броненосца «Петропавловск». Во время Первой мировой работал в Военно-морском управлении. Перейдя на сторону большевиков в 1917-ом году, Василий Михайлович стал первым командующим РККФ. Вот что он написал в своём заявлении: «До сих пор я служил лишь потому, что считал нужным быть полезным России. Я не знал вас и не верил вам. Даже теперь многое мне не понятно, но я убедился – вы любите Россию более многих из наших. Поэтому я пришёл к вам». В.М. Альтфатер умер от сердечного приступа 20 апреля 1919-го года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Отдельно можно отметить белых офицеров и генералов, эмигрировавших в Китай и вернувшихся в Россию из Китая в 20-е и 30-е годы. Так например в 1933 году, вместе со своим братом, генерал-майором А.Т. Сукиным, выехал в СССР полковник Генштаба старой армии Сукин Николай Тимофеевич, в белых армиях генерал-лейтенант, участник Сибирского Ледяного похода, летом 1920 временно занимал пост начальника штаба главкома всеми вооруженными силами Российской Восточной окраины, в СССР работал преподавателем военных дисциплин. Некоторые из них еще в Китае начали работать на СССР, как например полковник старой армии, в колчаковской армии генерал-майор Тонких И.В.— в 1920 в вооруженных силах Российской Восточной окраины занимал пост начальника штаба походного атамана, в 1925 г. проживал в Пекине. В 1927 г. он являлся сотрудником военного атташе полномочного представительства СССР в Китае, 06.04.1927 был арестован китайскими властями в ходе налета на помещение полпредства в Пекине, и вероятно после этого вернулся в СССР. Также еще в Китае с Красной армией начал сотрудничать и еще один высокопоставленный офицер белой армии, также участник Сибирского Ледяного похода, Алексей Николаевич Шелавин. Забавно, но вот как описывает встречу с ним Казанин, приехавший в штаб Блюхера в Китае в качестве переводчика: «В приемной стоял длинный стол, накрытый к завтраку. За столом сидел подтянутый седеющий военный и с аппетитом ел из полной тарелки овсяную кашу.

Редакция Newsinfo