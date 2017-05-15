Берия– главный герой атомного проекта СССР

Судьба Л. П. Берии, который был заместителем и «правой» рукой И. В. Сталина, после смерти Сталина была предрешена. Члены Бюро Президиума Центрального Комитета (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и поддержавшая их группа высших армейских чинов всерьез опасались разоблачения со стороны Л. П. Берии, у которого в распоряжении была вся информация об их участии в массовых репрессиях. До назначения на должность наркома внутренних дел в опубликованной биографии Л. П. Берии не было компрометирующих его сведений.

Ввиду того, что широкому кругу читателей она недоступна, приведу ее полный текст, опубликованный в историко-революционном календаре за 1940 г.: «Лаврентий Павлович Берия родился 29 марта 1899 г. в селении Мерхеули Сухумского района (Абхазская АССР), в семье бедного крестьянина. Первоначальное образование получил в Сухумском высшем начальном училище, по окончании которого поехал на учебу в Баку, где поступил в Политехническое училище и окончил его в 1919 г. с дипломом техника архитектора-строителя. Еще с юношеских лет т. Берия примкнул к революционному движению.

В 1915 г. он принимал руководящее участие в организации нелегального ученического революционного кружка и активно участвовал в его работе. В марте 1917 г. т. Берия вступил в РСДРП (большевиков) и вел активную подпольную работу в период господства муссаватистов в Азербайджане. В 1920 г., после установления в Азербайджане советской власти, т. Берия по заданию кавказского бюро ЦК РКП (б) и штаба XI армии два раза ездил на нелегальную большевистскую работу в Грузию, где тогда у власти находились грузинские меньшевики. Связавшись с местными большевистскими организациями, т. Берия провел в Грузии большую работу по подготовке вооруженного восстания против меньшевистского правительства.

В связи с провалом нелегального ЦК большевиков Грузии в 1920 г. т. Берия был арестован меньшевистским правительством и посажен в Кутаисскую тюрьму. После нескольких месяцев заключения т. Берия по настоянию т. Кирова, работавшего тогда полномочным представителем Советской России в Грузии, был этапом выслан из Грузии в Советский Азербайджан. В Баку т. Берия сначала работал в ЦК КП (б) Азербайджана, а затем, в целях укрепления аппарата ЧК Азербайджана, был назначен начальником секретно-оперативной части и заместителем председателя ЧК Азербайджана.

Осенью 1922 г. решением Закавказского краевого комитета РКП (б) т. Берия переводится на работу в ЧК Грузии в качестве начальника секретно-оперативной части, с совмещением должности начальника Особого отдела армии. С этого времени до конца 1931 г. т. Берия непрерывно на руководящей чекистской работе, занимая последовательно должности председателя ЧК Грузии, заместителя председателя ГПУ Закавказской федерации, председателя закавказского и грузинского ГПУ, и полномочного председателя ГПУ в ЗСФСР. За период работы в органах ЧК-ГПУ т. Берия проводит огромную работу по разгрому и ликвидации антисоветских партий Закавказья (грузинских меньшевиков, муссаватистов и дашнаков).

Особо нужно отметить заслуги т. Берия в деле разгрома контрреволюционных троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических банд, а также партии грузинских меньшевиков, представлявшей в первые годы советской власти в Грузии значительную контрреволюционную силу, активно боровшуюся против советской власти вплоть до организации вооруженного выступления. Вместе с тем т. Берия провел за этот период большую работу по разоблачению пробравшихся к партийному и советскому руководству в Закавказье врагов народа.

В начале ноября 1931 г. т. Берия был избран первым секретарем ЦК КП(б) Грузии и вторым секретарем Заккрайкома ВКП(б), а в 1932 г. – первым секретарем Заккрайкома Всесоюзной коммунистической партии ВКП (большевиков) (б) и первым секретарем ЦК КП(б) Грузии. На посту руководителя большевистских организаций Грузии и Закавказья т. Берия проявляет блестящий организаторский талант, ленинско-сталинскую настойчивость и непримиримость к врагам народа в борьбе за проведение генеральной линии партии. Своим умелым и крепким большевистским руководством он направляет работу партийных организаций на осуществление директив ЦК ВКП(б) по исправлению грубейших извращений политики партии в деревне, по подъему промышленности, сельского хозяйства и культуры республик Закавказья, по выращиванию и большевистскому воспитанию кадров.

Большая заслуга принадлежит т. Берия в деле разоблачения троцкистско-бухаринских фальсификаторов истории большевизма. Его известная работа, написанная в 1935 г., «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», разошедшаяся миллионным тиражом и переведенная на многие языки народов СССР, является ценнейшим вкладом в историю большевизма. За боевые и революционные заслуги т. Берия награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, Боевым и Трудовым орденами Красного Знамени республики Грузии, Трудовым орденом Красного Знамени Азербайджана, двумя знаками почетного чекиста. В августе 1938 г. т. Берия переводится на работу в Москву. В настоящее время т. Берия является народным комиссаром внутренних дел Союза ССР. С XVII съезда партии т. Берия – член ЦК ВКП(б). На первом пленуме ЦК ВКП(б), избранном XVIII съездом партии в марте 1939 г., т. Берия избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Тов. Берия – депутат Верховного Совета СССР». [1]

Примечательно, что в последующих опубликованных биографиях Л. П. Берии эта информация либо отсутствует, либо сокращена до минимума. В последние годы о Л.П. Берии написано немало публикаций. Большинство авторов делает попытку разгадать феномен этой неоднозначно воспринимаемой политической фигуры. Обыватель настолько уверен в том, что Л. П. Берия был политическим демоном и кровожадным убийцей, что и слышать ничего не желает о противоположной оценке его вклада в победу в Великой Отечественной войне и сохранение независимости советского государства. В связи с таким отрицанием автор поставил перед собою цель: выяснить истинное лицо Л. П. Берии. В предыдущей статье "Загадка Берии", автор сделал попытку доказать, что Л. П. Берия не только не являлся организатором массовых репрессий, но был активным противником незаконных методов ведения следствия. За годы его руководства Народным Комиссариатом Внутренних Дел (НКВД) СССР было освобождено 185 тыс. 571 человек, осужденных за контрреволюционную деятельность по статье 58 УК РСФСР. После смерти И. В. Сталина он был инициатором проведения широкомасштабной амнистии и других демократических преобразований.

В годы войны Л. П. Берия руководил всей военной экономикой страны и возглавлял общегосударственную работу по созданию отечественного атомного оружия. Попытаемся проанализировать хронологию событий и дать оценку вклада Л. П. Берии в реализацию советского атомного проекта. Первое разведывательное управление НКВД, начиная с осени 1941 г., через созданную зарубежную агентурную сеть получало сведения о работах по созданию атомного оружия, проводимых в США, Англии и Германии. Получив информацию, Л. П. Берия, не убедившись в ее полной достоверности, не спешил докладывать об этом И. В. Сталину. Это подтверждает и факт написания Л. П. Берией проекта письма И. В. Сталину о содержании разведматериалов и необходимости организации работ по созданию атомного оружия. Проект письма был написан в период между 10 октября 1941 г. и 31 марта 1942 г., но оно так и не было отправлено. Решился Л. П. Берия на доклад только 6 октября 1942 г., предложив И. В. Сталину проработать вопрос о создании из авторитетных лиц научно-совещательного органа при Государственном Комитете Обороны (ГКО)[2] для координирования, изучения и направления работ всех ученых, научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросом атомной энергии урана. Обеспечить секретное ознакомление видных специалистов по урану с материалами НКВД СССР с целью их оценки и дальнейшего использования.

В письме также сообщалось о том, что из совершенно секретных материалов, полученных сотрудниками НКВД СССР из Англии агентурным путем, следовало, что при английском Военном кабинете был создан кабинет по изучению проблемы урана в военных целях и изготовлению урановых бомб, обладающих большой разрушительной силой.[3] Датой начала реализации советского атомного проекта является 28 сентября 1942 г. В этот день было подписано распоряжение ГКО СССР № 2352сс «Об организации работ по урану»[4]. В распоряжении отмечалось, что Академия наук (АН) СССР должна «возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра и представить ГКО к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива»

До мая 1944 г. деятельность государственных органов и научных организаций по урановой проблеме курировал заместитель председателя ГКО В. М. Молотов, одновременно исполнявший обязанности первого заместителя председателя правительства и наркома иностранных дел. Однако в связи с его загруженностью фактически эти обязанности были возложены на заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР (СНК) и одновременно наркома химической промышленности М. Г. Первухина.

19 мая 1944 г. М. Г. Первухин написал записку на имя И. В. Сталина «О проблеме урана», где предложил для поднятия статуса руководства работами по использованию внутриатомной энергии от имени государства эти функции возложить на Л. П. Берию. В записке это предложение было изложено в следующей редакции: «Создать при Государственном комитете обороны Совет по урану для повседневного контроля и помощи в проведении работ по урану примерно в таком составе: 1. т. Берия Л. П. (Председатель Совета); 2. т. Молотов В. М.;3. т. Первухин М. Г. (заместитель председателя);4. академик Курчатов И. В.»

В данном предложении косвенно просматривалась личная заинтересованность М. Г. Первухина в повышении своего статуса в руководстве проектом. Это проявилось в том, что председателю СНК СССР отводилась роль рядового члена совета, а себя он предлагал назначить на должность заместителя председателя совета. Нарушением субординации было и само обращение М. Г. Первухина к И. В. Сталину, минуя В. М. Молотова. Скорее всего, он и сам это понимал, поэтому на следующий день, 20 мая 1944 г., направил в адрес В. М. Молотова и Л. П. Берии письмо аналогичного содержания.[7] 16 мая 1944 г. И. В. Сталин назначил Л. П. Берию заместителем председателя ГКО и председателем Оперативного бюро, в задачи которого входил контроль за работой всех наркоматов оборонной промышленности, железнодорожного и водного транспорта, черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности, электростанций. Таким образом, с этого времени Л. П. Берия стал руководить всей военной экономикой страны. После обсуждения записки М. Г. Первухина с приглашением И. В. Курчатова В. М. Молотов принял решение о докладе проблемы урана И. В. Сталину, который согласился с предложением о возложении руководства всеми работами на Л. П. Берию. Уже с 21 июня 1944 г. от В. М. Молотова на имя Л. П. Берии поступили первые проекты постановлений ГКО и СНК СССР, связанные с атомным проектом. С этого времени все научные, производственные и другие вопросы по урановой проблеме решались с ведома и при непосредственном участии Л. П. Берии.

После назначения Л. П. Берии ответственным за работы по урану, 29 сентября 1944 г., И. В. Курчатов направил на его имя записку «О неудовлетворительном состоянии работ по проблеме». В ней он проинформировал о широкомасштабных работах за рубежом и высокой концентрации научных и инженерно-технических сил, задействованных в урановой проблеме. Кроме того, И. В. Курчатов высказал серьезную озабоченность развитием аналогичных работ в СССР, особенно в области наличия сырья и вопросов разделения, и попросил Л. П. Берию дать указание об организации таких работ.[8] Результат обращения И. В. Курчатова от 29 сентября 1944 г. - принятие постановления ГКО № 7102сс/ов от 8 декабря 1944 г. «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд»[9]. Этим постановлением предусматривалась организация в структуре НКВД СССР, который продолжал возглавлять Л.П. Берия, научно-исследовательского института по урану – «Института специальных металлов НКВД» (будущий НИИ-9[10] в г. Москве). 3 декабря 1944 г. И. В. Сталин подписал Постановление ГКО № 7069сс «О неотложных мерах по обеспечению развертывания работ, проводимых Лабораторией № 2 АН СССР», заключительным пунктом которого на Л. П. Берию было возложено наблюдение за развитием работ по урану. Этот пункт уже юридически закрепил ответственность Л. П. Берии за дальнейшую судьбу атомного проекта.

Получив широкие полномочия, Л. П. Берия придал всей работе более организованный и динамичный характер. В целях обеспечения режима секретности решаемых задач доступ участников работ был ограничен только тем объемом информации, который необходим для выполнения возложенных на них обязанностей. На ключевые должности в организациях, занимавшихся решением задач по созданию атомного оружия, Л. П. Берия назначил опытных руководителей из числа сотрудников НКВД СССР. Поиск, добыча и переработка урановых руд была передана также в ведение НКВД СССР. Ответственность за этот участок была возложена на генерал-полковника А. П. Завенягина, заместителя Л. П. Берии. Кроме того, комиссариат непосредственно участвовал в решении задач советского атомного проекта: осуществлял разведывательную деятельность, выделял в необходимом количестве на строившиеся объекты спецконтингент заключенных ГУЛАГа и обеспечивал охрану на режимных объектах.

Один из ветеранов и руководителей атомной промышленности А. М. Петросьянц[12] пишет о причинах назначения JI. П. Берии руководителем всех работ по атомной проблеме: «Среди всех членов Политбюро ЦК КПСС и других высших руководителей страны Берия оказался наиболее подготовленным в вопросах технической политики и техники. Все это я знаю не понаслышке, а по личным контактам с ним по многим техническим вопросам, касавшимся танкостроительной и ядерной тематики. В интересах исторической справедливости нельзя не сказать, что Берия, этот страшный человек, руководитель карательного органа нашей страны, сумел полностью оправдать доверие Сталина, использовав весь научный потенциал ученых ядерной науки (Курчатова, Харитона и многих, многих других), имевшихся в нашей стране.

Он придал всем работам по ядерной проблеме необходимые размах, широту действий и динамизм. Он обладал огромной энергией и работоспособностью, был организатором, умеющим доводить всякое начатое им дело до конца. Часто выезжал на объекты, знакомился с ходом и результатами работ, всегда оказывал необходимую помощь и в то же время резко и строго расправлялся с нерадивыми исполнителями, невзирая на чины и положение. В процессе создания первой советской ядерной бомбы его роль была в полном смысле слова неизмеримой. Его усилия и возможности в использовании всех видов и направлений отраслей промышленности страны в интересах создания ядерной индустрии, научно-технического потенциала страны и громадных масс заключенных, страх перед ним обеспечили ему полную свободу действий и победу советскому народу в этой научно-технической эпопее».

20 августа 1945 г. ГКО СССР издал распоряжение № 9887сс/оп «О Специальном комитете при ГОКО» (с 4 сентября 1945 г. Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР, с 15 марта 1946 г. при Совете Министров (СМ) СССР). На Специальный Комитет (СК) возлагалось «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана». Председателем СК был назначен Л. П. Берия. В указанном распоряжении ГКО 13 пункт был изложен в следующей редакции: «Поручить т. Берия принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА и др.)»

Редакция Newsinfo