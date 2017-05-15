Секретариат ЦК РКРП-КПСС: О распрях в Евросоюзе и единстве рабочих

После референдума о выходе Великобритании из Евросоюза можно констатировать, что углубляющийся общий кризис капитализма обостряет противоречия между различными группами буржуазии. В лагере капитала кто-то не желает делить общее бремя проблем и следовать общей стратегии, которую всем навязывают наиболее могущественные группы буржуазии. Следуя принципу "каждый сам за себя", они надеются улучшить своё положение за счёт кого-нибудь другого. Поэтому и начинает трещать по швам ЕС - объединение крупнейших империалистических держав Европы и примкнувших соседних зависимых стран Восточной и Южной Европы.

Мы увидели, что довольно широкие слои британского общества, в том числе трудящихся, поддержали выход из ЕС. То есть люди всё более отчётливо понимают, что ЕС - это не путь к общему процветанию, чувствуют, что пора что-то менять. Они очень хорошо чувствуют, что контроль брюссельской администрации осуществляется не в их интересах, что бы там ни говорил хор буржуазных СМИ и политиков.

Особенно активно за выход из ЕС голосовало старшее поколение англичан. Ведь это люди, которые помнят жизнь до тэтчеровских неолиберальных реформ. Они помнят время, когда давление мощных профсоюзов и конкуренция со стороны стран социалистического лагеря заставляли правящий класс Великобритании идти на существенные уступки рабочему классу. Это было время сильных социальных гарантий, часть из которых сегодня уже демонтирована, либо постепенно готовится к демонтажу во имя "свободы рынка". В глазах этих людей ликвидация социальных завоеваний связана с членством Британии в ЕС. А мелкобуржуазные слои дрожат в страхе быть разоренными и выкинутыми в ряды пролетариев.

Так же и трудящиеся многих стран Европы возлагают надежды на выход из-под диктата администрации ЕС сам по себе. Мол, будет лучше, как в старые добрые времена. Эти надежды подогревают определенные слои национальной буржуазии. Однако совершенно ясно, что экономический протекционизм не способен разрешить накопившиеся противоречия - точно так же, как этого не смогло сделать развитие свободного общеевропейского рынка. Потому что сам капитализм, вступивший в противоречие с современными производительными силами, сегодня находится в тупике. Борьба за выход из империалистических союзов, таких как ЕС, НАТО или ШОС, - стремление прогрессивное, но для кардинального решения проблемы должен быть ликвидирован сам капитализм. Только установление власти трудящихся, обобществление ключевых средств производства с односторонним аннулированием всех государственных долгов может решить вопрос для широких масс трудящихся. Пока трудящиеся собственной рукой этого не добьются, кризисы будут продолжать повторяться и углубляться.

Текущий экономический кризис, судя по всему, самый серьёзный со времён Великой Депрессии 20-х - 30-х годов XX века. Вполне возможно, в скором времени мы увидим события, гораздо более масштабные, чем выход Великобритании из ЕС, и более трагичные. Тот кризис в XX-м веке вылился в расползание фашизма и в страшную кровопролитную попытку передела мира империалистическими державами. Сегодняшний империализм ведёт человечество по аналогичному пути.

Но вне зависимости от дрязг в лагере империализма, не глядя на то, распадаются ли союзы буржуазии разных стран или создаются новые - рабочим всех стран нужно крепить своё международное сотрудничество, свою интернациональную солидарность. Когда союзы буржуазии крепки, единство рабочих - это необходимость для противостояния общей реакции. Когда мировая буржуазия ослаблена противоречиями, наше единство - это возможность перехвата инициативы в классовой борьбе. Это лекарство от происков буржуев, пытающихся натравить трудящихся одних национальностей на других. В наших руках оружие укрепления Всемирной Федерации Профсоюзов, в наших руках строительство нового Коммунистического Интернационала. Ключом к нашему освобождению от угнетения, к нашей победе над силами капитала является следование принципу: "Пролетарии всех стран - соединяйтесь!"

Классовая борьба - единственное лекарство от войны империалистической!

Редакция Newsinfo