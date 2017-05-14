Чтобы помнили: экскурсия по Рейхстагу

Этой осенью побывал в столице Германии, городе Берлине. В Германии был первый раз, страна в целом понравилась, город тоже. Правда, не знаю, всегда ли так у немцев, но очень многое реставрируют или ремонтируют. Прогуливаться по Унтер-ден-Линден под шум экскаваторов и грохот отбойных молотков - удовольствие сомнительное.

Думаю, любой русский человек как минимум об одном здании в Берлине знает точно. Именно над ним 70 лет назад, около трёх часов утра 1 мая 1945 года, был воздружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы.

В Рейхстаг (здание по-прежнему называется Reichstagsgebäude - здание Рейхстага), здание германского парламента (Бундестага), водят экскурсии, удалось побывать и мне.

Несмотря на появление Германской империи в 1871 году, строительство Рейхстага началась только в 1884 году и продолжалось в течение 10 лет. 9 ноября 1918 года с одного из балконов Рейхстага Филипп Шейдеман объявил об учреждении республики. В здании стал заседать парламент Веймарской республики (1919–1933), который продолжали называть Рейхстагом. 27 февраля 1933 года здание Рейхстага загорелось при странных обстоятельствах, что дало повод нацистам издать Декрет о поджоге Рейхстага, отменяющий большую часть прав, предусмотренных конституцией 1919 года, тем самым ограничив деятельность коммунистической партии и увеличив государственный контроль по всей Германии. В течение 12 лет правления национал-социалистов в здании Рейхстага не проводились парламентские заседания. Здание использовалось для пропагандистских собраний, а после 1939 года — в военных целях.

После войны здание было почти полностью разрушено и не использовалось, восстанавливать начали только в 60х годах. Здание находилось как раз на границе британского и советского секторов. Берлинская стена, возведенная в 1961 году, проходила прямо вплотную к его восточному фасаду. Рейхстаг был в ФРГ, а Бранденбурские ворота, метрах в 50 от него - уже была территория ГДР. В 1961–1964 годах здание Рейхстага было реконструировано и до 1990 года здание использовалось только для проведения представительских встреч и разовых мероприятий.

После воссоединения Германии 4 октября 1990 года, на следующий день после фактической даты объединения Германии в Рейхстаге состоялось первое заседание первого общегерманского Бундестага. В мае 1995 года совет старейшин Бундестага после продолжительных дебатов принимает решение возвести современный стеклянный купол, внутри которого могут ходить люди. При штурме старый купол был полностью разрушен, новый построили относительно недавно. Внутри него действительно можно ходить (я проверил), довольно интересная архитектурная конструкция.

Но больше всего поразило вот что.

В моем любимом фильме про Великую Отечественную Войну, "В бой идут одни старики", главный герой, гвардии капитан Титаренко говорит: " - Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу: «Развалинами рейхстага удовлетворён». И можно хоть домой, сады опрыскивать.

И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня. - Да и по праву."

На стенах Рейхстага советские солдаты оставили множество надписей, часть из которых (в том числе в зале заседаний) сохранилась и была оставлена при реставрациях здания.

До нас дошли, конечно, не все надписи - что-то затерли специально, что-то стерлось просто от времени. Кое-что стерла советская коммендатура, а кое-что - и сами немцы. По соглашению президента бундестага Р. Зюсмут и посла РФ в 1996 году были убраны заявления непристойного и расистского содержания - политкорректность теперь важнее истории.

Но часть надписей до нас дошла, и при реставрации их обработали спецраствором - теперь так просто не сотрешь.

В 2002 году вопрос об удалении надписей ставился в бундестаге, но большинством голосов предложение было отклонено. Так что немецкие парламентарии проводят свои заседания среди стен, покрытых надписями советских солдат-победителей. Зал заседаний:

Рядом - кабинет Бундесканцлера Ангелы Меркель. Интересно, внутри надписи тоже есть?

Недалеко от Рейхстага, в самом центре парка Тиргартен, расположен мемориал павшим советским воинам. Он был построен сразу после войны, в 1945 году.

Это было единственное место в Западном Берлине, куда разрешался доступ советским солдатам, здесь до 1990 года стоял караул.

Известный памятник советскому солдату "Воин-освободитель" стоит в Трептов-парке - это окраина восточной части Берлина. А этот монумент стоит прямо в цетре Берлина, на улице 17 июня, которая идет от Колонны Победы (Siegesaule) до Бранденбургских ворот:

Вид на Улицу 17 Июня с верха колонны Siegesaule. В конце улицы видны Бранденбургские Ворота, чуть слева от стрелки, указывающей на Мемориал, Рейхстаг

Из Рейхстага домой шли через Бранденбургские ворота. Тут произошло ещё кое-что, поразившее меня не меньше, чем отношение немцев к надписям советских солдат. Был вечер воскресенья, и у самых Бранденбургских ворот проходила акция памяти жертв геноцида населения Донбасса.

Не ожидал, честно говоря, увидеть флаги ДНР и ЛНР в Берлине, на фоне Бранденбургских ворот.

Когда шел на экскурсию, меньше всего, если честно, ожидал увидеть в Рейхстаге подписи советских солдат - думал, славящиеся своей аккуратностью немцы давно всё потерли. Конечно, можно было ждать каких-то упоминаний - замолчать такое никак нельзя, но чтобы вот так прямо оставить да ещё стремиться бережно сохранить? Хотя, в конце концов, это их история тоже. Они не превращают отдельные, страшные и тяжелые её отрезки в черную дыру, а всё-таки стараются как-то сохранить её, извлечь уроки. Такое отношение к своей истории, на мой взгляд, достойно всяческого уважения. Некоторым нашим деятелям, стремящимся превратить нашу великую историю непонятно во что и стереть всякую историческую память нашего народа, стоит поучиться.

Редакция Newsinfo