Теория бешеного индивидуализма

Западный мир всё больше сходит с ума. Когда-то он, изначально порочный и безнравственный, прикрывал свои пороки ханжеством. Но теперь решил, что не стоит притворяться, и пошёл ва-банк. Всю свою гниль, которую он раньше ханжески прикрывал, – он ныне решил выставить напоказ и сделать её предметом гордости.

В так называемом «цивилизованном мире» началась настоящая эпидемия – развернулась борьба за то, чтобы узаконить все возможные виды половых извращений. Капиталистический мир расписался в своем банкротстве. Он признал, что бессилен создать нравственно здоровое общество. Он не смог побороть извращения человеческой личности – и поэтому решил объявить эти извращения нормой. Таким образом он убивал двух зайцев. Во-первых, он как бы реабилитировал себя, объявив нормой те пороки, которые не в силах победить, и снимал с себя обязанность бороться с ними. Можно привести такое сравнение. Есть какой-нибудь прокажённый, изуродованный страшными язвами и покрытый струпьями. Он отвратителен, и от него разносится зловоние. Он что только не делал – пытался лечить свои струпья, прятал их под слоем крема, душился, чтобы скрыть вонь. Но ничего не помогало. И тогда он придумал – а зачем лечить или прятать своё уродство? Надо, наоборот, выставить его напоказ. Надо объявить, что гнойные струпья и смрад – это хорошо, красиво, прекрасно, что этим следует восхищаться. И тогда уже не нужно лечиться и мазаться кремами. Можно тыкать всем под нос свои язвы – и требовать, чтобы все восторгались их красотой. Так и поступает западное либеральное общество, объявляя нормой извращения человеческой природы.

А во-вторых – буржуазия получала возможность поиграть в гуманизм и продемонстрировать, как в западном обществе радеют о «правах человека». Причём безо всякого ущерба для себя, ни на волос не поступаясь ни своей властью, ни богатством. В самом деле – почему ей не броситься на защиту геев? Почему не маршировать в их колонне под радужным флагом? Почему не распинаться за то, чтобы извращенцы получили право торжественно именовать своё сожительство «браком»? Ведь она-то от этого ничего не теряет. Фабрики и заводы как были, так и останутся у неё в руках, правительство, парламент и СМИ как были, так и останутся буржуазными и будут служить ей.

Ну а в таком случае – да здравствуют однополые браки! Это ведь не то, что повысить рабочим зарплату или сократить рабочий день. Все подобные требования рабочих западная «элита» встречает с яростью. Она сопротивляется как зверь, лишь бы не сделать рабочему классу ни малейшей уступки. Каждую уступку рабочим приходится вырывать жестокой борьбой. За каждое улучшение своей участи они платят дорогой ценой. Полиция разгоняет их водой и слезоточивым газом, нанятые собственниками бандиты угрожают рабочим активистам расправиться с ними и их родными и нередко пускают свои угрозы в ход. Собственники их вышвыривают за ворота, буржуазные органы власти всегда встают на сторону хозяев, фабрикуют дела, судят и бросают в тюрьмы рабочих – лишь за то, что посмели бороться за свои права.

Можно себе представить, что сделает буржуазия, если, например, рабочие потребуют уравнять ИХ в правах с работодателем. Если ОНИ захотят наравне с собственниками контролировать прибыль предприятия и наравне с ними получать долю от совместно созданного дохода!

Буржуазия взревёт как зверь. И уже не полицию – а армию с танками и вертолётами приведёт, чтобы расправиться с рабочими. Ну, а права гомосексуалистов – это дело другое. И гуманистами себя покажем, и ничего не теряем.

Итак, западный капитализм и правящий класс западной буржуазии почувствовали заинтересованность в том, чтобы реабилитировать половые извращения. И нет ничего удивительного, что они, при своём финансовом и политическом могуществе, нашли сторонников среди интеллигенции. Некоторые из этих сторонников разрабатывали «научные» теории, которые имели одну цель – доказать, что гомосексуализм и прочие извращения есть норма, разновидности «сексуальной ориентации». А другие стали «правозащитниками» и ратовали за «права сексуальных меньшинств».

С марксистских позиций ни эти «научные теории», ни доводы буржуазных идеологов в пользу того, чтобы объявить гомосексуализм нормой, не выдерживают никакой критики.

Доводы о правах гомосексуалистов продиктованы либеральным, буржуазным, индивидуалистическим взглядом на человеческую личность.

Для нас человек прежде всего существо общественное, социальное. Человек не может жить вне общества – и поэтому не может отделять свои интересы от интересов общества, не может ради своих желаний попирать мораль общества, не может требовать, чтобы общество ему в угоду жертвовало своим благом. Целое важнее части, общественное важнее личного, и ценность каждого человека тем и определяется, насколько он готов жертвовать личным во имя общества.

Либеральный буржуазный индивидуализм не расценивает человека, как социальное существо. Личность для него – нечто автономное и не связанное с обществом, при этом со своим набором всегда абсолютных и неприкосновенных «прав и свобод». Теории о «нетрадиционной сексуальной ориентации» также не имеют реального основания, они являются искажением фактов в угоду либеральной идеологии.

По этим теориям выходит, что гомосексуалисты – это какие-то особенные люди, которые такими рождаются, и их «нетрадиционная сексуальная ориентация» заложена в них изначально, является свойством их личности. А потому со своей «ориентацией» человеку ничего не поделать, и значит, все попытки изменить подобных людей являются жестокими и негуманными. Гуманно же будет «принять их такими, как есть», а их «ориентацию» объявить нормой.

Здесь всё ложь с начала до конца. Ложь, во-первых, что гомосексуалисты чем-то принципиально отличаются от других людей и что их «ориентация» заложена в них изначально, как своего рода фатум. Факты говорят о другом. Ни физиологией, ни психическими свойствами гомосексуалисты не отличаются от остальных. Люди удовлетворяют свой половой инстинкт извращённым образом, с партнёрами собственного пола не потому, что подчиняются чему-то, изначально заложенному в них, – а вынужденно, потому что не имеют возможности удовлетворить его нормально. Гомосексуализм обычно зарождается и процветает там, где женщины лишены мужчин или где мужчины лишены женщин – в монастырях, тюрьмах, казармах и пр.

В средневековых монастырях Европы, наряду с развратом и совместными оргиями монахов и монашек, был распространён и гомосексуализм. Французский просветитель Дени Дидро в своём романе «Монахиня» описывает жизнь девушки, насильно постриженной родными в монахини. Она попадает в женский монастырь, где процветает лесбиянство и настоятельница соблазняет молодых монахинь и послушниц. Тут всё происходит по пословице – гони природу в дверь, она влетит в окно.

Гомосексуализм бывает порождён также неприязнью, отвращением к противоположному полу. При этом подобные чувства опять-таки не врождённые, а также вызваны обстоятельствами. В повести «Яма» Куприн рассказывает о проституции и описывает публичный дом. Все эти проститутки, говорит Куприн, занимаются лесбиянством, потому что из-за своего ремесла испытывают непреодолимое отвращение к мужчинам. Он пишет о «глубоком отвращении этих женщин к мужчинам, – таком глубоком, что все они, без исключения, возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают». И когда читаешь повесть и узнаёшь, что эти женщины обычно принимают в день по шесть-десять клиентов, нисколько не удивляешься этому отвращению.

Человек может начать чувствовать половое влечение к людям своего пола и в силу некоторых особенностей своего характера. Например, из-за замкнутости и робости он не может сблизиться с лицами противоположного пола, имеет дружеские и доверительные связи только с лицами своего пола – и со временем на них направляет своё физическое влечение.

Или в жизни человека произошла душевная драма, он был тяжко оскорблён представителем противоположного пола. И своё негодование и обиду перенес на весь пол в целом, сделался его ненавистником и по этой причине удовлетворяет свои половые потребности с собственным полом.

Во всех этих случаях мы видим, что гомосексуализм не врождённое качество, не какая-то заранее предопределённая роковая «нетрадиционная ориентация» – а психическое отклонение, навязанное обстоятельствами, то есть вынужденное.

Людей, у которых обстоятельства жизни сформировали подобные извращения полового чувства, можно пожалеть. Но есть и ещё одна категория, которая вызывает не жалость, а отвращение. Это некоторые представители привилегированного класса, самые гнилые и опустошённые. Им всё доступно и поэтому всё приелось. Нормальная половая близость их уже не устраивает, кажется им пресной. Пресыщенные бездельники хотят как-то взбодрить свои притупившиеся чувства и ради этого ищут чего-нибудь «этакого». Они начинают заниматься гомосексуализмом – не потому что чувствуют действительно физическое влечение к своему полу, имеют «нетрадиционную ориентацию». А – чтобы «попробовать», «испытать что-то новое». А самое главное – чтобы эпатировать общество, показать, что они презирают его мораль, что могут делать, что им вздумается.

Именно подобные душевные уроды и кричат о правах гомосексуалистов и требуют, чтобы извращение было объявлено нормой. Они хотят не просто предаваться извращениям – но и делать это на виду у всех, открыто и нагло попрать общепринятую мораль. Им нужно непременно плюнуть в лицо обществу, унизить его… Они цинично требуют, чтобы общество им подчинилось, чтобы большинство подчинилось меньшинству.

Это какой-то взбесившийся индивидуализм. Но ведь капитализм и есть территория бешеного индивидуализма. При капитализме мы видим именно это – меньшинство, захватившее в свои руки все богатства, порабощает большинство, презирает его и использует в своих интересах. Агрессивные извращенцы, меньшинство, заставляющее всё общество плясать под свою дудку, выражают дух буржуазного строя.

Поэтому они и приобретают всё больше силы и влияния. Пропаганда гомосексуализма на Западе повсеместна и навязчива. Допустим, ребёнок или подросток приходит к школьному психологу. Его проблемы не имеют ничего общего с гомосексуализмом. Возможно, он просто не находит общего языка с родителями. Но психолог в обязательном порядке с первых минут беседы начинает его расспрашивать – нет ли у него гомосексуальных стремлений? Не вступал ли он в половые отношения с каким-нибудь подростком своего пола? Или, может быть, он испытывал желание вступить? Нет ли у него друга (подруги) одного с ним пола, к которому он или она испытывает сексуальное влечение?

Ребёнок чаще всего не отвечает на эти вопросы. А психолог продолжает объяснять дальше: если все это так (то есть, если ребёнок вступал в близкие отношения со своим однополым ровесником или же мечтает вступить) – то в этом нет ничего плохого! Подобные желания вполне нормальны и естественны. Гомосексуализм самое обычное и распространённое явление (тут психолог объясняет ребёнку, что в разные исторические периоды у разных народов гомосексуализм был распространеё и даже приветствовался, и перечисляет, где и когда; объясняет, что многие знаменитые люди были гомосексуалисты). И так далее. Пишутся и выпускаются многочисленные книги подобного содержания, в том числе и детские, создаются телевизионные передачи, снимаются фильмы.

Гомосексуалисты становятся всё более влиятельны в обществе. Как мы уже говорили, в основном это представители буржуазии. Поэтому у них есть и деньги, и связи в правящих кругах, и возможность влиять через СМИ на общественное мнение. Некоторые области жизни почти полностью захвачены гомосексуалистами, например, шоу-бизнес. При этом они помогают только «своим», а «чужим» не дают возможности сделать карьеру. Получается, что человек, желающий карьерного продвижения в этих областях, имеет для этого единственную возможность – стать извращенцем.

Это уже не просто пропаганда гомосексуализма, а его откровенное и исключительно агрессивное насаждение. И оно даёт свои плоды. Число гомосексуалистов на Западе растёт устрашающими темпами. [1]

Эта тенденция представляет угрозу для самого существования общества. Распространение гомосексуализма в итоге приведёт общество к депопуляции.

Общества, исповедующие либеральную идеологию, обречены на гибель. Но при власти буржуазии невозможно бороться с либерализмом, потому что либерализм есть её идеология. Дух буржуазного строя – это индивидуализм, который абсолютизирует интересы, амбиции и прихоти отдельной личности и ставит их выше общего блага. Любой типичный представитель буржуазии в глубине души как раз об этом мечтает – о полной вседозволенности и безнаказанности для себя лично. Быть неподсудным как бог, выше общественного мнения и интересов общества, совершать любые мерзости и преступления – и не давать за это никому никакого ответа, грабить и развращать народ – и слыть его благодетелем. Об этом мечтает и так живёт правящий класс. Поэтому при капитализме и буржуазном господстве победить либеральную идеологию нельзя.

Либерализм может сокрушить лишь социалистическая революция и пришедший к власти пролетариат.

Победивший рабочий класс начнёт бороться с вражеской идеологией во всю силу. Тогда он будет решительно пресекать попытки оправдать и узаконить всевозможные мерзости и извращения человеческой природы.

Марксизм говорит, что правящий в обществе класс накладывает свой дух на всё общество. Буржуазия – класс гнилой и упадочный, выродившийся. Сама гнилая, она при своём господстве развращает и всё общество. А борющийся пролетариат – класс молодой и нравственно здоровый. Ему противна любая гнилость души. И, взяв власть, он построит общество по своему подобию. Здоровый класс построит здоровое общество.

Перед революцией семнадцатого года высшее русское общество достигло чудовищного нравственного падения. Чтобы не говорить много, укажем на такое явление, как распутинщина. В среде аристократии процветал гомосексуализм. Потребление кокаина было обычным делом. Высшее общество представляло собой толпу растленных дегенератов. Буржуазная интеллигенция, служащая этому прогнившему классу, сама прогнившая и упадочная, прославляла его «идеалы» – разнузданность, садизм, некрофилию, самоубийство. Картину этого нравственного падения отлично рисует Валентин Пикуль в книге «Нечистая сила».

Редакция Newsinfo