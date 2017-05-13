Почему капиталу выгодна деградация населения в мире

Ещё буквально 20 лет назад люди мечтали в мире о том, что с развитием прогресса можно будет говорить о всеобщем высшем образовании и развитии в каждом творческой личности. И вот всё поменялось. Состояние и потребности эпохи выразил министр Фурсенко: «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». Но это как говорится только цветочки, а вот ягодки оказываются, куда ещё более горькими и формируется мнение, что курс взят на всеобщую деградацию с сохранением отдельных очагов культуры и развития.

Одним из последних веяний является всеобщая чипизация. В США уже проводятся подобные эксперименты. Уже сейчас благодаря социальным сетям, мобильным телефонам мы оказываемся достаточно открыты для спецслужб, для сбора о нас информации, для слежения за нами, для прослушки наших разговоров и т.п. Великобритания вообще пошла дальше, там везде пытаются поставить видеокамеры, современные программы позволяют по изображению таких камер распознать человека в толпе. В результате всех этих действий и тенденций мы погружаемся в какой-то кошмарный фантастический мир, где земля не рай для человека, а тюрьма, в которой у тебя имеется электронный чип и власть постоянно следит за тобой, позволяя тебе делать только то, что разрешено администрацией тюрьмы.

Но и этого мало тем, кто пытается управлять человечеством, они ещё параллельно запускают процессы деградации населения. А именно внедрение и популяризация экстремистских религиозных течений, разрушение традиционного образования, внедрение гендерного (бесполого) права, отвергающего традиционные представления о мужчине и женщине, разрушение семьи через внедрение ювенальной юстиции, массовый завоз эмигрантов со своей культурой, массовый сексуальный разврат через средства массовой информации и т.д. Таких нововведений много и все они направлены на разрушение традиционного уклада, на деградацию населения и его традиций.

Если мы имеем дело с неким комплексом мероприятий, а не с разовыми проявлениями, то мы имеем дело с тенденцией, имеем дело с неким планом. Нам, конечно, не хочется быть подопытными кроликами и хочется понять: «Почему это происходит?». Мне кажется, причины, почему это происходит отчасти те же, что были и при предательстве номенклатурой - СССР.

А именно, в 20 веке человечество стало слишком образованным, слишком свободно мыслящим и это грозит власти её сменой, разрушением её аппарата управления, сложившегося аппарата власти. Власть в данном случае просто ищет пути для самосохранения. И, как известно большинство советской номенклатуры успешно перекочевало в новые кресла новой капиталистической власти в России.

СССР как наиболее продвинутая в образовании и личностном развитии страна первой столкнулась с этой проблемой. Умных людей с развитием СССР стало значительно больше, мало того, что они умные и образованные, они ещё и энергичные, они ещё инициативные. Все помнят движение энтузиастов в СССР и вот этот новый дух инициативы и поиска чего-то нового, он витал повсюду. Люди жаждали прогресса, развития, но их обманули.

Похоже, сейчас происходит точно такой же обман, но уже в глобальном масштабе. Будущее с использованием новых технологий нам подают в яркой и красивой обвертке, но начинаешь разбираться, и это будущее ужасает.

Недавно Греф сказал знаковые слова: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания, констатировал он».

Советская номенклатура научилась извлекать доход из своего служебного положения, для них это стало кормушкой. И вот развитие образования, личностный и творческий рост советских людей неминуемо бы привел к разрушению старой бюрократической системы, а значит, лишил бы их кормушки, лишил бы их власти. Номенклатура пошла на опережение и предательство собственного народа.

С этой же проблемой столкнулись и США и другие страны Европы. Людей способных мыслить самостоятельно в мире стало значительно больше, а с появлением интернета их может стать ещё больше, так как у человека появляется новые информационные каналы для общения и развития себя как личности. Вот что пишут в отчете «Глобальный курс информационной революции: общие вопросы и региональные отличия», составленном в 2003 году для Национального совета разведки США по итогам конференции и семинаров:

«Некоторые традиционные механизмы управления обществом становятся все менее эффективными и более проблематичными, поскольку информационная революция позволяет действовать вне сферы досягаемости национальных правительств. Как в указанных, так и в ряде других областей, руководствам государств, в наибольшей степени затронутых информационной революцией, необходимо найти новые механизмы или создать новые универсальные международные структуры управления, чтобы сохранить контроль над своими государствами».

Образованный человек может легко отличить правду от вымысла, именно он может заметить, что картинка взятия Триполи или бомбежки населения авиацией Каддафи не соответствует действительности. Именно он может не поверить всей этой информационной машине, которая создавалась десятилетиями для манипулирования собственным народом. Образованный человек привык мыслить логически, привык анализировать. А если он ещё и творческий, то вообще караул, он же может и Сопротивление организовать. При этом капитализм с его глобализацией уже больше не нуждается в наращивании уровня образования и интеллекта. Массовость производства и открытость рынков, а так же перспективы дальнейшей автоматизации и роботизации производства изменили приоритеты. Им нужен легко управляемый биоробот, потребитель. Процессы, в которых участвуют люди стали сильно упрощаться, условно нажми на кнопку 1, а потом на кнопку 2, для этого много знаний не требуется.

В общем, прогресс, рост образования и рост творческих людей в мире неминуемо бы привел к смене парадигмы общества и смене системы власти, но как обычно никто не хочет отдавать власть, поэтому и складывается мнение, что приняли решение:

- урезать свободу и использовать новые технологии для контроля над людьми;

- запустить процессы деградации, т.е. понижения интеллектуального и творческого уровня у населения.

Одним словом курс на деградацию.

В дополнении к вышесказанному заметка о Японии:

Японский школьник обязан знать около двух тысяч иероглифов. Изредка возникает необходимость добавить к этому списку новые, обозначающие наиболее важные понятия. Сейчас таким понятием оказалась - "депрессия", сообщает агентство Блумберг. Это понятие наиболее метко характеризует состояние японского общество в целом, и особенно молодого поколения. Японцы не хотят заводить семью, и у многих молодых мужчин вовсе исчез интерес к сексу. Большинство молодежи хотело бы покинуть свою страну.

Исчезновение даже самых "основных" желаний – признак глубочайшего кризиса, поразившего Японию, бывшей еще совсем недавно предметом зависти и подражания. По всей видимости, мы станем свидетелями того, как этот кризис распространится и на другие развитые страны. И причина тут кроется в том, что в тех странах где власть захватили социальные паразиты, идет массовая идиотизация общества, потому, что паразитам не удастся управлять сильным и трезвым обществом, да к тому, же многонаселенным. Поэтому по средствам алкоголизации, скрытой и открытой пропаганды наркотиков, сигарет, блуда, мы имеет, то, что имеем когда по средствам всей этой обработки через СМИ (средства массовой идиотизации) у людей уже пропадает интерес к самым необходимым вещем, к сексу, к самой жизни. И мы все должны понять, что миром правят ненормальные люди захватившие ложью и обманом власть, как пишет Ахмед Рами.

Поэтому, пока люди не поймут, что это война, что нас просто уничтожают, но не просто уничтожают, а уничтожают с музыкой, что бы люди не поняли, что это геноцид и не стали сопротивляться. А сопротивление, особенно внутреннее когда человек не хочет, смотреть на весь этот бред, а хочет просто жить. А это самое страшное, ведь даже одна инициатива может помешать кровавым планам сокращения и порабощения население. Поэтому, везде в мире (за исключением мусульманских стран, за мусульман просто еще не взялись серьезно) так развита индустрия развлечений и отупления общества, сильные мира сего, (а если называть вещи своими именами, то просто маньяки захватившие власть) не хотят, что-бы у них на пути возникли конкуренты, им нужно только быдло и работающий на них «скот».

Редакция Newsinfo