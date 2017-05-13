Правда о Беслане

Депутат Юрий Савельев опубликовал альтернативный доклад по Беслану На сайте «Правда Беслана» опубликован альтернативный доклад одного из членов парламентской комиссии, депутата Юрия Савельева под названием «Беслан: правда заложников», основанный на показаниях свидетелей, заложников и официальных лиц, заключениях взрывотехнической и пожаротехнической экспертиз, материалах следствия. Доклад, состоящий из 6 частей, занимает около 700 страниц, включая около 300 фотографий.

Материал представлен как «Особое мнение члена Парламентской комиссии Савельева Ю.П. к докладу Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта 1-3 сентября 2004 года в г.Беслане РСО-Алания».

Главный вывод этого доклада состоит в том, что взрывы в спортзале школы №1 были спровоцированы извне.

Эксперт в области физики горения и взрывов Юрий Савельев утверждает, что первый взрыв в спортзале стал результатом выстрела из РПО-А (реактивного пехотного огнемета термобарического действия) или из оружия с подобными свойствами с пятиэтажного дома №37 по Школьному переулку. Выстрел был произведен в 13.03. в чердачное помещение спортзала в северо-восточном углу, примыкающем к тренажерному залу. Именно после этого выстрела, в 13.05, в спортзале возник пожар, поскольку начало гореть чердачное помещение школы, балки потолка и обшивка утеплителя в месте попадания термобарической гранаты.

Второй взрыв в спортзале прозвучал через 22 секунды и был спровоцирован выстрелом с пятиэтажки № 41 по Школьному переулку из РШГ-1 (реактивная штурмовая граната) гранатой осколочно-фугасного действия с тротиловым эквивалентом 6,1 кг.

Как утверждает Савельев, значительное число заложников в спортзале погибло именно в результате этих первых двух взрывов. После этих взрывов спецподразделения начали штурм школы.

Приказ от начальника оперативного штаба генерал-майора ФСБ Андреева В.А. на тушение пожара поступил в 15 часов 10 минут, первая вода в зал поступила в 15.28., то есть через два с половиной часа после начала пожара, говорится в докладе.

Кроме того, согласно документу, по всем, кроме спортзала, помещениям школы велся обстрел снаружи из «Шмелей», РПГ-26 и РШГ-2, другого оружия, а также танков. Значительная часть из тех заложников, кому удалось спастись из обстрелянного и горящего спортзала, погибли именно в результате стрельбы по школе снаружи. По подсчетам Савельева, опиравшегося на официальные документы следствия и судебно-медицинские сводки, из спортзала в другие помещения школы были переведены примерно 300-310 заложников, из которых от обстрела погибло примерно 106-110 человек.

Выводы Савельева противоречат официальной версии событий, представленной Генпрокуратурой РФ. Так, по версии прокуратуры из трех танков, стоявших в районе школы №1, стрелял только один, и только тогда когда в школе уже не оставалось живых заложников. Как утверждает Генпрокуратура, пожар произошел не из-за применения огнеметов «Шмель», а от огня пострадали уже мертвые заложники. Комиссия Генпрокуратуры также не нашла в действиях руководителя штаба Валерия Андреева и пожарных уголовно наказуемых деяний.

Член комиссии по расследованию терактов в Беслане и член думского комитета по безопасности Аркадий Баскаев назвал выводы Савельева надуманными. Официальный доклад парламентской комиссии обещают обнародовать в сентябре.

Редакция Newsinfo