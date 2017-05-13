Кому выгодно дестабилизировать Европу

К началу 21-го века у доллара, размеры использования которого достигли 30-32 триллионов ежегодно, возникли два конкурента – евро объединенной Европы и китайский юань. Плюс Россия, извечный конкурент в международной политике, которая после распада СССР приняла на себя лидерство и задачу противостояния политике глобального лидерства США.

Давайте зададимся вопросом: что нужно сделать, чтобы эффективно и быстро ослабить конкурентов доллара и сохранить за США место финансового глобального управляющего? Самый эффективный способ ослабить евро, юань и амбиции России – это втянуть их в масштабный вооруженный конфликт и этим развалить национальные экономики как основу позиционирования национальной валюты. Нет ничего более эффективного для развала экономики страны-конкурента, чем война. Поэтому у глобальных управленцев из США и Британии сегодня актуальной повесткой дня стала задача развязывания Третьей мировой войны, в которую должны быть втянуты ЕС, Россия и Китай с Японией. С этой целью и происходит подготовка. Под конфликт Китая с Японией подведена правовая основа. Заключен договор США и Японии о совместном использовании ВС Японии во всех горячих точках мира для наведения порядка. Японский парламент ратифицировал этот договор и разрешил использование ВС Японии за пределами Японии в нарушение ее оборонной политики. Ну и постоянные провокации Китая вокруг спорных островов Спартли в Южно-Китайском море.

Но нужно еще втянуть в войну Европу, а это сделать гораздо сложнее. В отличие от Китая и России, Европа является союзником по НАТО. Вот тут и понадобился поток беженцев с Ближнего Востока и хорошо направляемые теракты. Цель этих направленных на Европу процессов – дестабилизация социальной, экономической и политической ситуации до такой степени, чтобы вызвать у жителей Европы не только неприязнь, но и желание действовать силой, восстанавливая социальную и экономическую справедливость. Решение социально-экономических проблем военным путем – самый простой путь. Главное – это создать условия для принятия силового решения и найти лидера, который примет роковое для Европы решение воевать с Россией и Китаем. Для этих целей создан ИГИЛ и поток мигрантов с Ближнего Востока. Для этого разжигаются националистические настроения на противостоянии исламистским трендам в культурной и социальной жизни. Как детонатор событий используется Украина. А теперь вернемся к началу анализа. В этой ситуации, как уже говорилось, Швейцария отзывает заявку на вхождение в ЕС, а Британия голосует за полный выход из него. Вам это ни о чем не говорит?

Вот и созрел ответ на главный вопрос: "Кому и зачем нужно разваливать Европу?" Выход из состава ЕС Великобритании и отзыв заявки на вступление в состав ЕС Швейцарии – это подготовка к масштабному вооруженному столкновению на территории Европы во-первых и провокация для выхода из состава ЕС других стран – во вторых. Если не война, то массовый выход из ЕС раздробит ее на части и в любом случае ослабит конкурентный экономический потенциал и европейскую валюту.

Очевидно, что двойные стандарты в политике США и Британия используют не только по отношению к России и Китаю, но и по отношению к своим партнерам по НАТО, к европейским странам, чей капитал не участвует или очень мало участвует в формировании глобального капитала. С одной стороны объединяют общими целями борьбы с ИГИЛ и трансатлантической торговлей, с другой – создают условия для возникновения масштабного вооруженного конфликта на территории европейских стран – партнеров по НАТО.

Направленный на Европу создателями из США исламский терроризм и массовая миграция с Ближнего Востока, это гибридная война США и Британии с помощью мягкой силы против своих союзников по НАТО. Цель процесса – ослабить экономику европейских стран и подготовить социальный взрыв, который должен выродиться в масштабный военный конфликт. Война по замыслу заокеанских режиссёров должна привести к развалу экономик стран-участниц конфликта. Как следствие – к катастрофическому падению евро и юаня с практическим устранением России и как глобального политического конкурента. Потери от выхода из ЕС Британия многократно покроет за счет сверхдоходов от доминирования вместе с США в сфере международных монетарных расчетов и торговых отношений, поскольку планирует остаться в стороне от разрушительных и разрушающих экономику военных процессов, будучи торговым кредитором участников масштабной войны. Ничего личного, просто бизнес англосаксонских собственников ФРС!

Редакция Newsinfo