Пять признаков того, что ты сгораешь на работе

Пока не начались праздники, задумайся — а не работаешь ли ты на износ? Как говорится, первый шаг к преодолению проблемы — осознать, что она существует.

Ты испытываешь чувство вины за безделье

Первый симптом трудоголизма — неумение отдыхать без чувства вины. Согласно результатам проведенного в Германии исследования, люди, неспособные абстрагироваться от работы вечером дома, менее энергичны и менее довольны жизнью, нежели их беззаботные коллеги.

Балансируй

«Если ты не можешь избавиться от мыслей о работе и дома, посмотри — может быть, тебе просто скучно? Попробуй увлечь себя чем-то интересным. Вытащи друзей на футбол, пригласи их в гости, да что угодно, — предлагает варианты Малисса Кларк, автор вышеупомянутого исследования. — Не забывай и про тренажерку: интенсивные тренировки избавят тебя от стресса и высвободят эндорфины, гормоны счастья».

Ты неэффективен на работе

Вероятно, тебе в голову уже приходила мысль, что работай ты 24 часа 7 дней в неделю, у тебя наверняка получилось бы закончить все свои дела. Мы надеемся, ты не станешь пробовать — но даже если бы попробовал, у тебя бы все равно ничего не получилось. Согласно результатам новых исследований, непрерывно загруженные люди в принципе успевают меньше, чем их коллеги, не стесняющиеся тратить время на отдых. «Отчасти виной твоей непроизводительности являются стресс и эмоциональное выгорание (неизбежные спутники трудоголизма), — утверждает Кларк. — Также возможно, что ты просто пристрастился к ощущению занятости и, сам того не замечая, работаешь ради процесса, а не результата». Помни: ты почти всегда можешь избавиться от половины своих второстепенных дел, и это никак не скажется на результате.

Балансируй

Для начала составь план работы и реши, какие задачи являются приоритетными, а какие можно и отложить. Если не помогло, сделай это еще раз.

Твое зрение начало портиться

Единственное, чего тебе не хватает, чтобы быть принятым в ассоциацию анонимных трудоголиков, — плохое зрение. «Будешь часами сидеть, уткнувшись в книгу, газету или экран с близкого расстояния — и однажды дело кончится близорукостью», — напоминает Джошуа Дунаев, профессор офтальмологии Университета Пенсильвании (США). Первый признак появления близорукости: ты не можешь как следует различить предметы на большом расстоянии при низкой освещенности (когда ведешь машину ночью, например).

Балансируй

Не забывай делать перерывы и выполнять гимнастику для глаз. «Подобные упражнения если и не предотвратят, то хотя бы замедлят ухудшение зрения», — обещает Дунаев. И обязательно вставай из-за стола — и хотя бы пару раз в час отрывайся от экрана компьютера. Кофе, например, сходи выпить.

Твоя семья против твоего графика

«Если твоя женушка жалуется, что ты часто пропускаешь ужин, но ты при этом содержишь семью, правда на твоей стороне», — успокаивает Брайан Робинсон, автор книги Chained to the Desk: A Guidebook for Workaholics, Their Partners and Children, and the Clinicians Who Treat Them. Впрочем, твоя правота не означает, что тебе в скором времени не придется выбирать: семья или график. Процент разведенных среди трудоголиков значительно выше.

Балансируй

«Прислушайся к близким. Если вся семья в один голос твердит, что тебя почти никогда не бывает рядом, — это уже не блажь. Поспеши взять отгул и провести время с родными — не то однажды просто лишишься их», — предупреждает Кларк.

Ты всегда уходишь из офиса последним

Если ты знаешь по именам всех сотрудников ночной смены, а операторы службы круглосуточной доставки еды узнают тебя по голосу, у нас для тебя плохие новости. Будешь и дальше задерживаться допоздна — и распрощаешься не только с личной жизнью, но и с продуктивностью.

Балансируй

«Работать много — не значит работать хорошо. Запомни этот принцип и поставь себя в рамки, которые ты смог бы соблюдать, — рекомендует Робинсон. — Допустим, реши, что будешь уходить с работы не позже восьми вечера или не будешь без острой необходимости проверять рабочий имейл дома». Справишься?

