Эффект "Сотой обезьяны" и эксперимент "Сотый человек" над людьми

✔ Доказательство влияния пси-полей на сознание.

На японском острове Косима обитала колония диких обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем (бататом), разбрасывая его по песку. Обезьянам нравился батат, но не нравился песок на нем. Сами знаете, животные не едят грязную пищу. И вот, однажды, 18-месячная самка Имо обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому трюку свою мать и других обезьян. А когда число научившихся мыть батат обезьян достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг, без какого бы то ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть картофель. Как такое может быть, спросите вы? В науке это явление получило название "эффект сотой обезьяны". Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но дело в том, что несколько групп учёных наблюдали за обезьянами на совершенно разных островах. И в один момент, когда число обезьян, научившихся чистить бататы достигло определённого количество (условно – сто), все обезьяны на всех островах стали чистить бататы. Учитывая то, что между ними не было абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен становится очень трудно. И произошло это со всеми обезьянами Японии, даже в зоопарках. Хотя неизвестно, возможно и во всём мире, но таких глобальных наблюдений не проводилось. Как же объяснить этот феномен? Многие связывают это явление с информационной оболочкой земли, либо с сигналами из космоса. Версий много. Но доказать ни одну из теорий до сих пор не удалось. Пока это остается загадкой… У этих обезьян не было никакой возможности общения друг с другом, поэтому выводы ученых были сенсационными. По их мнению, для того, чтобы какая-то популяция (например, человечество) получила новую информацию или сделала какое-то открытие, необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на поставленный вопрос.

✔ Сотый человек

Многие люди много думали над феноменом сотой обезъяны. Затем, спустя несколько лет, группа учёных из Австралии и Британии заинтересовалась, обладают ли люди сеткой, подобной обезъяньей. Они провели эксперимент. Была составлена фотография с изображением сотен лиц людей, маленьких и больших, и ещё лиц – внутри глаз. Всё там состояло из лиц, но при первом взгляде на снимок, можно было заметить только шесть или семь лиц. Чтобы увидеть остальные, нужна была тренировка. Обычно кто-то должен был сначала показать, где они находились.

Учёные привезли свою картинку в Австралию и провели там исследование. Они избрали определённое количество людей из разных слоёв населения и показали каждому из них картинку, давая им некоторое время на её рассмотрение. Они держали картинку перед ними какое-то время, а потом спрашивали: "Сколько лиц вы видите на этой фотографии?" за данное для рассматривания время они в основном находили шесть, семь, восемь или, может, десять лиц. Немногие люди видели сразу больше. Когда основная масса участников эксперимента достигла нескольких сотен людей, и учёные аккуратно записали данные своего исследования, тогда кто-то из исследователей отправился в Англию – на другую сторону планеты – и показал эту картинку по программе ВВС местного кабельного телевидения, передачи которого выходят в эфир только в Англии. Они старательно показали местоположение всех лиц. Каждого отдельного лица. Затем, спустя несколько минут, другие исследователи повторили свой эксперимент с новыми людьми в Австралии. Внезапно все люди могли с лёгкостью заметить все лица.

С этого момента стало совершенно ясно, что люди обладают чем-то, доселе неизведанным. Аборигены в Австралии знали об этой "неизведанной" части нас уже давно. Они знали, что существует энергетическое поле, соединяющее людей. Даже в нашем обществе мы уже столкнулись с тем, что если кто-то на одной стороне планеты изобретёт что-то очень сложное, то в тот же самый момент кто-то на другой стороне Земли изобретает точно такую же штуку, действующую по тем же принципам и основанную на тех же идеях. Каждый из изобретателей скажет: "Ты украл это у меня. Это было моё. Я сделал это первым." Так случалось много, много раз, и длилось уже давно. Так, после Австралийского эксперимента стало понятно, что нас совершенно определённо нечто связывает.

‼ Понять природу феномена "сотой обезьяны", "сотый человек" можно изучив Главу 3. Пси-поля в природе и в эволюции разума книги "Последнее обращение к человечеству" Н.В. Левашова.

⚠ Каждый должен понимать свою персональную ответственность перед обществом за свое индивидуальное развитие сознания. Повышая свою осознанность, Вы положительно влияете на повышение сознания всего социума! "Сила любого народа — в его единстве, и эта сила — не только в единстве языка, культуры и экономики. Сила народа — и в его пси-потенциале, который складывается из индивидуальных потенциалов всех носителей родственной генетики." Запомните - вся сила рода, расы в общей идеологии, дружном единении и едином стремлении !!!

Редакция Newsinfo