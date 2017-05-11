Длинные волосы и бороды - залог хорошей интуиции

Эта информация о волосах была скрыта со времен Вьетнамской войны. Наша культура говорит людям о том, что стиль прически — это личные предпочтения, что стиль прически — это мода и/или удобство, и то, как люди носят волосы — это просто косметический вопрос.

Возвращаясь к периоду Вьетнамской войны, можно обнаружить иную картину, скрытую от большинства людей.В начале 90-х Салли (имя изменено для сохранения конфиденциальности) вышла замуж за психолога, который работал в медицинском госпитале министерства по делам ветеранов. Он работал с боевыми ветеранами с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Большинство из них служило во Вьетнаме.

Салли рассказывает: «Я ясно помню тот вечер, когда муж пришел домой, держа в руках официального вида толстенную папку. Внутри были сотни страниц правительственных исследований.

Муж был шокирован содержанием. То, что он прочел в этих документах, полностью изменило его жизнь. С этого момента мой консервативный, придерживающийся срединных взглядов муж начал отращивать волосы и бороду и больше уже никогда не стригся. Более того, медицинский центр министерства по делам ветеранов позволил ему это, и еще несколько других консервативных мужчин-сотрудников последовали его примеру.

Когда я прочитала документ, то поняла почему. Оказалось, что во время Вьетнамской войны специальные войска военного департамента посылали секретных агентов в резервации американских индейцев для поиска талантливых скаутов, крепких молодых людей с навыками бесшумного передвижения по пересеченной местности. Они специально искали мужчин с выдающимися, почти сверхъестественными, способностями к слежению.

Отмечалось, что эти тщательно отобранные люди были настоящими экспертами в области слежения и выживания. Для вербовки новых рекрутов использовалось обычное заманивание и хорошо испытанные вкрадчивые фразы, таким образом, некоторые индейские охотники попали на срочную службу. Однако после того, как они были завербованы, произошло нечто удивительное. Те таланты и способности, которыми они владели в резервации, таинственным образом исчезли, и новобранец за новобранцем терпели полный провал, ведя себя на боевом задании совсем не так, как от них ожидалось. Поиск причины неудач привел правительство к проведению дорогостоящего тестирования этих рекрутов, и вот что было обнаружено.

На вопрос о провале старшие рекруты все, как один, отвечали, что когда их коротко подстригли по-военному, они не могли больше „чувствовать" врага, не могли больше получать доступ к „шестому чувству". Они не могли больше положиться на свою „интуицию", не могли „читать" тайные знаки также хорошо, как раньше, и не могли получить доступ к тонкой экстрасенсорной информации.

Итак, исследовательский институт завербовал еще индейских охотников, разрешил оставить им длинные волосы и провел тесты в различных сферах. Затем они объединили мужчин, которые показали одинаковые результаты во всех тестах, в пары. У одного из мужчин в паре они оставили длинные волосы, а другому сделали короткую военную стрижку. Затем эти двое вновь прошли испытания. Раз за разом мужчины с длинными волосами показывали высокие результаты. Раз за разом мужчины с короткими волосами не выдерживали проверок, в которых раньше показывали высокие результаты.

Вот примеры типовых тестов: Рекрут спит в лесу. Вооруженный „враг" приближается к спящему. Мужчины с длинными волосами просыпались от чувства сильной опасности и уходили задолго до появления врага, задолго до того, как слышались какие-либо звуки, свидетельствующие о приближении неприятеля.

По другой версии этого теста длинноволосые мужчины чувствовали приближение и интуитивно ощущали, что враг предпримет физическую атаку. Они доверяли „шестому чувству" и оставались неподвижными, притворяясь, что спят. Затем быстро хватали атакующего и „убивали" его, как только „враг" приближался достаточно близко, чтобы напасть. Этого же рекрута, после прохождения этого и других тестов, коротко по-военному стригли, и он последовательно проваливал множество тестов, которые до этого успешно проходил.

Итак, документ предписывал, чтобы все индейские охотники были освобождены от необходимости коротко стричься. Фактически требовалось, чтобы охотники „оставались с длинными волосами".

P.S. Некоторые наблюдения автора,которые меня заинтересовали:

Наука постоянно сталкивается с открытиями удивительных возможностей к выживанию у человека и животных. У каждой части тела есть своя строго определенная функция, служащая выживанию и правильному функционированию тела в целом. Каждая часть тела имеет причину для существования.

Волосы — это продолжение нервной системы, вполне корректно будет назвать их так — нервы на поверхности тела, своего рода высокоразвитые „усики" или „антенны", которые передают огромное количество важной информации в ствол мозга, в лимбическую систему, в неокортекс.

Человеческие волосы, включая растительность на лице мужчин, не только напрямую снабжают мозг информацией, волосы также излучают энергию, электромагнитная энергия излучается мозгом в окружающую среду. Это было установлено с помощью эффекта Кирлиана, когда человека фотографировали сначала с длинными волосами, а затем — после стрижки. Когда волосы подстрижены, то прием и посыл сигналов в окружающую среду значительно затруднены.

Стрижка волос способствует неосознанности по отношению к проблемам окружающей среды в локальных экосистемах. Она также способствует нечувствительности в любых взаимоотношениях и сексуальной неудовлетворенности.

Чтобы решить существующие в нашем мире проблемы, в первую очередь надо признать, что многие из наших базовых представлений о реальности ошибочны. Может случиться так, что основная часть разгадки смотрит на нас каждое утро из зеркала.

В повседневной суете мало кто задумывается, зачем человеку волосы. А ведь они даны нам не просто для красоты. У человека с длинными волосами лучше работает интуиция. Женщина с длинными волосами выносит ребенка БЕЗ токсикоза.

Так, согласно апокрифической «Книге бытия небеси и земли» Самсон – ветхозаветный герой, который прославился подвигами в борьбе с врагами, носил длинные косы, дающие ему богатырскую силу. Когда Самсон нарушил данный им богам обет безбрачия и полюбил Далилу, он под «пьяную лавочку» открыл ей тайну: «Если остричь меня, то отступит от меня моя сила». Коварная возлюбленная дождалась, когда мужчина заснул, и состригла с его головы семь кос. Самсон тотчас ослабел, чем и воспользовались недруги, – ослепили его и заставили работать на мельнице. Но когда у Самсона отросли волосы, то сила возвратилась к нему, и он разрушил здание, где находились враги.

Вспоминаю историю своей подруги. Училась она на отлично, спортсменка комсомолка, коса до пояса. И тут угораздило ее перед самыми экзаменами сделать модную стрижку. И что Вы думаете? Экзамены она провалила. Просто она не смогла вспомнить ничего из того что еще вчера знала на пятерку. Она отстригла свою память.

Поэтому часто человеку, который пережил очень большое горе, советуют сделать стрижку.

И по той же самой причине не в коем случае НЕЛЬЗЯ подстригать маленьких детей. Есть такое поверье что ребенка надо обязательно подстричь наголо в годик. Так вот я Вам скажу что это полнейшая глупость. Ребенок активно познает мир, учится каждую секунду своей жизни, а Вы просто берете и обрезаете ему всю память. Он начинает учиться сначала. На лицо отставание в развитии.

Почему девочки, как правило, развиваются быстрее? Потому что их, как правило, не подстригают. Доказано что дети, которым не стригли волосы, развиваются намного быстрее.

Заповедь Бога Сварога гласит : «Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо Мудрость Божию не постигнете и здоровие потеряете»

Все мы знаем, что в старину не стригли волосы. Женщина с остриженными волосами считалась опозоренной, причем у всех народов. Даже мужчины не стригли волосы.

У некоторых народов было принято подстригать волосы у мужчин, но заметьте, стрижки были далеко не короткие.

Волосы не в коем разе нельзя красить. Все мы изучали физику в школе. Цвет предметов возникает, главным образом, в процессе поглощения волн. Красный сосуд выглядит красным потому, что он поглощает все остальные цвета светового луча и отражает только красный. Когда мы говорим: «эта чашка красная», то мы на самом деле имеем в виду, что молекулярный состав поверхности чашки таков, что он поглощает все световые лучи, кроме красных. Так вот, Ваши волосы имеют определенный цвет, как мы знаем, чистых цветов не существует, оттенки волос разнообразны и очень сложны. Исходя из вышеизложенного, волосы поглощают потоки энергии с определенной длинной волны. И именно ту энергию, которая необходима вашему организму. Что происходит, когда Вы красите волосы? Ваш организм начинает получать чуждую ему энергию.

А что в результате? Правильно, болезнь. Так что женщины, сто раз подумайте, стоит ли закрашивать седину, так ли она Вас портит. Между прочим, француженки, которые считаются идеалом стиля и вкуса, никогда не закрашивали седину. Вы знаете, что средняя длинна волос для женщины – до ягодиц? А нормальная, способная обеспечить ее необходимым запасом энергии – до колен?

Женщина с длинными волосами имеет настолько мощную энергетику, что способна создать обережный круг для своего любимого мужчины, защитить его своей энергетикой от любых бед. Кстати муж получает защиту от жены, когда расчесывает ей волосы.

У славян существовала такая традиция. Распустить волосы женщина могла только дома или на природе. По той простой причине, что распущенный волос (а тем БОЛЕЕ стриженый) впитывает всю отрицательную энергетику. В том числе похотливые мысли мужчин. Представьте себе девочку, которая все детство ходит коротко стриженная. И почему все удивляются, когда она вырастает и ударяется в блуд. А Вы представьте себе, сколько пошлятины она впитала за всю свою жизнь, так чему ж удивляться.

Девочкам залетали косу, она располагалась вдоль позвоночника и считалось, что все светлые Bceленские силы через волосы переходят в позвоночник и наполняют тело, Душу и Дух девушки особой жизненной силой, подготавливая ее к будущей Священной миссии материнства. Она символизировала объединение жизненных сил Миров Яви, Нави и Прави. Замужняя женщина заплетала 2 косы, чтобы получать энергию и для себя и для своего будущего ребенка. Чтобы косы не мешали работе, их собирали в пучок, или убирали под платок.

Кстати волосы на теле человека выполняют те же функции что и на голове. Поэтому делая так называемую эпиляцию женщины лишают себя дополнительного потока энергии который питает конкретные чакры.

В Европе первым организовал стрижку волос Римский Император Нерон, который приказал консулу постричь все иностранные легионы наголо. Когда консул, командующий иностранными легионами, спросил императора Нерона, для чего это необходимо, тот ответил: «Я не желаю, чтобы они мыслили, для меня достаточно, чтобы они исполняли лишь мои приказы и распоряжения».

А в Русских землях стрижка волос начала практиковаться только с появлением христианства. Никто сейчас не сможет объяснить, зачем и для чего они подстригали последователей своего учения и своих жрецов-священнослужителей, если даже в Библии повествуется о Самсоне, который никогда не стригся и был сильным и непобедимым до той поры, пока ему не обрезали волосы (Книга Судей. Глава 17, стихи 17-19).

Завершил переход к стрижке волос у мужчин в начале XVIII века Указ императора Петра I «брить бороды и носить немецкое платье». Поскольку у Петра не росла борода, и по этому поводу он очень комплексовал. Решение было найдено – лишить бороды всех остальных. ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ для наших предков - МУДРОСТЬ.

Вы никогда не задумывались, почему в армии обязательно БРЕЮТ НАЛЫСО, почему все уверяют, что детям до года НУЖНО ОБСТРИГАТЬ первые волосы, почему в церквях женщины ОБЯЗАНЫ НАДЕВАТЬ ПЛАТОК на голову? И в конце концов, зачем индейцы снимали скальп?

Волосы дают человеку ПСИХИЧЕСКУЮ СИЛУ , которая нужна, например, для мышления и осознания, она же даёт человеку те способности, которые называют магическими. ЧЕМ ДЛИННЕЕ ВОЛОСЫ, тем больше силы человек получает. Поэтому мужчины на Руси носили удлиненные стрижки, а ведьмы (Ведьма, кто не знает, ведающая мать, а не старая злая бабка) длинные волосы. Практически все краски содержат сильнодействующую химию, которая разрушает структуру волос и они становятся мёртвыми, после чего перестают выполнять свои функции по накоплению энергии. Волосы действительно являются проводниками энергии, но для этого их длина должна быть не меньше 7 см. ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ для наших предков - МУДРОСТЬ.

На Руси носили длинные косы неспроста - ведь коса располагалась строго вдоль позвоночника, являясь мощным оберегом (сейчас мы знаем, что вдоль позвоночника расположены основные чакры).Любое ПЛЕТЕНИЕ защищало от зла и темных сил.

ТЕМИ, КТО БРИТЫЙ, УПРАВЛЯТЬ ЛЕГЧЕ. Так нарушается связь с предками и свободомыслие, затуманивается осознание.

Сила этого тока зависит от длины волос: для начального этапа роста волоса чем волос длинней, тем сильнее ток, и так происходит, пока волос не отрастёт до 10-15см., а затем ток стабилизируется и при дальнейшем росте волоса (примерно в пределах 20-40см.) постепенно падает до нуля. Следует отметить, что такая закономерность наблюдается у людей со здоровой, то есть достаточно выраженной энергетикой, у людей с ослабленной жизненной силой может вообще не наблюдаться никакого тока.

Длинные волосы хорошо аккумулируют в себе энергию и не тратят её при этом понапрасну. Они становятся дополнительной энергетической защитой и вместе с тем усиливают интуитивную чувствительность человека. Чувствительный к энергетике человек довольно явно убеждается в защитной силе длинных волос: при неблагоприятных энергетических воздействиях (коих немало вокруг – от неблагоприятных дней новолуния до определённых религиозных праздников и невесть чего ещё) длинные волосы человека начинают раздражать его, они какие-то энергетически тёмные, грязные, от них хочется избавиться – но это они берут на себя приходящий извне негатив, если бы их, длинных волос не было, то вся эта темень и грязь находились бы в самой голове человека и вызывали бы в нём психические состояния, естественно, не лучшие.

Вследствие какого-то остающегося у длинных волос минимального энергетического тока этот негатив затем выводится из волос.Энергетической чисткой волос является их обычное причёсывание. В том, что волосы являются аккумуляторами личной энергии человека, многие женщины убеждались после смены длинных волос на короткую стрижку – сразу после обрезания длинных волос наступает состояние просветления, повышенного энергетического тонуса, становится легко и приятно, поэтому кажется, что так стало потому, что избавились от ненужного волоса, но, увы, это происходит потому, что освободилась энергия, накопившаяся в длинных волосах и теперь она тратится на кратковременную вспышку тонуса.

А в том, что волосы вообще являются энергетическими проводниками, множество людей убеждалось ещё наглядней в случае внезапной опасности или просто испуга. В этот момент волосы встают дыбом. Вот потому они дыбом и встают – через них проходит резкий энергетический выброс, который играет защитную роль, и это именно проходящая через них энергия приподнимает их и рассеивает их. Этот эффект подобен эффекту электризации.

У мужчин не менее значимой является энергетика усов и бороды. Многие на практике замечали, что их энергетика способствует увеличению интуитивной чувствительности человека и особенно значимыми в этом плане являются усы. А многое подсказывает, что это не единственная энергетическая функция усов и бороды. С учётом особенностей энергетики волос арии формировали определённые типы стрижек, и эти стрижки были своими для каждого сословия. Рахманы, например, составлявшие жреческое сословие, волос не подрезали в принципе, для них это было недопустимым, так как уменьшало на какое-то время их возможности взаимодействия с духовными материями.

Редакция Newsinfo